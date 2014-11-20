Французские «знаки» в культуре Казахстана

Что есть Франция и все околофранцузское для казахстанца? В декабре по приезду президента Франсуа Олланда в Казахстан об этом будут говорить много. Что конкретно из культурного и социального Франции отражено в массовом сознании?

Газинур Гиздатов

Это тот редкий случай, когда научная проблематика оказалась социально значимой. В ноябре этого года в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана прошел круглый стол «Французский культурологический дискурс в медиальном пространстве Казахстана».

Студентам и преподавателям были презентованы результаты психолингвистического эксперимента. Суть последнего сводилась к следующему: 100 испытуемых (студенты вуза по специальности «Журналистика», «Туризм» от 18 до 21 года, не изучавшие французский язык) приводили слова, которые приходили по ассоциации при упоминании слов ФРАНЦИЯ, ФРАНЦУЗ, ФРАНЦУЖЕНКА (Бокс 1 Свободные ассоциации). Они же должны были попытаться вспомнить известных им французских писателей, актеров и художников.

Результаты известного по своей методике лингвистического эксперимента были одновременно предсказуемы и неожиданны. Наиболее частотными ассоциациями к слову ФРАНЦИЯ были – Эйфелева башня (24), Париж (23), романтика (8).

От реальной и настоящей Франции для нас существует только красивая и стереотипная картинка. Франция в сознании молодых казахстанцев исключительно сведена к сувенирному Парижу и тому романтическому флеру, который передают скорее американские фильмы (вспоминается сразу «Секс в большом городе»). Получается, Францию для себя мы открываем через американские «очки», точнее как типичная американская домохозяйка. Столь же очевидно, что ни одна из французских и европейских ценностей (в том числе, «СВОБОДА, РАВЕНСТВО И БРАТСТВО») попросту неизвестна нашим молодым людям. Но одновременно с этим, отметим и общий положительный окрас восприятия всего французского (результаты по эмоциональному отношению к словам Россия и Германия отличаются). Последнее очевидно в типичных ассоциациях к слову ФРАНЦУЗ – Наполеон Бонапарт (7), романтик (7), усы (5) и ФРАНЦУЖЕНКА – мода (7), духи (6), красивая (6).

Проверка энциклопедичности знаний по французским персоналиям (нужно было привести фамилии актеров, писателей и художников) только обнажает скудость и примитивность нынешних казахстанских учебных реалий. На задание — Назовите трех французских актеров (актрис) были названы – Депардье (62), Жан Рено (28), Пьер Ришар (18); на задание Назовите трех французских писателей – Жюль Верн (12), Гюго (11), Дюма (8); Назовите трех французских художников – Дали (6), Моне (3), Да Винчи (2). См. также

Бокс 2.

Как некий предварительный вывод — из всех «искусств» Франции для наших студиозов известно лишь кино. Кстати, присутствовавшие на семинаре французы в этом случае дипломатично промолчали. Но сама констатация очевидного попутно выявляла все огрехи нынешнего школьного и вузовского образования. За все годы сотрудничества с французской стороной событиями в гуманитарной сфере стали лишь две работы: «Конституция Франции в комментариях Ги Каркассонна» (Алматы 2005) и докторская диссертация по символам и образам французского языка Алии Загидуллиной (Алматы 2010). Они же, кстати, цитируются и используются хотя бы российскими коллегами. Несмотря на то, что многие соискатели Ph.D в Казахстане стали выезжать во французские вузы и центры, сами тексты их научных опусов включают в себя лишь российский пересказ французских работ 70-х годов. Отнесем все к очередным «издержкам» становления международного статуса казахстанской науки…

Вернемся к тематике круглого стола. Практически для всех присутствовавших выступление медиа-практика и преподавателя французского языка Симона Роя на тему «Современная французская журналистика» было концептуальным. В его докладе были обозначены как фундаментальные положения французского журнализма, так и еще не самые очевидные тенденции новых медиа. Отношение самих французов и государства к прессе как реальной власти – то, что впечатлило, а в наших условиях оно же оказалось полностью забытым. Наши идеологи назвали бы это романтизмом по отношению к профессии журналиста.

Практическая реализация изложенных конструктов сложилась в анализе отражения французской тематики в прессе Казахстана. Сообщение журналиста «Туран-ТВ» Асем Рыспаевой включало в себя количественный и качественный разбор околофранцузских публикаций. Как стало очевидно, в этом случае все зависит от субъективных факторов: степени заинтересованности в этой теме самого издания и конкретного журналиста, уровня владения им языком страны и элементарного профессионализма. Со всем этим, как вы понимаете, не все блестяще.

Круглый стол с подобной страноведческой тематикой – один из первых, но судя по логике и охвату обсуждений его присутствовавшими студентами и учеными не последний. Но вопрос круглого стола – есть ли место Франции в нашем сердце – остался открытым.

Бокс 1

Свободные ассоциации (общее количество опрошенных 100, цифрами обозначена по мере убывания частотность ассоциатов, орфография испытуемых сохранена)

ФРАНЦИЯ — Эйфелева башня(24), Париж (23), романтика (8), башня(6), круасаны(4), мода (4), любовь(3), Наполеон (2), романтик (2), аромат, ароматы, бабушка, бульвар, вино, далеко, держава, духи, город грёз, город любви, город мечта, город романтики, европейская страна, еда, кухня, кухня вкусная, Лазурный берег, Лувар, Лувр, любовь, лягушатники, лягушачьи лапки, Марсель, Музей Лувр, Мулен Руж, музыка, народ, который сделал меня счастливым, осень, парфюм, парфюмерия, петух, путешествие, пятая республика, темнокожие, страна, сыр, французский дом, французский сыр, Шарль де Голь.

ФРАНЦУЗ — Наполеон Бонапарт (7), романтик (7), усы (5), Депардье(4), Зинедин Зидан (4), красивый(3), берет (2), галантность(2), джентльмен(2), воспитанность (2), иностранец (2), кудрявый (2), романтика (2), стиль (2), ухоженный (2), актер, Аль Капоне аромат, бакенбарды, брутальный, волосатый, Джан Батист, Жан Поль Бельмондо, Жан Рено, Жерар, интеллигентный, интеллигентный мужчина, интеллигенция, интересный, красивый мужчина, красота, кудри, кудряшки, любитель покушать лягушек, Люк Бессон, макароны, мода, модник, мечтатель, мужчина, Намедин, нация, уважение, повар, преподаватель, романтичность, сыр, фараон, француженка, художник, человек, шапка, Шекспир, шляпа, Эйфелева башня, 0- 11.

ФРАНЦУЖЕНКА – мода(7), духи (6), красивая (6), Коко Шанель (4), утонченность (4), берет(3), элегантность (3), беретка (2), грация(2), Жозефина (2), красавица(2), парфюм (2), романтика (2), актриса, сыгравшая в фильме «Такси», Амели, АмелиJ, балетка, балетки, Бордо, Ванесса Мэй, Ванесса Паради, девушка, Жанна д’Арк, жена Высоцкого, кино, красивая женщина, красота красный, косметика, кудрявая, мадам, мадмуазель, милая, модная, нежная, ноги, ножки, парижанка, платье, раскрепощенная, родинка, Софи Марсо, статую Свободы, стиль,стройная женщина, тонкая талия, ухоженная женщина, шарм шикарная, шляпа, шляпка, элегантная, я похожа, Alizee (певица), 0 -11.

Бокс 2

Энциклопедические знания (общее количество опрошенных 100, цифрами обозначена по мере убывания частотность имен собственных, орфография испытуемых сохранена)

Назовите трех французских писателей – Жюль Верн (12), Гюго(11), Дюма (8), Бальзак(6), Жак Руссо(3), Мопассан(3), Сент Экзюпери(3), Коэлье (2), Ла Саль (2), Эдгар Алан По (2), Алибер, Алле Альфонс, Артю Адамов, Вервер, Вольтер, Гете, Голон, Дж.Батисто, Жерар, Жан Антуан де, Жан Жак Дюпри, Жан Люррен, Жан Поль Сарт, Жерар,Франсуаза Саган, Жозеф Габриэль, Жубер, Клейн Жерар, Кревель Рене, Кретьен де Труа, Кундера Милан, Кусто, Маркс, Марсель Пруст, Мольер, Пауло Коэль, Пьер, Пьеро Шарль, Рабле, Ремарк, Серж Генсбур, Симона де Бовуар, Шарлотта Бранте, Шарль Перо, Шарль де Голль, Шекспир, Фредерик Бегбедер, Энгельс,

0 -104

Назовите трех французских актеров (актрис) – Депардье (62), Жан Рено (28), Пьер Решар (18), Жан Поль Бeльмондо (4), Люк Бессон (4), Марион Котиар (4), Одри Тоту (4), Ален Делон(3), Вивьен Ли (2), Жан Пьер (2), Луи Де Фюнес (2), Омар Си (2), Софи Лорен (2), Француа Клюзе(2), Эдит Пиаф (2), актер, сыгравший в фильме «Такси», Амель …, Анна де, Барбара Шульц, Брижит Бардо, Ван Дам, Ванесса Паради, Весан Касель, Жан Батист, Жан Поль, Жак Вильре, Жан Кристоф, Жерар, Захо, играл в Фантомасе, играла в фильме «Лолита», Катрин Денев, Лара Фабиан, Мартин Котияр, Мирей Матье, Мишель, Мелани Лоран, Монро, Одри Хепберн, Омар Ш., Ришелье, Ромен Дюри, Самир Насери, Селин Дион, Софи Марсо, Эфа Грин, Alizee,

0 – 48

Назовите трех французских художников – Дали (6), Моне (3), Да Винчи (2), Донателло (2), Сезанн (2), Авриль, Бертоль, Ван Гог, , Воттье, Гюго, Дега, Жан Боль, Жан Фредерик, Жозеф Вьен, Жорж Брак, Леонардо Боннар, Мааре, Матисс, Микеланджело, Модильяни (жил там), Пикассо, Рембрандт, Ренуар, Репин, tgbyРе Cтивен Дин, Шарлотта Бонпарт, Эдуар,

0 – 111