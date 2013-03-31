Миф национальных ценностей в Центральной Азии

Алексей Улько критически рассматривает общепринятые идеи о генезисе, роли и функции так называемых «национальных ценностей», распространенные в настоящее время в регионе

В своих прошлых заметках я часто касался различных аспектов национальных (и националистических) дискурсов и практик в Центральной Азии, которые могли бы быть прослежены на таких примерах, как архитектура или еда. Сегодня мне хотелось бы еще раз обобщить некоторые важные позиции, затронутые в этих материалах и критически рассмотреть общепринятые идеи о генезисе, роли и функции так называемых «национальных ценностей», распространенные в настоящее время в регионе.

Для начала, я убежден, что такой вещи, как «национальные ценности» попросту не существует по той простой причине, что нет таких особых человеческих ценностей, которые разделялись бы исключительно одной нацией, чтобы под этим словом не подразумевалось. Если мы рассмотрим национальные стереотипы, которые существуют в общественном сознании, например, о пунктуальности немцев, гостеприимности узбеков, сдержанности англичан, иерархичности японцев, вежливости таиландцев, практичности американцев, и горячности грузин, то можно привести сколько угодно примеров обратного свойства – расслабленных немцев, необщительных узбеков, хвастливых англичан и так далее. Ну, скажут мне некоторые, это все исключения, которые лишь подтверждают правила. Большое количество работ было уже написано с целью доказать, что скандинавы отнюдь не уступают итальянцам в чувственности, и то, что у американцев есть чувство юмора (я знаю, что в это трудно поверить, но это так!) Дело даже не в этом, а в том, что эти национальные качества и ценности в своем большинстве определялись не загадочной «народной душой» или «национальным менталитетом», а широким набором различных контекстов, включая географический, исторический, экономический и другими факторами, которые по своей сути являются изменчивыми.

Глядя на историю государств Центральной Азии, можно только поражаться энтузиазму их современных руководителей, разделяемому значительной частью их населения, в преследовании старой идеи национального государства в то время, когда окружающий мир постепенно осознает неминуемый коллапс этой современной концепции. Без лишних слов я хотел бы заявить здесь, что этот националистический порыв является и вредным, и основанным на ложных посылках, и что жителям центральноазиатских стран было бы значительно легче, если бы они перестали забивать себе голову «своими» прошлыми достижениями и претензиями на самоидентификацию, а двинулись бы вперед, размышляя о настоящем и будущем в несколько ином ключе.

Прежде всего, само понятие «нации», в настоящее время употребляемое в регионе, имеет двойственное происхождение, и оба они являются достаточно чуждыми народам, его населяющим. Первое, связанное с европейской историей, связывает этнической происхождение, родной язык, территориальную целостность и самоидентификацию определенного народа – но даже это является сравнительно недавним изобретением. Да, в отличие от Центральной Азии или Ближнего Востока, те или иные формы национальных государств существовали в Европе в течение нескольких веков, что дало нам такие яркие национальные культуры и государства, как Германия, Франция, Италия, Англия, Испания и другие. Однако, следует помнить, что и Германия, и Италия со всей их богатой культурой образовались лишь в ХIХ веке. Заблуждение, что этническое происхождение неразрывно связано с языком, популярное в то время, породило полную мешанину сугубо лингвистических общностей (например, семитские, тюркские, романские группы языков) и соответствующих им этнических групп, которые, как показывают современные исследования, всегда были более чем неоднородными. Однако, именно эта концепция была принята на вооружение Советским Союзом в ходе осуществления программы создания новых наций, которая основывалась на видении глобального коммунистического сообщества, вырастающего из совокупности развитых национальных государств. И эта концепция продолжает питать современные стремления националистического переписывания истории, охватившие наш регион.

Любопытно, что нынешние руководители центральноазиатских государств были вынуждены также принять более современную, можно сказать, «американскую» модель, определяющую нацию как группу людей различного происхождения, религии и даже говорящих на разных языках, связанную вместе лишь верностью государству. Культ независимости и президентов, антисоветские настроения, и нездоровые и недружественные отношения с соседними странами региона являются симптомами сильного желания, разделяемого руководством всех стран, развить в своих гражданах мощное чувство сопричастности и верности национальному государству, и в особенности, верхушке его руководства.



Узбекский плакат, пропагандирующий «дружбу народов». Надпись: «Узбекистан — наш общий дом»

Проблема заключается в том, что обе концепции являются изначально чуждыми всему мусульманскому, и в частности, центральноазиатскому миру, и что они обе постепенно становятся устаревшими не только в результате «угрозы» глобализации, но и под давлением все более фрагментированного, расщепленного и сложного мира, который стремительно реорганизуется при помощи международных путешествий и интернета вдоль совсем новых и причудливо очерченных линий и границ.

В Центральной Азии отсутствовали нации, национальные государства, четкие этнические разделения до начала российского имперского вторжения и последующей советской ре-оккупации, и в этом не было никакой необходимости. Люди воспринимали себя и организовывали свое общество согласно совсем иным представлениям. Но, как и (в прошлом?) на Балканах, или в Руанде и других местах, люди становятся все более осведомленными о своем якобы общем этническом происхождении, и все более враждебными тем, кто отождествляет себя с иной, столь же мифической, национальной идентичностью. С другой стороны, концепция нации как государства смешивается с более традиционным определением, а также оказывается под угрозой в связи с мелкой и пустой культурной идентичностью, предлагаемой взамен старой. Можно простить человека за неспособность беззаветно любить новообретенную Родину, возраст которой меньше возраста твоих детей, и любовь к которой может быть выражена в лишь одном персонифицированном образе – ее президента.

И все же, в то самое время, когда мир переопределяет себя как комплекс многочисленных и различным образом организованных и взаимопроникающих друг в друга сообществ, как руководство, так и народы стран Центральной Азии все глубже увязают в программах «возрождения» национальных традиций, отчаянно пытаясь примирить донациональное наследие с современными (и уже устаревшими) политическими реалиями. Остается лишь надеяться, что следующее поколение местных руководителей прекратит настаивать на том, что, к примеру, мавзолей Саманидов является неотъемлемой частью узбекского культурного наследия, и что архитектурный комплекс Ахмада Яссави принадлежит казахам. Но это должно произойти не потому, что мавзолей якобы построили прото—таджики, а комплекс Яссави – прото—узбеки, а потому что все эти памятники принадлежат культурам прошлого, давно ушедшим и превратившимся в нечто совсем иное, созидаемое здесь и сейчас, прямо у нас на глазах. Иными словами, жителям Центральной Азии давно пора согласиться на существование у нас общего культурного наследия прошлого и двигаться дальше, стараясь наладить общие культурные связи с окружающим миром, который в настоящее время медленно скрывается от нас за горизонтом в будущее, которое мы можем так и не увидеть.