На Kickstarter начался сбор средств для съемок кыргызско-американского фильма

Два амбициозных кинорежиссера из Кыргызстана и США запустили кампанию по сбору средств на краудфандиговой площадке Kickstarter для съемок художественного фильма «Кульминация».

Американский продюсер Александр Бисли и кыргызский режиссер Канат Омурбеков начали сбор средств для реализации кинопроекта. Международная команда собирается объединить в проекте 5 стран и 3 континента. Более того, как отмечают создатели картины, саундтрек к «Кульминации» напишет итальянский композитор Федерико Труцци. Заглавная тема уже записана и доступна к прослушиванию.

Сюжет фильма рассказывает историю бизнесмена, который пытается забыть свое темное прошлое и спасти похищенного сына. Основной посыл картины в том, что никто не в силах убежать от ошибок прошлого, а справедливость должна восторжествовать.

Как отмечают авторы проекта, одной из особенностей фильма является камера, на которую будет снята «Кульминация». Фотоаппарат Canon 50D, на котором по умолчанию отсутствует режим видеосъемки, будет основной камерой оператора — это первый в мире фильм, снятый на это устройство.

На данный момент, создатели «Кульминации» нуждаются $50,000 для реализации своей задумки. Сбор средств на платформе Kickstarter закончится 22 февраля 2015 года. В случае успеха кампании, картина выйдет на экраны в марте 2016 года.