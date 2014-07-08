6 лучших студентов Онлайн Школы начали практические занятия

23 июня была запущена новая Онлайн школа журналистики, созданная TOL и NewEurasia.

Вы можете прочитать о Школе подробнее здесь, а также пройти курсы на русском, узбекском и таджикском языках, пройдя по этой ссылке.

Мы рады, что к нашей Школе проявило интерес достаточно много людей. Всего на курсы записались 60 участников. Впрочем, вы можете

зарегистрироваться и пройти теоретические занятие Школы в любое время — она всегда открыта для всех, совершенно бесплатно.

Как мы и обещали, из тех студентов, что прошли курс полностью до 5-го июля, мы отобрали самых лучших для участия в онлайн-практическом занятии.

Занятие началось в понедельник, и завершится в субботу.

Результатом практического занятия станут 6 статей, написанных студентами на английском языке под руководством редакторов NewEurasia Санджара Рахматова и Криса Шварца.

Итоговые произведения будут опубликованы на следующей неделе на NewEurasia, а лучшие из них — на сайте наших партнеров TOL.

А теперь — объявляем имена наших лучших студентов нашей Онлайн Школы: