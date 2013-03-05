Гарлем Шейк качает «Станы»

Центральную Азию захватил «Гарлем-шейк» вирус! Смотрите нашу специальную компиляцию лучших Гарлем Шейков с самыми отвязными «шейкерами» региона!

Гарлем-шейковый вирус, захвативший всю планету после распространения вот этого видео, набравшего уже более 30 миллионов просмотров в Youtube, не прошел мимо Центральной Азии.

На примере этого культурного вируса мы ярко видим, что если люди хотят веселиться, их ничто не остановит — ни борьба с западным влиянием, ни ограничения на просмотр Youtube, ни унылая скука государственных чиновников.

Всем Гарлем Шейк! Центральная Азия танцует!

Смотрите нашу специальную компиляцию лучших Гарлем Шейков из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана!