Мария Вильковиская — Рассказы

Страна: Казахстан

Язык: Русский

Рассказы

Куба, любовь моя

До первого воспоминания у меня есть еще пре-воспоминание. Куба – любовь моя. Рассказы мамы, папы и сестры, тех, кто тоже был там и помнил. И слайды, которые смотрели, собираясь семьей на какие-нибудь праздники, когда уже съедено угощенье и спеты кубинские песни. Эти картинки – темно-серое небо над Тринидадом, сверкающие украшения, натянутые поперек узких улиц в преддверии карнавала, кресло-качалка под розовым кустом в нашем доме в Сьен-Фуэгос, набережная Маликон в Гаване, где волны перекатывают через край парапета, — замещали мне воспоминания, я присваивала их. Карибское море, куда меня в первый же день по приезде были вынуждены окунуть родители, держа за руки, потакая моей водной одержимости. А рядом – пушки и белеющий Хосе Марти. Однажды я вернулась в свое беспамятное детство, слушая песни стариков из «Buena Vista Social Club».

Немного советского детства

Пока я была маленькая, мне всего хватало. Трудности начались, когда я стала подростком. «Нечего надеть!» — основной мой вопль в то время. В двенадцать лет мама сшила мне пальто, даже не сшила, а перешила из своего старого, крепдешинового. Оно было ужасного цвета грязной морской волны. Я его ненавидела. Не спасали дело даже вязаные бабушкой модные полосатенькие шерстяной колпачок и шарфик. Наверное, я возмущалась, не помню, но делать было нечего, приходилось носить ненавистное пальто, подвергаясь насмешкам одноклассников. Спас меня папа, который привез из Москвы дутую, модную, кажется, чешскую куртку, которая хоть и была велика на пару размеров (купили на вырост?), но носила я ее потом долго, хотя так и не доросла до нужной комплекции.

Гнездо

Детский сад, весна, скорее всего, май месяц. Папа зашел за мной, чтобы забрать меня до дневного сна. Мы, вся группа, на прогулке нарвали травы и сделали из нее гнездо. Гнездо зеленое, очень красивое, все мы – дети – очень довольны своей работой. Показываем гнездо папе. Он приседает возле него на корточки, долго разглядывает, потом говорит: «Если бы я был птичкой, я бы обязательно снес в это гнездо яичко». Все дети в восторге. Я иду по улице рядом с папой, держа его за руку, на нем светло-серый костюм. Думаю – у меня все-таки самый умный папа в мире.

Разные школы

Во мне до сих пор живо ощущение от учебы, которая первые два года казалась мне каторгой. Меня, помимо образовательной, отдали сразу еще в музыкальную школу, так как считалось, что у меня – способности. Время остановилось. Весь этот ужас бессмысленных занятий, как одна нависшая туча, обволакивал меня и не давал жить. Мама рассказывает такую историю. Когда она пошла на первое родительское собрание, на котором учительница делилась своими впечатлениями от своих новых подопечных, про меня она сказала следующее: «Хорошая девочка, умненькая, все понимает, успевает. Я, правда, сначала решила, что она у вас не вполне нормальная, все время корчит какие-то страшные рожи – прямо на уроке. Потом смотрю – вроде нет, нормальный ребенок. Ну, думаю, и пусть себе корчит».

Я отлично помню, как от скуки сидения в классе у меня чесались мышцы лица. Их просто сводило. И приходилось немного ими двигать, когда слишком сильно затекали. Видимо, это и были те страшные рожи, смущавшие мою первую учительницу. С тех пор мало что изменилось, мне до сих пор, особенно на каких-то скучных необходимых собраниях, иногда очень хочется двигать мышцами лица, чтобы привести себя в чувство.

В общем, на адаптацию к школе у меня ушло два года. В третьем классе сменились учителя и в общеобразовательной, и в музыкалке. Мне стало намного легче. Не то, чтоб я плохо училась, что-то не понимала или не успевала. Сама система давила и казалась какой-то бесчеловечной. В третьем классе учительница в музыкальной школе, бившая меня смычком по голове и считавшая бесперспективной, рекомендовала моей маме перевести меня в класс нового молодого педагога, что мама с радостью и сделала. И мир изменился. В общем-то, этот шаг во многом предопределил мое будущее, поскольку благодаря Михаилу Шаевичу Фрадкину я решила стать музыкантом и получила соответствующее образование. Я не помню своего первого урока, я помню только, как сменился фон жизни, потому что Фрадкин любил всех своих учеников, и это было взаимно. Помню, что мне было довольно трудно, так как Фрадкин был вынужден меня переучивать, исправляя неправильную постановку рук (как он говорил «аппарат») и общую затюканность. Да, поначалу было трудно, но очень весело. Музыкальная школа — с приходом Фрадкина и новой учительницы по сольфеджио, Светланы Семеновны Гольдман – стала альтернативным существованием. Это был другой мир.

Она располагалась в небольшом, отдельно стоящем одноэтажном здании, классов всего было около шестнадцати, точно не помню, и был еще черный ход, который мы называли «Тот свет». Помню, что его иногда открывали весной, для общего проветривания коридоров и мозгов, и мы, ученики, выбегали в высокую траву с вкраплениями белых одуванчиков, сплошь покрывавшую короткое пространство от школы до забора, отделяющего мир музыки от остального мира.

Папа

Вот папа играет в прятки с детьми на мой пятый либо четвертый день рождения. Папа прячется, мы долго не можем его найти, пока кто-то из детей не пытается закрыть дверь в комнату. Оказывается, что на двери сидит папа, поджав ноги. Взрослые лежат от хохота.

Вот папа изображает обезьяну, это называлось в семье «показать Бандар-лога», традиция, восходящая к папиному дяде Ване, брату бабушки. Происходит это, наверное, опять-таки в мой день рождения, так как кроме меня вокруг много детей. Папа присаживается на корточки, бьет себя костяшками пальцев по черепу, издает утробные звуки, потом на полусогнутых наискосок пересекает комнату. Дети хлопают в ладоши, я же пугаюсь и плачу, потому что это уже не мой папа, а дикое животное.

Вот папа разнимает нас с мамой во время смертельной схватки, которая происходит из-за слова МАША, криво написанного малиновым карандашом за дверью квартиры, в который мы живем «на отселении», пока ее хозяева работают на Кубе. Квартиру нужно вернуть в том же виде, а тут, похоже, требуется ремонт. Папа побеждает. То есть разрешает мне выйти из угла, в который мама безуспешно пытается меня запихнуть.

Вот папа ловит со мной улетевшую из клетки самку попугая. Я захожу попугаихе с тыла, влезаю в арык, и режу осколком бутылки большой палец ноги, льется кровь. Папа несет меня на руках домой, а потом возвращается с клеткой, одеялом и самцом, который привлекает криком глупую самку. Папа ловит ее на самца и приносит обоих в дом, где я сижу с забинтованным пальцем.

Вот мы поем с папой песни, в нашей машине, когда возвращаемся с озера Иссык-Куль, чтобы он не уснул за рулем. Таинственно светится синим и зеленым приборная панель.

А вот опять же едем с Иссык-Куля, и папу так скручивает остеохондроз, что он вынужден иногда выходить из машины и лежать на обочине в спальном мешке. Страшно, но мы как-то добираемся до города, уже ночью. Папа еще потом долго лежит в больнице, его выписывают, он не может ходить. Спасает иглоукалыватель (так называли в то время специалиста по акупунктуре), к которому папу возит на машине его друг. После первого сеанса папа сам поднимается по лестнице. Так в нашей жизни впервые появляется китайская медицина.

Вот мы с папой и мамой ходим на йогу на центральном стадионе. Перед занятием надо поприветствовать мастера, с поклоном сказав РЭ. Потом наступает восьмое марта. Папа хорошо принял в гостях, мы возвращаемся домой на троллейбусе. Мама, как всегда, когда папа немного перебрал, пытается делать вид, что она не с ним. Берет меня под руку, и мы заходим в переднюю дверь троллейбуса, а папа в заднюю. Он останавливается на задней площадке и громко, на весь троллейбус, говорит: «Ребята, РО!». «Какое РО, когда РЭ!», — шепчет мама. Но папа, оказывается, просто анонсирует первые слоги песни, которую он намерен исполнить при поддержке троллейбусной аудитории. Он запевает «ромашки спрятались, поникли лютики», некоторые подпевают. На середине песни, где «сняла решительно, а он не попросил», он забывает слова, и кричит маме через весь троллейбус: «Эмм, как там дальше?».

Родня папы

Из воспоминаний моего дедушки, Якова Эммануиловича Вильковиского, известно, что мой прапрадед Яков Леонтьевич Вильковиский-Варгольд, был врачом, и учился в Берлинском Университете. Он и его жена Фанни, носившая в девичестве фамилию Роза, происходили, по всей видимости, из остзейских крещеных немецких евреев и исповедовали лютеранство.

История их знакомства довольно романтична. Яков Леонтьевич в молодости имел одного закадычного друга, с которым вместе прожили они несколько лет, так что в трудные периоды жизни «спали на одной кровати» (слова, переданные его сыном). Случилось так, что товарищ этот заболел и умер. Но у него осталась невеста, с которой у деда завязалась переписка, продолжавшаяся несколько лет. Закончилась она горячей любовью, и в последнем письме дед просил Фанни стать его женой «даже если ты урод». Когда она приехала, оказалось, что Фанни отнюдь не урод. (Письма не сохранились, а факты известны из воспоминаний моего дедушки, Якова Эммануиловича, их внука.)

У меня нет семейной истории про знакомство прабабушки и прадедушки. В дедушкиных воспоминаниях, упомянутых мной выше, говорится, только, что «К моменту женитьбы отец преподавал математику во 2-й Казанской женской гимназии (она называлась в честь какой-то из великих княжон Ксениинской). Он рассказывал мне, что обычно поднимался по гимназической лестнице бегом, так что старый сторож ему говаривал, что он взбегает «со студенческой инерцией». Мама училась в этой гимназии, там они и познакомились». Получается, что это был роман учителя и гимназистки, что само по себе все же довольно романтично. У них родилось пятеро детей: Вера, Фанни, Степан, Николай и Яков – мой родной дедушка.

Дед Яков познакомился с бабушкой Аней, работая в поселке при золотодобывающем руднике, который назывался «Рудник Центральный». Бабушка работала там фармацевтом-провизором в аптеке. Они дружили — несколько молодых пар, — и в какой-то момент пригрели собачку, которая обосновалась в квартире, где жила женская часть компании. Через пару недель собачка набросилась на своих спасителей и всех покусала. Квартирная хозяйка сказала, что, скорее всего, у нее бешенство. Все покусанные обратились в поселковую лечебницу, где не оказалось вакцины, и всех их дружно, вместе с квартирной хозяйкой, хоть и не покусанной, но мывшей собачьи миски, отправили лечиться в Новосибирск. Бабушка рассказывала, что инъекции занимали мало времени, они отдыхали, гуляли по городу, ходили в кино. Отношения укрепились, и по возвращении на рудник бабушка с дедушкой стали жить вместе. Через некоторое время молодую пару пригласил к себе в Иркутск бабушкин старший брат Иосиф, мотивируя тем, что «у нас тоже можно лечиться от бешенства». Я до сих пор помню бабушкин веселый голос, которым она нам, детям, рассказывал эту историю.

Итак, молодая семья жила себе гражданским браком, и однажды к ним пришла какая-то их общая приятельница, и сказала, что приглашает их к себе в гости, на их же свадьбу. Это было 11 декабря 1931 года. Зарегистрировались они официально в ЗАГСе только в 1934 году, и когда их поздравили с законным браком, молодожены, помявшись, спросили, нельзя ли заодно зарегистрировать и второго ребенка.

Бабушка, Анна Антоновна, в девичестве носила фамилию Парфианович. Она очень вкусно готовила. Рассказывала, что научилась всем этим кулинарным тонкостям от мамы, Мальвины Яновны, в девичестве Славинской, которая была полькой. Она рано осталась сиротой, когда ее отца забрали в солдаты, а мама без него умерла, и работала в замке польского графа Шахно, в Каунасе. В замке был шеф-повар, но по особым праздникам выписывали повара из Санкт-Петербурга. Этот повар никого на кухню не пускал, кроме Мальвиночки, говоря, что Мальвиночке его искусство может пригодиться, она – сиротка. Прабабушка поварихой не стала. Она была камеристкой юной графини, с которой, после замужества оной, уехала на какой-то морской курорт, вроде Юрмалы, и там же, в период Первой Мировой, выучилась на массажистку. Поваром стал ее брат Иосиф, который работал главным коком на российском корабле и погиб в 1914 году, когда их корабль торпедировала немецкая подлодка. Мальвина Яновна во время войны эвакуировалась в Иркутск, где до сих пор живет часть нашей семьи. Их отец, Ян Мартынович Славинский, забранный в солдаты, стал георгиевским кавалером, поэтому не служил в армии двадцать пять положенных лет, а получил место на железной дороге, снова женился, имел несколько детей от второго брака.

У Мальвины Яновны, помимо моей родной бабушки, было еще трое детей — Иосиф, Иван и Ядвига. Когда пришло время получать советские паспорта, прабабушка сказала своим детям: «Вы можете записаться как поляками, так и русскими. Но я вам советую – русскими, так будет проще». Все записались поляками, кроме моей родной бабушки.

Бабушка Аня родила пятерых детей, старшего из которых назвали Эммануилом, в честь дедушкиного отца, Эммануила Яковлевича. Ребенок умер, когда ему было три года, от нераспознанного вовремя гепатита. У бабушки к тому времени уже родился мой отец – Иосиф. Когда, после смерти первенца, родился третий мальчик, бабушка не побоялась снова назвать его Эммануилом. Интересно, что дядя Милюша (так в нашей семье ласкательно уменьшается это имя) единственный из всей семьи переболел гепатитом и мучается всю жизнь печёнкой. Вот и не верь после этого в силу имени и материнских страхов! Впрочем, эту тему в духе доморощенной психологии я развивать не стану.

Когда вся семья — прожив несколько лет в Сибири, — приехала в поселок Степняк, бабушка, увидев голую степь, заплакала. В 1955 году, после многих рудников и степняков, семья осела в Алма-Ате, где дедушка работал сначала в Министерстве цветных металлов, а потом в Госплане.

Помню, что бабушка очень любила петь всякие смешные песенки, про «маленького Джонни, у которого горячие ладони», и про то, «как на последнюю пятерочку куплю я тройку лошадей». Моей любимой, впрочем, была песня «про Марсель», повествующая о воре-карманнике, которого пытались завербовать агенты Запада, суля сказочную жизнь в Марселе, где

Девочки танцуют голые,

Где дамы в соболях,

Лакеи носят бороды,

А воры носят фрак.

Относительно недавно я нашла эту песню в интернете и узнала, что у бабушки была довольно целомудренная версия, видимо, рассчитанная на детскую аудиторию.

У бабушки был дивертикул, и врачи отказались делать ей сложную операцию под предлогом того, что у нее «возраст» и может не выдержать сердце. Бабушка прожила с этим еще около десяти лет и умерла в восемьдесят три, фактически, от истощения. Сердце у нее было довольно крепкое. Интересно, что другой мой родственник, папин двоюродный брат, тоже страдал от этой болезни, но ему вовремя сделали операцию в Москве, и он даже попал в БМЭ (Большую медицинскую энциклопедию) как «больной А».

Все были уверены, что дедушка доживет до девяноста лет. После смерти бабушки он жил со своей младшей дочерью, научился готовить, практически сам вел все домашнее хозяйство, изучал английский язык, много читал, несмотря на катаракту. Помню, мне очень нравились дедушкины очки с зелеными стеклами (для улицы), которые дома лежали на покрытом зеленым сукном столе, под лампой со стеклянным зеленым абажуром. Стол этот тетка отдала папе, на нем теперь стоит его компьютер, за которым он работает по вечерам. Дедушка умер скоропостижно, от инфаркта, тридцатого августа 1991 года, не дожив полтора месяца до своего восьмидесяти восьмилетия. Накануне было жарко и душно, дед пошел на похороны Динмухамеда Кунаева, очень устал, ночью ему стало плохо, вызвали скорую, а под утро он умер в больнице.

На похоронах деда мы неожиданно обрели свою сестру, о которой ничего до этого не знали. Было много народу. Распорядитель похорон объявил: «Через десять минут состоится вынос тела, попрошу всех выйти на улицу, остаются только близкие родственники». У изголовья гроба, рядом с моей мамой сидела какая-то незнакомая девушка моего возраста. Она шепотом переговаривалась с мамой и не собиралась уходить. Я по-молодости лет была очень решительная, ну и сказала ей: «Разве вы не слышали, попросили остаться только близких родственников». А она мне: «А я и есть близкий родственник». Тут мама на меня зашипела, и потом, конечно, стало не до выяснений, но после того, как дедушку похоронили, нам – всем шестерым дедушкиным внукам — рассказали, что незнакомая девушка – это еще одна дедушкина внучка, наша сестра, кому двоюродная, а кому и единокровная. Мы все очень обрадовались такому приобретению и подружились с ней, не понимая, отчего эта история так долго скрывалась.

Мои родители познакомились на большой коммунистической стройке, строительстве Братской ГЭС на реке Ангаре. Мама вообще была очень активная, верила в светлое будущее советской страны и считала, что Братская ГЭС без нее никак не обойдется. Папа тоже был энтузиаст своего дела, в Братск приехал по распределению, со своей первой женой, которая, будучи беременной и не выдержав спартанских условий, уехала к родителям в Москву, да так и осталась там, найдя себе другого мужа. Но это уже другая история.

Мама рассказывала, что впервые увидела папу, когда он ходил по карнизу здания, в котором было общежитие гидротехников.

У родителей нет свадебных фотографий, поженились они в прошлом тысячелетии, до цифровой эры. Фотоаппараты тогда, безусловно, уже не были предметом роскоши, но на свадьбе, похоже, не оказалось ни одного фотолюбителя.

Мама

Когда в перестройку начали показывать сериалы по телевизору (кажется, первой ласточкой была Изаура из Бразилии), мама еще работала, и даже издевательски посмеивалась над тетками, смотревшими «всю эту чепуху». Но вскоре мама сама ушла на пенсию и стала посматривать. Кажется, первым из ее сериалов был американский «Даллас», а вслед за ним еще и «Санта Барбара». Причем тягомотина сериалов маму тяготила, она постоянно жаловалась, что действие практически не развивается, особенно ее раздражало, когда менялся актер, играющий какого-нибудь персонажа, но все равно продолжала смотреть. Потом она втянулась и стала смотреть очень много сериалов, в том числе разные бразилианские страсти. Помню, когда мама смотрела сериал «Во имя любви» произошла забавная история. Моя двоюродная сестра Рита незадолго до этого эмигрировала в Ирландию, будучи беременной вторым ребенком. Все очень непросто складывалось в ее жизни в Дублине, мы переживали за нее во время перипетий получения вида на жительство, воссоединения с мужем и старшим сыном. Однажды я вернулась после работы довольно поздно. Дверь открыла зареванная мама, которая сообщила сквозь рыдания, что Рита умерла и двое детей остались сиротами. Я так и сползла в коридоре по стеночке, а мама, утерев слезы, спросила: «Маша, ты чего?». Я не могла вымолвить ни слова, впав в какой-то ступор. Наконец до мамы дошло: «Нет, это другая Рита, из «Во имя любви» умерла, а ты про нашу Ритку, что ли, подумала?»

Другая история, тоже связанная с этим сериалом, произошла чуть позже. Опять же, прихожу домой, у мамы снова глаза на мокром месте. Она сообщает, что у Камилы -лейкемия. Камила – подружка моей дочери, здоровый розовощекий ребенок. Только вчера я разнимала их в песочнице из-за зеленого грузовика, который они не могли поделить. Говорю осторожно: «Как лейкемия, я ведь их вчера только в песочнице пасла?». А мама свое гнет — «теперь, — говорит, — поможет только, если ее мать родит девочку, и при родах Камиле сделают полное переливание крови». Вот здесь уже до меня начинает доходить, что это снова какие-то не наши страсти и не наша медицина. И точно, выясняется, что это снова все «во имя любви».

Как-то папа дважды умудрился за зиму переболеть воспалением легких. И вот, папа после двух пневмоний постепенно оклемался и вышел на работу. Через несколько дней звонит мне мама днем в офис и говорит загробным голосом: «Папе сделали трахеотомию». Я начинаю лепетать о том, что он ведь уже даже на работу вышел, вроде уже все нормально было, как? когда? На что мне мама говорит: «Ты что, какая работа, вся Италия за него молится!». Не сразу, но понимаю, что речь не о моем папе, а о римском.

Помню, мой муж рассказывал мне, что когда он вернулся в Алма-Ату, а мы с дочерью еще были на Иссык-Куле, первое, что сообщила ему мама, когда открыла дверь, было «Ельцин снял Черномырдина!».

Интересно, что сейчас мама смотрит российские сериалы и российские новости. Радуется аннексии Крыма и считает, что Путин должен был сразу разогнать Майдан, несмотря на олимпиаду. Считает, что все мы заложники распада великой советской империи, американцы у нее «америкашки проклятые», в Германии до сих пор полно фашистов, поэтому Меркель так поддерживает украинских националистов, во Львове до сих пор нет житья евреям и нужно присоединить к России не только Крым, но и весь Донбасс. Папа думает примерно так же, только не столь радикален в своих высказываниях. Когда мы собираемся семьей, я каждый раз заранее договариваюсь с собой обходить политические темы, потому что не могу я с ними спорить, ну просто не могу. Но каждый раз все равно мы заводим этот бессмысленный спор. И я вижу, что информационная война очень действенная штука — нам не сойтись ни по одному из важных вопросов. Мне очень страшно. В мире, который в очередной раз рушится вокруг, даже в узком кругу семьи мы не можем достичь согласия. Что говорить о международных сообществах!

Мама не любит животных. Она брезгует. Тем не менее, животные очень любят маму, особенно собаки. Когда она гостила в Питере у своей подруги, хозяйский карликовый терьер так проникся к ней нежными чувствами, что приносил по утрам все свои игрушки на ее постель. Когда мама уехала, он еще долго тосковал, лежа у двери. Тошка, собака моей двоюродной сестры, всегда приходила и ложилась маме на ногу. Моя кошка очень любит сидеть возле мамы. А мама любит только комнатные растения, причем увлечение это началось уже после выхода на пенсию. С тех пор на подоконниках у нее всегда полно цветов (она их так и называет «цветы», независимо от того, цветущие они или нет), и она может часами рассказывать про своего «африканца» по телефону. В детстве я всегда хотела собаку или кошку, но крупнее попугая в доме никаких животных не было.

Один попугай, правда, был у родителей совершенно потрясающий. Я вернулась из Москвы, где жила какое-то время в конце девяностых, а у родителей живет собака в облике попугая. Причем собака приблудная, залетевшая в марте в окно. Собаку зовут Карлуша, о чем он сам и сообщил. Попугай влетел поздно вечером, а утром мама подумала, что где-то в комнате работает радио. Потом сообразила, что в доме никакого радио нет. Выяснилось, что говорит попугай, сидя наверху, на ковре, спиной к аудитории. Помню, Карлуша довольно похоже изображал казахское радио, скороговоркой роняя «Алматыдан сойлеп турмыз! Алматы уакыты он бес сагат». Эта собака больше всех в доме любил папу. Мама довольно быстро научила его говорить «Кто пришел? Ося пришел!». С этим криком Карлуша летел к папе, когда тот приходил с работы, садился на дужку очков, стучал в стекла, покусывал мочку уха и вообще изображал безмерную радость. Когда папа лежа читал газету, Карлуша забирался к нему на грудь, прятался среди страниц и помогал их переворачивать. Жить в клетке эта собака не соглашалась ни за что, и только папа мог его туда посадить, когда требовалось устроить в квартире сквозняк с открыванием всех окон и балконов. Ел он вместе со всеми за столом, поклевывая гречку, хрустя огурцами и яблоками, запивая компотом из пиалки. Иногда, правда, Карлуша одновременно совершал акт дефекации, но никто из нас (даже брезгливая мама) не обращал внимания на подобные мелочи. Папа учил Карлушу всяким новым фразам, одна из которых была «Ужасный представитель мира пернатых». Карлуша выучил только «ужасный представи…» — далее было неразборчиво, но зато слово «ужасный» произносилось с очень похожей папиной интонацией. Улетел Карлуша тоже в марте, когда бабушка забыла, что он в комнате, и открыла настежь балкон. Папа взял клетку и пошел его искать. Нашел на соседней улице, на огромной березе, читающего лекцию местным дроздам, воробьям и майнам. Папа поднимал клетку над головой, звал, но собака сделала три круга над папиной головой и улетела. Назавтра пошел снег. Были заморозки. Надеюсь, что наш приблудный пернатый друг выжил, нашел себе новое пристанище и встречал потом кого-то другого криком «Кто пришел? Ося пришел!».

Затем в доме было несколько попугаев, но все они плохо кончили.

Оперный театр

Я устроилась работать в театр после своего первого развода, когда вернулась из Москвы, после крушения всех надежд. Вернувшись в Алмату, я сначала просто пребывала в какой-то прострации, не понимая – как жить дальше? Мне казалось, что жизнь кончена, иллюзии развеяны, самый любимый человек меня предал, и не только меня, но и всех, кто его любил. Я сидела дома, играла Чакону Баха на альте — после того, как пару лет практически не брала инструмент в руки, – пытаясь войти в форму таким мазохистским способом. Скрипачи и альтисты поймут. Неожиданно позвонил мой одноклассник и однокурсник, с которым вместе учились еще со времен музыкальной школы, и предложил попробовать устроиться на работу в оперный театр, где на тот момент и сам обретался в качестве помощника концертмейстера группы альтов. «А почему бы нет?» — подумала я, сыграла на прослушивании кусок той же Чаконы, и меня, как ни странно, приняли. С каким-то самым маленьким окладом.

Работа пришлась весьма кстати. Оказалось, что пока идет спектакль и приходится разбираться в партии альта то в опере «Травиата» (легко), то в балете «Лебединое озеро» (сложно), страдать по поводу конца жизни и смерти иллюзий совершенно невозможно. Мозги так заняты разбором партий, находящихся в ужасающем состоянии, написанных от руки, испещренных пометками музыкантов, пользовавшихся ими с момента основания театра в 1934 году, что боль, пока идет спектакль, совершенно уходит. Театр тогда, в конце девяностых, представлял собой рассыпающийся организм, с трудом держащийся за советские традиции, с необновляемым репертуаром, выживающий за счет скудных государственных дотаций.

Оркестровая яма на фоне личной катастрофы неожиданно стала для меня каким-то странным убежищем, попахивающей плесенью тихой гаванью с давно заведенными порядками и ритуалами, спасающими от хаоса. Я даже полюбила на первых порах этот тесный душный мир, рампой огородивший меня от действительности и экзистенциального ужаса. Был конец девяностых, рушилась старая система, новой не возникало, все было в упадке, но благодаря якорю театра я как-то не потонула, держалась на плаву. У меня была, пусть и плохо-оплачиваемая, но все-таки работа по специальности, новый круг незнакомых и знакомых музыкантов. Качество спектаклей было ужасным, но и требования к работникам были не высокие. Иногда на спектаклях на сцене и в яме было в несколько раз больше людей, чем в зрительном зале. Иногда спектакли отменялись из-за малого количества желающих приобщиться, но, тем не менее, худо-бедно это все работало.

В антрактах я любила уйти за сцену, в узкий коридор, идущий ей параллельно, забитый старыми декорациями и другим театральным хламом. Любила сесть на массивный трон, под облупленными канделябрами, закрыться какой-то сетчатой тканью, стать невидимой, и просто слушать, как пробуют в гримёрках голос певцы и певицы, как рабочий сцены дядя Миша копается где-то в реквизите, тихо и беззлобно ругаясь непонятно о чем, как топает пуантами по коридору кордебалетная стайка лебедей. Я исчезала, сливалась с театром, становилась просто частью этих звуков, личная драма становилась одним из фоновых голосов этой сумбурной машинерии. Потом заканчивался спектакль, уже не ходил транспорт, и мы с трубачом Маратом шли пешком – нам было по пути – практически до дома. Он рассказывал смешные театральные случаи, читал свои странные четверостишья, из которых до сих пор кое-что помню, например:

Тихо падает снег,

Точно хрупкий гранит,

Я в овраге лежу,

Снежной бабой убит.

Пару раз в театре начиналось нечто похожее на роман, но практически сразу прекращалось. Так ни разу и не завязалось ничего служебного, даже на гастролях, потому как скучны мне были те мужчины, замученные какой-то особой, тяжелой оркестровой неволей. Это замученность, присущая оркестрантам не только в нашем городе, но и во всем мире — трудноуловимые признаки усталости от постоянного звукового прессинга, — отвращала меня.

Смешные случаи происходили в театре постоянно. Некоторые были традиционно-постановочными и инициировались группой оркестрантов из спектакля в спектакль. Так, например, в «Севильском цирюльнике» из ямы озвучивались поцелуи графа Альмавивы (громко и смачно). Но были и более тонкие. Когда в опере «Царская невеста» Любаша пела «Вот, до чего я дожила, Григорий!», из ямы в паузе неслось «ЧЧЧЧ», а Григорич, концертмейстер вторых скрипок, которому все это адресовалось, отвешивал поклон. Самые смешные, конечно, были внештатные ситуации, вроде падения декорации во время выездного спектакля. Хорошо, что задник упал назад, а не на сцену. Однако занавес все же пришлось опустить и ждать, пока улягутся клубы пыли, а нарисованный замок поднимут обратно.

В другой раз, после слов «что ж этот окаянный не идет», актер, который тут же должен был выйти, действительно не шел, и дирижер шипел в кулисы координатору сцены: «Дядя Яша, дядя Яша, да позовите же его, наконец!». А потом певец выходил и не понимал, отчего весь зал смеется.

В какой-то момент прошел слух, что театр едет на гастроли в Китай. Все оркестранты стали немедленно пить китайское пиво, а бутылки собирать в огромный деревянный ящик для реквизита, так как знающие люди сказали, что, сдав эти бутылки в Хоргосе, можно отлично «затариться» китайскими товарами в Урумчи. Гастроли не состоялись, бутылки сдали за бесценок, перешли на «Жигулевское».

Вообще пили оркестранты довольно много. Один раз мой коллега-альтист пришел практически на автопилоте на спектакль, который когда-то шел с антрактом, а потом пошел без перерыва – вместо него сделали небольшую темную паузу, во время которой меняли декорации. Но автопилот — вещь надежная. У коллеги в голове прозвенел звонок, он положил инструмент в футляр и ушел курить, сопровождаемый удивленным взглядом дирижера. Ушел и не вернулся. Был легкий скандал.

Вскоре весь этот театральный флёр утратил для меня свой аромат, всё стало рутиной и скукой. Я стала тихо ненавидеть своих коллег, особенно Петра Ильича Чайковского с его «Лебединкой». Шутки оркестрантов уже не смешили, голоса певцов раздражали, дирижеры стали ненавистны. Как раз к этому моменту у меня родилась дочь и я радостно ушла в декретный отпуск. Кстати, ребенок в животе довольно живо реагировал на оркестровые звуки. Однажды мне пришлось уползти из ямы в самый разгар «Спартака» — так яростно пиналась Алиса мне в ребра, выказывая свое явное неодобрение Араму Ильичу.

Век сурка.

В связи с днем сурка я вспоминаю еще одну театральную историю. Однажды летом у нас высадился японский десант со своей оперой «Юдзуру», что в переводе означало «Журавель в вечерней мгле». После двух вполне себе закрытых показов этой смеси Пуччини и японских народных мелодий, делегация оставила нам в дар бегущую строку. Это как раз был период, когда театр понемногу возрождался после реконструкции, боролся за качество, обновлял репертуар. Снова стали петь итальянские оперы на языке оригинала. И еще перевели на русский оперы казахских композиторов.

Бегущая строка как-то не прижилась. Не работало это всё. Видимо, нужна была специально-выделенная штатная единица, которая следила бы за процессом – чтобы слова соответствовали действию. Без этой единицы строка все время работала на опережение или отставание. Иногда получался неприятный спойлер, когда строка сообщала о смерти Травиаты в тот момент, когда зрители видели ее еще живой и поющей на руках у Жермона….

А еще в строке было ужасно много опечаток. Моя любимая была как раз про сурка. Опера «Абай». Ария Айдара, который выходит и поет «О Век мой! Как ты сурок и жесток!». У кого-то день сурка, у кого-то год, а у нас – век.

История про джихуй.

Гастролировали мы по стране Китай. Долго гастролировали, два месяца. За это время все, так или иначе, пытались осваивать местную устную речь. Буквально сразу, после первого концерта, выяснилось, что «дирижер» по-китайски «джихуй». Не знаю, как в других местах, но у нас артист оркестра — это такой ушлый подневольный человек, который вынужден считаться с зарвавшимся дирижером, самоуправством администрации, самодурством оперных и балетных и прочих осветителей происшествий сцены. Постепенно оркестрант превращается в склочного брюзгу. Дирижеров, как правило, ненавидит и боится, но при случае, за спиной, любит поиздеваться. «Джихуй» сразу выучили все, кроме самого обозначаемого этим сочетанием звуков, столь знакомых многонациональному оркестровому коллективному уху. До «самого» каким-то образом дошло только через месяц после начала гастролей. И вот, он неожиданно подходит ко мне за кулисами, и перед самым выходом на сцену у нас происходит такой диалог:

– А вы слышали, что дирижер по-китайски – «джихуй»?

– У вас несколько неверные сведения. «Джихуй»– это главный дирижер.

Пауза.

– А просто дирижер?

– Просто «хуй».

И сразу же туда, на сквозняк сцены, под лучи китайских прожекторов. В дальнейшем на этих гастролях мы не очень-то разговаривали.

Юбилей Яковенко.

В конце прошлого века в театре пел тенор Василий Яковенко. У него был прекрасный голос, чем-то Лемешева напоминающий. В то время, когда я там трудилась, Яковенко уже не пел, был на пенсии после перенесенного инсульта. В театре решили почтить мэтра, сделав юбилейный концерт то ли в честь дня его рождения, то ли еще какой круглой даты творческой биографии. Самое грустное, что все эти сборно-разносольные концерты «в честь» в своем однообразии ничем не отличались от концертов, которые в советские времена устраивались во славу великой октябрьской, или еще какой-нибудь иной революции. Партийные концерты по одинаковой схеме, в которой с приходом независимости ничего не изменилось, разве что акцент в пользу национального стал поярче. Тут вам сначала ария Абая из одноименной оперы, потом арии из «Паяцев», «Сельской чести» и «Кыз-Жибек», в общем, оперный винегрет в плохом исполнении.

И вот: сидит оркестр на сцене, и юбиляр с семьей в первом ряду, и речи иногда в промежутках кто-нибудь говорит, и тухло все так, что даже свет рампы не спасает. Где-то в середине программы объявили поздравление от украинского культурного центра Алматы. На сцену вышли бабки и гармонист. А бабки такие, знаете, прямо бабки-бабки, а из гармониста вообще песок сыплется. Все в украинских костюмах, с венками, кушаками, сапогами и вышитыми передниками – как полагается. Брови насурьмлёны, щеки алы, бусы – под стать щекам. Гармонист сыграл вступление и бабки грянули «Несэ Галя воду» своими старческими, мощными, немного надтреснутыми голосами. И так это было по-настоящему, ясно, искренно и красиво, что тут я и давай рыдать, прямо на сцене. До сих пор вспомнить стыдно и приятно, так гарно спивали.

Школа и дочь

Когда моя дочь должна была пойти в школу, со мной случилась истерика. То есть, видимо, собственная школьная травма так и не зажила к тридцати годам. Помню, я так нервничала, что даже заболела. Потом все оказалось не таким уж страшным. В первые годы мне даже казалось, что школа, по сравнению с советским временем, стала даже лучше, добрее, гуманнее. Объективность тут наложилась на субъективность. То есть наши казахстанские школы в середине первого десятилетия 21 века на самом деле были менее идеологизированы и более открыты, чем советские. А еще сказалось, видимо, то, что дочь училась в лингвистической гимназии, в классе, который назывался «немецкий как родной», и обучение в нем шло с первого по четвертый класс на немецком языке и по немецким же учебникам. Дети праздновали немецкие праздники, клеили латерны, пели смешные немецкие песенки и учили стишки про таненбаум и остерн хазе. С пятого класса, когда дети влились в общий поток, стало заметно, что школа, как зеркало государства, стала закручивать гайки и регрессировать. Снова стали сгонять старшеклассников и учителей на площадь, теперь уже не по поводу Первого Мая, а в честь Наурыза, отмечая по спискам – кто и во сколько пришел и когда ушел. Одно время даже пытались ввести для учителей единую форму в виде жилеток и тюбетеек с национальным орнаментом. Не ввели в силу дороговизны, видимо. Школа, как и государство, вернулась к помпезному празднованию победы советского народа в Великой Отечественной Войне, к непременному пению песен военных лет и поздравлению оставшихся в живых ветеранов.

Но вначале все шло неплохо. Особенно мне нравились елки на рождество в немецком театре. Это были лучшие елки из всего моего и Алисиного детства.

Смешной случай произошел с Алисой во втором классе. Вообще она, в отличие от меня, школу любила, это был ее «клуб по интересам» И вот приходит как-то она из школы и говорит нам с мужем за ужином: «Я завтра в школу не пойду». «Кто-то тебя обидел?» — спрашивает ее муж. «Никто», — говорит. Потом, после долгих уговоров, сообщает: «Мне Артем вот так показал». И букву «V» из пальцев делает.

— Ну и что такого, «V» означает «виктория», победа.

— Это в вашей школе это викторию-победу означало, а в нашей школе это совсем другое значит.

В конце концов выясняется, что сложенная из пальцев литера «V» означает страшное слово на букву «Т». Мы, перебрав свой скудный глоссарий и не найдя в нем никаких ужасов на «Т», в итоге упросили назвать страшное слово. Оказалось, что это слово «трахаться».

Вскоре рассказала про страшное слово своим знакомым, у которых тут же нашлась пара аналогичных школьных историй. Одна из них — про страшное слово на «Г». Наша приятельница узнала в школе слово «гандон» и пытала свою маму тем, что знает очень страшное слово на «Г». Когда мама, не найди ничего более ужасного, чем «говно» сдалась, то получила подсказку: «Он еще бывает штопаный».

Другая история более длинная, про мальчика, который первый раз в первом классе первого сентября посетил школьный мужской туалет и почерпнул много нового. Историю мне рассказала моя знакомая учительница математики. Мальчик из интеллигентной казахской семьи первый раз идет в школу. На выходных родители по обычаю устраивают той для всех родственников и знакомых. Во время тоя мальчик вдруг говорит громким голосом:

— Мама, а ты знаешь, что писька на самом деле не писька?

Мама, не смутившись, спрашивает:

— Да, сынок, а что тогда?

— Писька — это на самом деле хуй!

Мама, немного подумав, говорит:

— Правильно, сынок, до семи лет писька это писька, а после семи – хуй.

Моя знакомая математичка рассказала эту историю у себя в учительской, и пожилая географичка отреагировала немедленно, сказав, что маме надо было прибавить, что «после семидесяти – это опять писька…»

Черное море

Когда мне было двенадцать лет, родители первый раз вывезли меня на море. Это было еще советское время и у большого проектного института, в котором работали мама с папой, была черноморская база, куда выдавали путевки. База была в Абхазии, в городе Гудаута, чье название, как рассказал нам гостиничный гид, происходит по именам местных Ромео и Джульетты — юноши по имени Гуда и девушки по имени Ута. Они страстно любили друг друга, но закон кровной мести, посеявший вражду между семьями влюблённых, запрещал им быть вместе. Гуда от невозможности жить с любимой бросился в реку. За ним последовала и Ута. В общем, все умерли.

Город был чудесный, на холмах, спускающихся к морю. Здесь я впервые попробовала инжир и лесные орехи молочно-восковой спелости, которые особенно приятно было колоть местной галькой, на пляже, под монотонное поочередное чтение «Дэвида Копперфильда». Там я в первый раз увидела в кино французского комика Пьера Ришара, в фильме «Укол зонтиком», и сразу влюбилась в него. На следующий день мы с папой поплыли до буйка. Немного не доплыв, папа стал показывать «рыбу-кита», подражая одному из героев этого фильма. Я едва не утонула от смеха, однако папа дотащил меня до буйка. Я вцепилась в него, продолжая хохотать, и стукнулась передними зубами о его железный бок, совсем старый и ржавый. Когда мы приплыли на берег, мама строго спросила: «Ося, почему у ребенка все зубы в тине?» Мы продолжали хохотать.

По вечерам в этом доме отдыха были через день кино и танцы. Танцы были под «живую музыку», как сказали бы сейчас. Репертуар у группы практически не менялся из раза в раз, что совершенно для меня не умаляло их прелести. Особенно прельщал меня барабанщик, мужчина с густой растительностью на лице. К концу сезона я знала наизусть все песни.

В пансионате у меня появилась московская подруга, совершенно не помню, как ее звали. Мы с ней уже поглядывали на мальчиков, и в бесконечном обсуждении достоинств одного и недостатков другого проходили наши дни.

Когда мне было девятнадцать лет, мы снова с родителями поехали в этот же пансионат. Пансионат мало изменился за семь лет нашего отсутствия, только стало все более обшарпанным и бесхозным. Не помню, как кормили. Помню, что именно тем летом 1991 года, во время нашего пребывания в Гудауте, случился августовский путч. Родители были прикованы к единственному телевизору в холле пансионата, а я пошла на фильм, который показывали, несмотря ни на что. Я была единственным зрителем в зале, шел дождь и довольно свежее «Сердце ангела» Паркера. Я сидела, поджав под себя ноги, и боялась. Где-то недалеко, в Форосе, был в изоляции Горбачев. Совок катился к концу, через полгода были подписаны беловежские соглашения, но сие мне было пока неведомо. На тот момент я была довольно аполитична, а в том кругу молодых людей, в котором я вращалась, все радовались распаду Союза. Но ни на что хорошее особо не надеялись.