Дарья Верендеева

«КУЛЬТПОХОД» В «ЭКСПЕРТ»

9-го февраля этого года мы посетили редакцию журнала «Эксперт Казахстан». Ничто даже не намекало на то, что наш визит окажется успешным. День был серым и скучным. Казалось, что самое правильное — развернуться и поскорее уйти домой.

Мы пришли раньше назначенного времени. Чтобы не стоять на холоде, решили проявить самостоятельность, не ждать преподавателя и самим «заявиться» в редакцию. Достаточно долгое время мы не могли найти нужное нам здание. Многие, как и я, по своей наивности, под впечатлением от рассказанного, думали, что редакция журнала «Эксперт Казахстан» располагается в огромном помпезным дворце и его можно увидеть с любой точки города. Но всё оказалось совсем иначе. Нам очень долго пришлось искать нужное место. После тщетных поисков мы совершенно случайно наткнулись на дверь с надписью, которая говорила примерно следующе: «ЭКСПЕРТ КАЗАХСТАН НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ!». Толпой мы завалились в крохотное помещение. Находившиеся там люди с недоверием и долей недоумения косились на нас и тут же исчезали в своих маленьких кабинетиках. Скорее всего, они видели в нас стадо.

Пока всё было вполне ожидаемо. Я даже потеряла веру в то, что смогу почерпнуть здесь что-либо полезное для себя.

В коридорчике стояла полка с прошлыми выпусками журнала. Как и все, я принялась их рассматривать. Затянуло. К сожалению, успела просмотреть лишь пару экземпляров до того, как из кабинета, который находился прямо возле этой полки с журналами, так меня заинтересовавшими, вышел мужчина. Высокий и внушительный. Немного ошарашенный, он спросил кто мы. Почему-то я не нашла в наше оправдание ничего более адекватного, чем спросить в ответ: «А вы знаете Z (наш преподаватель)?». «Z? Знаю!» — улыбнувшись, ответил высокий и внушительный человек. Как я поняла позже, этим человеком был Сергей Домнин, главный редактор журнала «Эксперт Казахстан». Он разрешил нам подождать остальных внутри. Остальные долго ждать себя не заставили.

Все мы разместились в небольшом подобии конференц-зала. Начался разговор. Уже почти полностью погруженная в свои мысли, я смогла вернуть себя в реальность. Как оказалось, это было очень удачным моим решением. Я видела и слышала перед собой двух молодых людей, так не мудрствуя и трезво говорящих о непростых вещах. По непосредственности объяснений это можно было сравнить с рассказом о походе в магазин за хлебом. Я стала слушать внимательней. Несмотря на свою известность, Сергей говорил совершенно просто. Просто и красиво, как и его коллега – корреспондент журнала Аскар Машаев.

Не смогла лишить себя удовольствия задать некоторые вопросы. В ответах Сергея и Аскара чувствовалась целостность. Ощущался дух команды.

Со временем наша неловкость переросла в азарт. Хотелось задавать всё более и более провокационные вопросы, но «эксперты» во всей красе продемонстрировали нам свой журналистский профессионализм. Не выдавая практически никаких эмоций, кроме интереса, Сергей и Аскар дали нам ответы на все интересующие нас вопросы.

Данный опыт оказался полезным, а встреча нужной и интересной. После этого визита я стала ещё больше уверена в том, что печатной журналистике жить, благодаря таким, как «Эксперт».