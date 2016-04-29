Андреева Анастасия

Студентка КазУМО и МЯ

Гонзонутая журналистика

Слякоть, грязь и свинцовые тучи создавали мне настроение тем утром. Денек не задался с самого утра, один лишь факт, что сегодня будет проведен «долгожданный» опрос приводил меня в уныние. Собрав всю волю, на которую только способен безвольный человек, в кулак, я направилась в сторону университета. В голове была чудесная мешанина из журналов, фотографий, имен и статей.

Первая половина дня прошла по расписанию, ничего необычного. И вот настал час икс. В аудитории царило небывалое оживление Газинур Габдулович что-то обсуждал с молодым человеком в клетчатой рубашке. На столе стоял ноутбук, экран которого украшал слайд. В душе затеплилась надежда. Через несколько минут аудитории был представлен молодой человек, также объявлено, что опрос переносится (аудитория заметно оживилась). Так как сегодня мы будем ознакомлены с дипломной работой, которая, как нас заверили, чрезвычайно полезна и интересна.

Свое выступление студент четвертого курса Нариман Кульмагамбетов начал с глотка «Пепси» и неудачной шутки. К величайшему сожалению, мой телефон сгорел практически два месяца назад, мне ничего не оставалось, кроме как делать умный вид и пытаться понять суть происходящего. «Гонзо-журналистика в Казахстане», прочитав тему на первом слайде, мои мысли унеслись далеко за пределы Казахстана в эпоху японских самураев, делающих себе харакири. Видимо, так повлияло слово «гонзо» на разум. Стало интересно, что же представляет эта «гонзо-журналистика» да еще и в Казахстане. И тут же я получила ответ на свой невысказанный вопрос, по словам Наримана, в Казахстане таинственного гонзо нет. Любопытство всё больше и больше завладевало мной, сосредоточившись, я ловила каждое слово, чтобы не упустить определение того жанра, о котором нам рассказывали. Что же касается стиля, которого придерживался Нариман, он был необычен, причудлив, видимо, как и сам парень. Это не было похоже на скучные лекции или затянутые рефераты, это был разговор с другом, который порой позволяет себе некие резкости. Как я поняла позже, такой стиль и есть гонзо.

Гонзо-журналистика — это нечто парадоксальное для казахстанской журналистики и общества в целом. Это то направление, где каждый может быть собой, писать то, что хочет и, самое главное, как он хочет. Но, мое мнение, в Казахстане даже такое направление, как гонзо-журналистика, еcли оно всё-таки есть, загнано в рамки. Нужно быть очень смелым, дерзким, чтобы отойти от тех устоев, которые сложились до тебя. Гонзо-журналист-совершенно новый формат привычного нам человека, находящегося в кадре или в какой-либо редакции. Этот индивид просто обязан находиться в самом центре событий. Своеобразный балагур журналистского мира, хулиган в душе. Будь то светский раут, премьера фильма или пьяная драка, нигде он не может остаться в стороне. Помимо последователей и читателей, такой журналист будет иметь множество далеко не дружелюбно настроенных людей, шокированных стилем, ведь, по их мнению, нормальные так не пишут. Они будут вновь и вновь поливать грязью гонзо и его сторонников. Но! Это также круто, как и толпы фанатов! Любой PR полезен. Когда знают и говорят о тебе, это привлекает больше читателей, которые впоследствии тоже будут обсуждать гонзо-материал. Ведь невозможно, чтобы резкие выражения, вместо литературной речи, абсолютно субъективное мнение, вместо голых фактов, на страницах привычного номера любимого журнала, или же статьи в интернет издании, были приняты обыденно. Они вызовут всплеск эмоций и заденут каждого, кого-то своей искренностью, а кого-то «вопиющим безобразием».

После понимания сути гонзо, мои мысли были далеко от презентации и того, что творилось в аудитории. Я пропустила какой-то непонятный сайт со странной уткой и казахский буквой в английском слове, что выглядело более чем нелепо, не впечатлил меня и сайт Наримана, лишь слово на языке народа Африки в названии привлекло меня. В тот момент мне нужен был лишь мой ноут. Я хотела «настучать» что-то в этом стиле. Стать частью чудачества. В моей голове назойливо вертелась абсурдная версия известного выражения: «Чудаки спасут мир».