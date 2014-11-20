Французские «знаки» в культуре Казахстана

Что есть Франция и все околофранцузское для казахстанца? В декабре по приезду президента Франсуа Олланда в Казахстан об этом будут говорить много. Что конкретно из культурного и социального Франции отражено в массовом сознании?
Газинур Гиздатов
Это тот редкий случай, когда научная проблематика оказалась социально значимой. В ноябре этого года в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана прошел круглый стол «Французский культурологический дискурс в медиальном пространстве Казахстана».
Студентам и преподавателям были презентованы результаты психолингвистического эксперимента. Суть последнего сводилась к следующему: 100 испытуемых (студенты вуза по специальности «Журналистика», «Туризм» от 18 до 21 года, не изучавшие французский язык) приводили слова, которые приходили по ассоциации при упоминании слов ФРАНЦИЯ, ФРАНЦУЗ, ФРАНЦУЖЕНКА (Бокс 1 Свободные ассоциации). Они же должны были попытаться вспомнить известных им французских писателей, актеров и художников.
Результаты известного по своей методике лингвистического эксперимента были одновременно предсказуемы и неожиданны. Наиболее частотными ассоциациями к слову ФРАНЦИЯ были – Эйфелева башня (24), Париж (23), романтика (8).
От реальной и настоящей Франции для нас существует только красивая и стереотипная картинка. Франция в сознании молодых казахстанцев исключительно сведена к сувенирному Парижу и тому романтическому флеру, который передают скорее американские фильмы (вспоминается сразу «Секс в большом городе»). Получается, Францию для себя мы открываем через американские «очки», точнее как типичная американская домохозяйка. Столь же очевидно, что ни одна из французских и европейских ценностей (в том числе, «СВОБОДА, РАВЕНСТВО И БРАТСТВО») попросту неизвестна нашим молодым людям. Но одновременно с этим, отметим и общий положительный окрас восприятия всего французского (результаты по эмоциональному отношению к словам Россия и Германия отличаются). Последнее очевидно в типичных ассоциациях к слову ФРАНЦУЗ – Наполеон Бонапарт (7), романтик (7), усы (5) и ФРАНЦУЖЕНКА – мода (7), духи (6), красивая (6).
Проверка энциклопедичности знаний по французским персоналиям (нужно было привести фамилии актеров, писателей и художников) только обнажает скудость и примитивность нынешних казахстанских учебных реалий. На задание — Назовите трех французских актеров (актрис) были названы – Депардье (62), Жан Рено (28), Пьер Ришар (18); на задание Назовите трех французских писателей – Жюль Верн (12), Гюго (11), Дюма (8); Назовите трех французских художников – Дали (6), Моне (3), Да Винчи (2). См. также
Бокс 2.
Как некий предварительный вывод — из всех «искусств» Франции для наших студиозов известно лишь кино. Кстати, присутствовавшие на семинаре французы в этом случае дипломатично промолчали. Но сама констатация очевидного попутно выявляла все огрехи нынешнего школьного и вузовского образования. За все годы сотрудничества с французской стороной событиями в гуманитарной сфере стали лишь две работы: «Конституция Франции в комментариях Ги Каркассонна» (Алматы 2005) и докторская диссертация по символам и образам французского языка Алии Загидуллиной (Алматы 2010). Они же, кстати, цитируются и используются хотя бы российскими коллегами. Несмотря на то, что многие соискатели Ph.D в Казахстане стали выезжать во французские вузы и центры, сами тексты их научных опусов включают в себя лишь российский пересказ французских работ 70-х годов. Отнесем все к очередным «издержкам» становления международного статуса казахстанской науки…
Вернемся к тематике круглого стола. Практически для всех присутствовавших выступление медиа-практика и преподавателя французского языка Симона Роя на тему «Современная французская журналистика» было концептуальным. В его докладе были обозначены как фундаментальные положения французского журнализма, так и еще не самые очевидные тенденции новых медиа. Отношение самих французов и государства к прессе как реальной власти – то, что впечатлило, а в наших условиях оно же оказалось полностью забытым. Наши идеологи назвали бы это романтизмом по отношению к профессии журналиста.
Практическая реализация изложенных конструктов сложилась в анализе отражения французской тематики в прессе Казахстана. Сообщение журналиста «Туран-ТВ» Асем Рыспаевой включало в себя количественный и качественный разбор околофранцузских публикаций. Как стало очевидно, в этом случае все зависит от субъективных факторов: степени заинтересованности в этой теме самого издания и конкретного журналиста, уровня владения им языком страны и элементарного профессионализма. Со всем этим, как вы понимаете, не все блестяще.
Круглый стол с подобной страноведческой тематикой – один из первых, но судя по логике и охвату обсуждений его присутствовавшими студентами и учеными не последний. Но вопрос круглого стола – есть ли место Франции в нашем сердце – остался открытым.
Бокс 1
Свободные ассоциации (общее количество опрошенных 100, цифрами обозначена по мере убывания частотность ассоциатов, орфография испытуемых сохранена)
ФРАНЦИЯ — Эйфелева башня(24), Париж (23), романтика (8), башня(6), круасаны(4), мода (4), любовь(3), Наполеон (2), романтик (2), аромат, ароматы, бабушка, бульвар, вино, далеко, держава, духи, город грёз, город любви, город мечта, город романтики, европейская страна, еда, кухня, кухня вкусная, Лазурный берег, Лувар, Лувр, любовь, лягушатники, лягушачьи лапки, Марсель, Музей Лувр, Мулен Руж, музыка, народ, который сделал меня счастливым, осень, парфюм, парфюмерия, петух, путешествие, пятая республика, темнокожие, страна, сыр, французский дом, французский сыр, Шарль де Голь.
ФРАНЦУЗ — Наполеон Бонапарт (7), романтик (7), усы (5), Депардье(4), Зинедин Зидан (4), красивый(3), берет (2), галантность(2), джентльмен(2), воспитанность (2), иностранец (2), кудрявый (2), романтика (2), стиль (2), ухоженный (2), актер, Аль Капоне аромат, бакенбарды, брутальный, волосатый, Джан Батист, Жан Поль Бельмондо, Жан Рено, Жерар, интеллигентный, интеллигентный мужчина, интеллигенция, интересный, красивый мужчина, красота, кудри, кудряшки, любитель покушать лягушек, Люк Бессон, макароны, мода, модник, мечтатель, мужчина, Намедин, нация, уважение, повар, преподаватель, романтичность, сыр, фараон, француженка, художник, человек, шапка, Шекспир, шляпа, Эйфелева башня, 0- 11.
ФРАНЦУЖЕНКА – мода(7), духи (6), красивая (6), Коко Шанель (4), утонченность (4), берет(3), элегантность (3), беретка (2), грация(2), Жозефина (2), красавица(2), парфюм (2), романтика (2), актриса, сыгравшая в фильме «Такси», Амели, АмелиJ, балетка, балетки, Бордо, Ванесса Мэй, Ванесса Паради, девушка, Жанна д’Арк, жена Высоцкого, кино, красивая женщина, красота красный, косметика, кудрявая, мадам, мадмуазель, милая, модная, нежная, ноги, ножки, парижанка, платье, раскрепощенная, родинка, Софи Марсо, статую Свободы, стиль,стройная женщина, тонкая талия, ухоженная женщина, шарм шикарная, шляпа, шляпка, элегантная, я похожа, Alizee (певица), 0 -11.
Бокс 2
Энциклопедические знания (общее количество опрошенных 100, цифрами обозначена по мере убывания частотность имен собственных, орфография испытуемых сохранена)
Назовите трех французских писателей – Жюль Верн (12), Гюго(11), Дюма (8), Бальзак(6), Жак Руссо(3), Мопассан(3), Сент Экзюпери(3), Коэлье (2), Ла Саль (2), Эдгар Алан По (2), Алибер, Алле Альфонс, Артю Адамов, Вервер, Вольтер, Гете, Голон, Дж.Батисто, Жерар, Жан Антуан де, Жан Жак Дюпри, Жан Люррен, Жан Поль Сарт, Жерар,Франсуаза Саган, Жозеф Габриэль, Жубер, Клейн Жерар, Кревель Рене, Кретьен де Труа, Кундера Милан, Кусто, Маркс, Марсель Пруст, Мольер, Пауло Коэль, Пьер, Пьеро Шарль, Рабле, Ремарк, Серж Генсбур, Симона де Бовуар, Шарлотта Бранте, Шарль Перо, Шарль де Голль, Шекспир, Фредерик Бегбедер, Энгельс,
0 -104
Назовите трех французских актеров (актрис) – Депардье (62), Жан Рено (28), Пьер Решар (18), Жан Поль Бeльмондо (4), Люк Бессон (4), Марион Котиар (4), Одри Тоту (4), Ален Делон(3), Вивьен Ли (2), Жан Пьер (2), Луи Де Фюнес (2), Омар Си (2), Софи Лорен (2), Француа Клюзе(2), Эдит Пиаф (2), актер, сыгравший в фильме «Такси», Амель …, Анна де, Барбара Шульц, Брижит Бардо, Ван Дам, Ванесса Паради, Весан Касель, Жан Батист, Жан Поль, Жак Вильре, Жан Кристоф, Жерар, Захо, играл в Фантомасе, играла в фильме «Лолита», Катрин Денев, Лара Фабиан, Мартин Котияр, Мирей Матье, Мишель, Мелани Лоран, Монро, Одри Хепберн, Омар Ш., Ришелье, Ромен Дюри, Самир Насери, Селин Дион, Софи Марсо, Эфа Грин, Alizee,
0 – 48
Назовите трех французских художников – Дали (6), Моне (3), Да Винчи (2), Донателло (2), Сезанн (2), Авриль, Бертоль, Ван Гог, , Воттье, Гюго, Дега, Жан Боль, Жан Фредерик, Жозеф Вьен, Жорж Брак, Леонардо Боннар, Мааре, Матисс, Микеланджело, Модильяни (жил там), Пикассо, Рембрандт, Ренуар, Репин, tgbyРе Cтивен Дин, Шарлотта Бонпарт, Эдуар,
0 – 111
Думаю опрос был слишком мал, опрашивалось всего лишь сто человек, очень сложно сделать выводы от столь малого количества опрашиваемых. Но безусловно данное мероприятие можно занести в актив организаторам, ведь присутствовали не только студенты и преподаватели, но и представители Франции, очень важно услышать мнение французского от француза (коренного).
Я считаю что Казахстан очень сильно заинтересован культурой Франции. Может молодежь и не много знает о известных писателях и художниках Франции, но люди в возрасте 45-50 лет восхищаясь отмечают достижения и глубину народа. К примеру мой отец являясь художникам рассказывает что часто изучал стиль и почерк известного живописца Oscar Cloude Monet Также если говорить о всемирно известной французской кухне и культу к питанию французов, то можно отметить что в Казахстане есть около 50 французских ресторанов. Что касается круглого стола . Узнала много чего нового. Даже появилось огромное желание изучать французский язык.
Видя первые слова темы «французские «знаки»» складывается вполне иная ассоциация, чем ее написанный лид. Думая о каких таких знаках Франции затронул автор статьи и натыкаешься вполне на большее количество затронутых тем о Франции как таковой. Можем раскинуть эти темы в подробных деталях.
1. Французские знаки
2. Приезд Олланда
3. Тема круглого стола
4. Опрос французских терминов
5. Место Франции в сердце Казахстана
И это дифференцирование на мой взгляд и является акцентом авторского написания всей статьи. Где можно вникнуть в данную статью с разных сторон, что является не менее важно для читателя.
Да Франция прекрасная страна,которым все восхищаются! И круглый стол, который прошел в нашем университете пошел всем нам на пользу, благодаря Симону Рою очень много мы узнали о французском журнализме, заметьте журнализме. И этот доклад был нам очень интересен,так как это связано с нашей профессией. Автор данной статьи очень хорошо передал всю мысль Симона Роя и других участников круглого стола, но вот я думаю почему при опросе,который проводил руководитель круглого стола и автор статьи в одном лице, наши студенты отметили лишь положительные стороны Франции? Неужели эта страна не имеет минусов? Не все может быть таким идеальным! Почему автор этого не заметил? Почему он не затронул такую тему как «Недостатки Франции» и не задал такой вопрос нашим студентам ? Я считаю, что тогда бы, на круглом столе ,Франция раскрылась со всех сторон, а не только с одной!
Видя первые слова темы «французские «знаки»» складывается вполне иная ассоциация, чем ее написанный лид. Думая о каких таких знаках Франции затронул автор статьи и натыкаешься вполне на большее количество затронутых тем о Франции как таковой. Можем раскинуть эти темы в подробных деталях.
1. Французские знаки
2. Приезд Олланда
3. Тема круглого стола
4. Опрос французских терминов
5. Место Франции в сердце Казахстана
И это дифференцирование на мой взгляд и является акцентом авторского написания всей статьи. Где можно вникнуть в данную статью с разных сторон, что является не менее важно для читателя.
В данном мероприятии не были затронуты темы кино это , да , но хотелось бы заметить , то что сейчас Казахстан активно производит отечественное кино, в более качественном формате , но при этом на кинематограф еще не дошел до той точки , чтобы считаться именно общепризнанным ,для этого стоит , как мне кажется нашим режиссёрам стоит взять во внимание французское кино , как мы знаем Франция , это родина кина. И в общем то это обусловлено тем , что практически все пальмовые ветви , на Каннском фестивале завоёвывают французские фильмы , взять фильм к примеру : «Пророк «фильм Жака Одиара вышедший в 2009 году и выигравший пальмовую ветвь. Но не смотря на это Казахстан сотрудничает вот уже 20 лет с Францией , и это сотрудничество не прошло даром , к примеру в 1998 году вышел фильм снятый совместно с французами под названием «Киллер» , как и на сегодняшние дни к примеру: в 2015 году выйдет фильм «Голос степей» в котором главная роль достанется известному французскому актеру Жерару Депардье , так же в следующем году французский режиссёр Оливье Делаэ планирует с Пьером Решаром снять фильм в нашей стране , в последнее время сотрудничество с Францией положительно сказывается на статусе Казахстана , можно заметить , что проводятся множество мероприятии связанные с французским кино , такие как фестиваль «Французское кино сегодня» в котором наши соотечественники , могу оценить французское кино сполна и даже раскритиковать . Очень прискорбно , что это тема не была задета в данном мероприятии , но впечатления от круглого стола были положительными , большое количество информации которые дал Симон Рой на круглом столе является очень важными в наши дни , на которые можно обратить внимание как на главный аспект , и сравнения развития и становление французской журналистики и журналистики нашей страны.
Ну что я могу сказать о статье как о таковой. Первый раз все эти боксы и опросы читать конечно познавательно, поскольку я с ними уже была знакома то как-то разобралась где и что в этих боксах.Но данный пазл интереса не прибавил. Пока поимеешь где бокс находиться… На мой субъективный взгляд в данном оформлении стоило больше продумать то как прилагаемые к статье боксы будут смотреться на сайте и будет ли они вообще смотреться, поскольку читая статью не совсем понятно что есть бокс а что есть текст и только дойдя до конца статьи мы понимаем что вон они боксы, а те две выделенные жирным шрифтом надписи, в идеале, должны были быть ссылками на этот текст. Вот если бы боксы были в виде картинок.. сама идея конечно хороша, но оформление подкачало.
Статья в принципе неплохая, но как минимум в одном месте текст сильно выделается. «Практическая реализация изложенных конструктов сложилась в анализе отражения французской тематики…» текст становиться слишком научным и как-то выбивается из общей картины.
Что касается непосредственно французской тематики и того что знаем мы о Франции довольно мало, тут мне противопоставить вам нечего. Полностью согласен, каюсь. На Францию мы смотрим через розовые очки Голливуда. Хотя для некоторой категории людей ( для хендмейкеров) Франция это не только фильмы, еда и парфюм, но и всякие другие вкусности.. в частности два таких милых, известных в некотором роде простых направления как декупаж и сутаж. Пришли они к нам из Франции, к стати декупаж не только очень распространен но и довольно прост в применении. Такой милы и неприхотливый способ украсить все что попадется под руку путем наклеивания красивых рисуночков на вазы, шкатулки, горшки, мебель и прочее. Раньше считалось искусством бедных, теперь же спасение для всех тех кто не умеет рисовать. Пожалуй на любом сайте связанном с хендмейком уж для чего, а для декупажа материалов найти можно множество.
А сутаж это вообще тема отдельная и очень интересная. Раньше им украшали одежды знатных особ а нынче он куда больше распространен в сфере создания украшений колье, серьги, браслеты ну и кто во что горазд. Пожалуй ни одни хендмейкер не знает этих двух направлений в творчестве. Так что хотябы тут Франция представлена, глубоко укоренилась и имеет место быть.
Круглый стол на тему: «Французский культурологический дискурс в медиальном пространстве Казахстана», прошло на славу. Особенно большое спасибо стоило сказать Симону Рою, он как никто другой спас ситуацию, и просветил нас в понятие того как обстоят дела с журналистикой во Франции. Для меня было удивительно, то, как Симон Рой старался свободно высказывать свое мнение на русском языке. Хотя для меня как, наверное, для большей части населения РК это было удивительным, ведь с первого взгляда может показаться, что у Французов одно желания заставить всех заговорить на Французском. Особенно если учитывать их ежегодные культурные программы у нас в Казахстане. В частности ежегодный кинофестиваль «Французское кино сегодня», который так полюбился нашим жителям.
И не мудрено, что в основном наша молодежь близка к киноиндустрии Франции, нежели писателям или же политической и экономической структур правления Франции. Также хотелось бы заметить, что наши представления о Франции через киноиндустрию кардинально отличается от вашего мнения. Для нашего испорченного поколения «Такси», будит по весомей вашего «СЕКСА».Который больше ориентирован на жизнь Американцев, а не в Французов.
Возвращаюсь к теме круглого стола , было приятно присутствовать , и наконец-то увидеть результаты опроса. Хотя результат меня слегка шокировал ….да, вот такие мы, не чего не знающие о Франции человеки! Стыдно конечно ! Но как мне кажется, не смотря на поверхностные знания наших студентов, точнее, ее малой части о Франции не было сказано, ни одного плохого словечка. Разве ассоциации, которые возникают у обычного среднестатистического человека ,могут обить или оскорбить хоть одного из жителей Франции? Сомневаюсь! Мы пока знакомы с Францией не так хорошо, как ни как мы в Казахстане обитаем, а не на Елисейских полях. И воспринимаем жизнь под другим ракурсом. Тут, то в своем государстве точнее в его системе путаешься, а в истории легче закопаться, чем добраться до истины, что уж, тут сказать о Франции. Для нас это было государство романтики, с примечательным сооружением в Париже и, наверное, как токовым останется. Если уж никого случайным ветерком не занесет в Париж или же еще, в какой ни будь городок Франции то эти ассоциации так и останутся для жителей РК, как основой.
На самом деле даже немного стыдно, что о Франции знаем так поверхностно. Хотя есть намного серьезные события и вещи чем парфюм, мода и Эйфелева башня. К примеру, у наших преподавателей сначала на уст приходит французская революция и писатели. По словам Симона Роя журналистика в Казахстане и во Франции взгляды на СМИ немного разные если у нас больше вниманию привлекает телевидение, то во Франции преобладает, печатные СМИ что меня удивило. Круглый стол и вообще анализ очерка Франции в Казахстане пошли мне на пользу, уже намного больше знаю об этой стране и их культуре. На самом деле в Казахстане уделяется большое внимание французскому языку почти в каждой языковой школе он один из самых много изучаемых.
Не могу не согласиться с предыдущими комментариями.И хотелось добавить и от себя, считаю что в этой статье было описанно мало примеров для ассоциаций, опрос проходил со ста участниками, затрагивали культуру Франции ограничиваясь этим. А как же к примеру спорт? Почему нет примера : каких спортсменов мы знаем? Зидан был бы в лидерах по ответам. Мое мнение в том что слишком узко затронули просторы Франции , мы современная молодежь нам хотелось бы видеть темы с разных сторон и подходов .
Такое узкое мышление у молодежи связано с тем что французский язык изучают малое количество людей нежели английский или китайский, что они мало читают книги. Почему при опросе студенты назвали только плюсы этой страны? Только позитивное мышление. Но было бы лучше знать глубже. Согласна с автором с тем что мы мыслим стереотипно,что нам показывают, в то и верим. А круглый стол дал понять насколько поверхностное у нас отношение и даже появилось огромное желание исследовать также не только Францию но и другие страны.
Была бы возможность участвовать в опросе я бы добавила имена Трюффо, Годара, Анна Карину и Новую Волну. Как вообще можно не интересоваться Францией и их кинематографом?
Хотелось бы, чтобы читающие эту статью больше узнали не о результатах опроса, а о том, какие важные вещи говорил Симон Рой. А результаты опроса достаточно скомпоновать в два, три абзаца. И все же тематика круглого стола она абстрактна, то о журналистике говорили, то о том, что молодые знают об этой стране.
Конечно, каждый мыслит по разному и каждого волнует абсолютно разные вещи. Но можно ли винить СМИ в том, что казахстанские молодые люди так мало знают о Франции? Конечно нет. Все начинается со школ, что делать если мы с детства изучали только русскую и казахскую литературу, а на уроках ИЗО изучали Да Винчи, на уроках истории был лишь один параграф о столетней войне с Англией. Лишь случайности и результат особого интереса, которая встречается не у всех, ведет к любопытству о такой стране именуемая как Франция. Поэтому даже если в СМИ так много будут писать о Франции, люди будут замечать только то что хотят. Думаю информационного потока идущая из Лазурного Берега или из другой части Франции достаточно много, взять к примеру фестивали кино, рекламы и фэшн индустрию.
В следующий раз если будем говорить о какой-либо стране, лучше пригласить еще туристического агента который предоставил бы факты о том, как много людей уезжают в эту страну из Казахстана. Тогда результаты опроса и факты будут выстроены во что-то целостное.
В моем случае, ассоциации с Францией — это картина «Мона Лизы», котоая находится в одном из крупнейших и самых популярных музеев мира «Лувр». Я считаю, что данная страна имеет очень большую заинтересованность среди молодежи, и я думаю количество опрашиваемых составило на много меньше чем следовало бы быть.
Если взять данное мероприятие что прошло в рамках университета, прошел с большой пользой. студенты узнали многое о стране под именем «Франция». Чаще бы стоило проводить такие познавательные и интересные конференции для студентов.
Что касается статьи. написано в принципе не плохо, но не много смущало слово как «Бокс».
В данном мероприятии не были затронуты темы кино это , да , но хотелось бы заметить , то что сейчас Казахстан активно производит отечественное кино, в более качественном формате , но при этом на кинематограф еще не дошел до той точки , чтобы считаться именно общепризнанным ,для этого стоит , как мне кажется нашим режиссёрам стоит взять во внимание французское кино , как мы знаем Франция , это родина кина. И в общем то это обусловлено тем , что практически все пальмовые ветви , на Каннском фестивале завоёвывают французские фильмы , взять фильм к примеру : «Пророк «фильм Жака Одиара вышедший в 2009 году и выигравший пальмовую ветвь. Но не смотря на это Казахстан сотрудничает вот уже 20 лет с Францией , и это сотрудничество не прошло даром , к примеру в 1998 году вышел фильм снятый совместно с французами под названием «Киллер» , как и на сегодняшние дни к примеру: в 2015 году выйдет фильм «Голос степей» в котором главная роль достанется известному французскому актеру Жерару Депардье , так же в следующем году французский режиссёр Оливье Делаэ планирует с Пьером Решаром снять фильм в нашей стране , в последнее время сотрудничество с Францией положительно сказывается на статусе Казахстана , можно заметить , что проводятся множество мероприятии связанные с французским кино , такие как фестиваль «Французское кино сегодня» в котором наши соотечественники , могу оценить французское кино сполна и даже раскритиковать . Очень прискорбно , что это тема не была задета в данном мероприятии , но впечатления от круглого стола были положительными , большое количество информации которые дал Симон Рой на круглом столе является очень важными в наши дни , на которые можно обратить внимание как на главный аспект , и сравнения развития и становление французской журналистики и журналистики нашей страны.
я считаю что Франция нам малоизвестна из за того что в нашей стране о ней мало говорят, в отличии, например, от Турции. В качестве примера можно привести сериалы. Турецкие сериалы показывают почти по всем каналам, а французские сериалы(именно сериалы, а не фильмы) для зрителей отечественных телеканалов есть большая редкость. Это может быть из за того что Казахстан и Франция не настолько тесно сотрудничают чтобы в у нас узнавали все больше о них, и у них узнавали все больше о нас. Это мое непрофессиональное мнение.
Я как раз таки считаю, что ста человек было достаточно для представления общей картины, особенно опроса среди молодежи. Не впечатляющее и банальное незнание скрывается под другими предпочтениями. О чем говорить, если сейчас среднестатистический казахстанец предпочитает элементарно литературе, театру или изобразительному искусству поп-музыку и сериалы для домохозяек. Это наш реальный менталитет. Ведь именно с помощью культуры определяется кругозор и уровень человека, для этого не обязательно изучать, знать язык. Незаинтересованностью и узкими представлениями нам не величаться и остается желать лучшего.
Хотя в принципе это процесс, который наблюдается по всему миру, в мировой культуре происходит вытеснение высокой культуре и преобладание современной массовой культуры. Что касается круглого стола, то действительно заставил задуматься над этим вопросом и какая то часть возможно заинтересуется улучшением своего тезауруса.