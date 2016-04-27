Не о театре Маяковского

Ну вот. Добрался генеральный план по переустройству города Душанбе и до Русского драматического театра имени В. Маяковского. Скоро его снесут, и построят на его месте жилой дом, бизнес центр или еще что. Часть городской интеллигенции возмущена и негодует. Я тоже возмущен, я тоже негодую. И может быть даже больше чем кто-то другой, потому как провел там не один час и даже день. Там мне всегда было хорошо и уютно.

Но почему мы так возмущены? Ведь саму труппу театра не распускают. Почему так важно это здание и то что происходит в нем? Почему нам так важно, что бы те люди, которые там трудятся и творят остались именно там и продолжали работать именно в этом здании? Почему нам так важно именно оно и почему мы так возмущены?

Давайте будем откровенны перед собой. Откровенны с нескольких точек зрения. Нам ненавистна мысль о том, что «солдатский сапог» рациональности и плана добрался и туда? Посягнули на историю города, искусство и креативность? Есть еще аргумент важности расположения театра в центре города, а не в кинотеатре «Таджикистан», куда, временно переведут труппу театра, после чего она перестанет творить и, вероятно, «умрет» как коллектив.

Я бы хотел зайти немного с другой стороны. Вспомните, как вырубались деревья в Душанбе и мы негодовали. Вспомните, как судили парня за то, что он провел день рождения с большим, чем положено, числом людей в каком-то баре. Вспомните о пулях, рушащих системы связи и закрытые социальные сети. Вспомните, как строилось в городе множество зданий и сооружений и мы не понимали зачем, вспомните многое другое. Что общего между всеми этими событиями и многими другими? Это события одного порядка и одной логики. Суть их в том, что они происходят уже в сложившейся системе повседневных, административно правовых практик и практик принятия решений, в которых мнение и чаянья жителей (города) не учитываются, а сами решения принимаются за закрытыми дверями. Пребывая и живя в этой системе практик и векторов властных отношений, уже, раз от разу люди соглашаются как эта система работает. Соглашаются через небольшие фейсбучные катарсисы, но всегда в конце молчат, запуганные невероятными судебными процессами против юристов и журналистов, активистов и иных деятелей. Запуганные авторитетами и структурами, собственным здравым смыслом и гнусными перспективами, мы лгитимируем происходящее, бросая монеты в копилку неподотчетности власть имущих.

Если говорить о городе, о том, что в нем находится и строится, необходимо понимать, что город — это публичное (общественное!), общее, пространство. Пространство, которое изменяется и преобразуется, во многом за деньги и налоги людей, которые, в данном случае, не довольны тем, что в нем происходит. Жители имеют полное право принимать участие в том, как этот город будет выглядеть и что в нем будет возведено. Жители — это не просители и ходоки к высшим инстанциям, а полноправные участники процессов, так как именно они платят за это, именно они живут тут и посещают места, которые они хотят защитить. Но это в теории. На практике в защиту театра сыплется аргументация о важности театра для истории и памяти, культуры и языка. Да, наверное, это важно и это нужно обсуждать. Но приматом для этого обсуждения стоит вопрос возможности участия жителей города в процессах его изменения, а если говорить более широко, вообще в любых вопросах, которые они считают важными, а не только в референдумах по общедемократическим вопросам.

Теперь о самом театре. Театр находится в подчинении Министерства культуры. Театр свободен в том, что ему ставить (в театральном смысле)? Конечно нет. Чем он ценен для нас? Что он ставил в последние годы? Что министерство культуры разрешает нам смотреть? «Семь жен Ходжа Насреддина», «Али-баба и разбойники», «Транзитный пассажир» . Отходя от критики актуальности и релевантности этих постановок в современном Таджикистане как таковых, мы не промахнемся если скажем, что у театра, гораздо больший потенциал, нежели то, что он ставит сейчас. Потенциал в чем? В том, чтобы говорить о том, что, возможно, важней — о рабочих мигрантах, образовании, гендерных темах и насилии, меньшинствах, об уничтожении, в конце концов, самого театра и дорогих нашему сердцу иных зданий, мест и уголков родного города. Но он молчит, и будет молчать, проповедуя нам о вечных ценностях любви и уважении – о том, чего полно на экранах центральных каналов.

Почему-то мы не говорим о той незримой и уже обыденной, ставшей частью нашего здравого смысла, цензуре, которой сам театр подвергался (в том числе и изнутри), в последние десятилетия. На горло театру наступили уже давно, а вернее, никогда с этого горла не сходили. Театр, в своей художественной свободе, уже давно мертв, как мертвы и все мы, под прессом цензуры и самоцензуры, а наш девиз во фразе — «ну вы же понимаете, где мы живем». Почему бы театру не выразить свое несогласие на языке театральном (визульно эмоционально-текстовом, концептуальном), пытаясь осмыслить происходящее, а не только в форме воззвания к публике.

Возмущаемся против сноса? Нет, это возмущение против городских властей, как минимум, и повсеместных практик принятия решений и участия в них жителей как максимум. Но возмущаться против властей у нас не принято и очень дорого. Давайте просто успокоимся и придем посмотреть как сносят театр, вот это будет еще тот актуальный и современных перфомас– настоящее политическое искусство!

P.S. Попытаться защитить тетар нунжо и важно, мой текст не противится этому. Важно потому, что он наш и мы должны бится за свое, за то, что мы считаем важным в нашей жизни.

Сергей Чутков