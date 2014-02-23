И снова форум театр

Еще в 2013-м году я писал о первом тренинге по форум театру в прошедшем в Душанбе ,и вот уже в 2014 году деятельность по продвижению этой практики осмысления социальной действительности приобретает все больший размах.

Культурный Центр «Бактрия» буквально несколько дней назад выпустил следующее объявление:

«Станьте участником регионального семинара «Превращение общественного пространства в общественную сцену», который состоится в Культурном Центре «Бактрия», г. Душанбе. В течение 10 дней под руководством известных экспертов в области искусства Вы будете погружены в тему общественного пространства и общественной сцены.

Вы познакомитесь с новыми методами разрешения социальных проблем, с которыми повседневно сталкиваются как взрослые, так и молодежь.

Вы познакомитесь с методом «форум театр», который актеры-тренеры используют в качестве интерактивного инструмента, вовлекая аудиторию непосредственно в постановку, с помощью которого можно найти новые пути решения социальных проблем. Форум театр станет пространством, где можно отрепетировать реалии нашей повседневности.

Вы станете участником серии постановок и упражнений; вы получите практические инструменты, которые позволят вам решать различные социальные проблемы. Семинар откроет однодневная конференция. Точные даты семинара и конференции будут объявлены позднее. Для участия в семинаре, отправьте свое резюме по адресу: xeniya.mironova@acted.org

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: (+99237)227-05-54; 221-25-58; 918116629 Поощряется участие молодежи из различных регионов Таджикистана. Проезд, проживание и суточные предоставляются.»

Я отправился пообщаться с организаторами в К.Ц. «Бактрия» и попросил рассказать о проекте подробнее координатора проекта, Ксению Миронову, которая сообщила, что цель проекта — это продвижение общественного пространства как пространства для общественного самовыражения в области искусства, с помощью современных методов искусства.

К.Ц. «Бактрия» видит форум театр, как пространство, которое создает поле для дискуссий. Форум-театр похож на репетицию повседневной жизни каждого человека, которая помогает людям расширить свое сознание в разрешении социальных проблем.

Актеры-тренеры представляют публике сценки о повседневных жизненных проблемах: например, насилие в семье, воспитание, трудности на работе или гендерный вопрос. Зрители имеют право также выступить в качестве актеров, т.е. могут выйти и сыграть свою реакцию, таким образом, они предлагают решение той или иной ситуации. Будет предоставлена возможность выработки правильного отношения и понимания ситуации, а также возможность поиска правильного решения.

Разработчик идеи театр угнетенных Августо Боал (фото взято тут)

Мне стал интересен такой поворот в реализации идеи форум театра – то есть основывать и завязывать его на важности «общественного пространства». Я поинтересовался, что имеется в виду под общественным пространством, почему именно общественное пространство, как оно связано с форум театром и какова его роль в социальном осмыслении и изменении в Таджикистане.

Ксения ответила, что сама идея форум театра представляется как нефизическое общественное пространство, когда люди из одного сообщества могут собраться вместе и через театр, как медиум, обсудить важные для них вопросы и побывать «в шкуре» другого человека.

Ксения также рассказала про планируемую конференцию:

В рамках проекта планируется проведение конференции на тему «Превращение общественного пространства в общественную сцену», в ходе которой будут читаться лекции на тему общественного пространства…

И добавила: