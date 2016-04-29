О ПЕРЕВОДЧИКАХ И НЕ ТОЛЬКО

ОРЛОВА АНАСТАСИЯ

Студентка КазУМО и МЯ

Обучение специалистов перевода – проблема для Казахстана.

Переводчики в Казахстане? Есть. Специалисты своего дела? Уже вопрос.

В настоящее время развивающихся технологий, нововведений в области информационных технологий, главной, и, пожалуй, одной из самых глубоких проблем, остаётся взаимопонимание, а именно — языковые барьеры между людьми.

Перевод – дело тонкое. Бывает, что ошибка, совершенная невнимательным, а то и неопытным переводчиком, меняет ход событий, но во многих случаях это становится поводом для смеха и очередной темой для рассуждения о качестве подготовки переводчиков или же их самообразовании. За всю мировую практику перевода, переводчиками было допущено достаточно много огромных по своему масштабу ошибок. Стоит, например, взять случай, когда мысль одного английского дипломата, выступавшего во Франции, о том, что, оглядываясь на свою карьеру, он полагает, что она делится на два этапа — скуку во всех странах, где приходилось работать ранее, и жизнь в Париже, переводчик передал публике следующими словами: «Оглядываясь на свою задницу, я вижу, что она состоит из двух частей».

Еще один случай о дружелюбной речи народу Польши, в 1977 году, президента США Джимми Картера, когда его речь была неправильно переведена русскоговорящим переводчиком, знавшим польский, но никогда профессионально с ним не работавшим. Свою речь Картер начал словами: «я вылетел из США сегодня утром», а переводчик перевел «я улетел из США, чтобы больше туда никогда не возвращаться». Когда президент сказал «я приехал, чтобы узнать ваше мнение и пожелания на будущее», переводчик дал понять, что словно Президент Картер испытывал половое влечение к полякам. Визит президента США в Польшу мог закончиться большим политическим скандалом. Всему виной стала некомпетентность переводчика-синхрониста, который переводил полякам слова Картера.

Проблемы перевода, пусть и не такого масштаба, существуют и в Казахстане. Например, совсем недавно нашумевшие своей безграмотностью информационные стенды для иностранцев.

Появившиеся карты на улицах Алматы с многочисленными ошибками в переводе на английский, стали самой обсуждаемой темой в интернете. Авторы стендов использовали то одно, то другое написание низания популярных мест города, как, например, Medeo и Medeu. То же касается и слова «центр», когда на одном и том же стенде это слово на английском языке написано «сenter» и «centre», ну а в слове «coffe» вторая «e» так и не появилась. Помимо этих ошибок также есть и множество других, не проходящих цензуру.

Такую работу сложно назвать переводом. В голове сразу возникает вопрос о том, какой «специалист» был задействован в этом деле? Но трагичнее всего, что в самых частых случаях, население города не замечает подобные ошибки, что ставит под сомнение грамотность и внимательность не только переводчиков. Это если говорить об ошибках не связанными с государственным языком, с использованием которого не редко бывают трудности.

Естественно, решить такие проблемы в состоянии лишь настоящие профессионалы в области перевода. В Казахстане на сегодняшний день действуют такие ВУЗы, подготавливающие переводчиков, как: КазУМОиМЯ имени Абылай хана (Факультет перевода и филологии, кафедра «Перевода и межкультурной коммуникации»), ЕНУ им. Гумилева (филологический факультет, «Кафедра общего языкознания и теории перевода»),СДУ( факультет «Переводческое дело»), КазНУ им.Аль-Фараби (факультет «переводческое дело», АРГУ им.К.Жубанова(факультет иностранных языков, кафедра «переводческое дело»), Кокшетауский госуниверситет им.Ш.Уалиханова (факультет «переводческое дело») ,Гос Университет им.Шакарима, г. Семей, Кзылординский гос университет имени Коркыт ата (гуманитарно-педагогический факультет, кафедра «иностранные языки и перевод»).

Какова проблема? На данный момент наши переводчики получают мало практической специализации, отчего и остаются в сравнении с западными коллегами — “обобщенными”. Следует учитывать, что для качественного перевода, самому переводчику не столь важно обладать образованием в сфере перевода, но хорошо владеть тематикой – обязательно.

Однако, что действительно остаётся за кадром, так это готовность завтрашних специалистов выйти на переводческий рынок, который довольно жесток. Владение 2 языками – мало, тремя – государственная норма, пятью – хорошо, но неудивительно, таковы сегодняшние реалии.

Об обучении переводчиков в Казахстане и главных качеств у специалистов своего дела Кузнецов Роман Евгеньевич — переводчик-референт с опытом работы в области геодезии и геологических разведок — 5 лет.

Как на сегодняшний день вы оцениваете подготовку и обучение специалистов в области перевода в Казахстане?

В целом, и в частности, подготовка, как в колледжах, так и ВУЗах, удовлетворяет требованиям, но в таких заведениях переводчиков не готовят к одному — к конкуренции. Сейчас переводчиков учат азам, так же стараются дать фундаментальные знания по другим отраслям.

Какая, по вашему мнению, наиболее крупная проблема у современных студентов в изучении переводческого дела?

У нынешних студентов две главные проблемы: большая часть студентов приходит заниматься не переводом, а подучить язык; а вторая, это нежелание проводить бессонные ночи за книгами и словарями во время перевода. На пути становления лучше пользоваться дедушкиными методами: простой зубрежкой и постоянной вычиткой.

Сколько языков необходимо знать современному специалисту в области перевода и на каком уровне ими владеть? Достаточно ли для нашей страны 3-4 года обучения в ВУЗах, чтобы выпустить «готового специалиста»?

Сколько знать — вопрос риторический. Знать нужно хотя бы 2, откуда и куда переводишь. Уровень, допустим, свободное владение. «Готовый специалист» после вуза не готов вовсе к тому, что ему дадут на перевод, и в какой срок. Совершенствоваться нужно методом проб и ошибок, и, конечно, фриланса.

Должен ли современный специалист регулярно заниматься дополнительным самообразованием? Способность переводить — врождённое, или приобретаемое?

Дополнительным — само собой. Кто знает, куда занесет тебя нелегкая, когда ты выйдешь в свободное плавание. Хорошим переводчиком да, можно научиться быть. Чтоб мочь вообще все переводить, наверно нужно быть действительно талантливым переводчиком.

На сегодняшний день есть спрос на переводчиков, как устного, так и письменного плана.

Не секрет, что хороший переводчик – это не просто специалист, знающий, как минимум 2 языка на самом высоком уровне, но также человек, обладающий прекрасными фоновыми знаниями, обладающий рядом психологических качеств, и развитой интуицией.

Переводчикам нашего времени необходимо не только быть компетентными в плане переводческих реалий, но также быть подкованными в сферах своей специализации. Этот вопрос, как раз и позволяют решить наши казахстанские ВУЗы.

Но, как всегда, есть «но». В Казахстане, по сравнению с той же самой Россией нет ни одной школы перевода, ни одного гуманитарно-лингвистического института по этой необходимой во все времена специальности. Пока мы имеем лишь большое количество факультетов и кафедр, на которых стараются обучить специалистов в области перевода. Вроде бы грех жаловаться – ведь учат. Но редок случай привлечения к преподаванию как профессионалов с огромным стажем работы, так и иностранных преподавателей. У студентов, изучающих переводческое дело, зачастую нет международного опыта. Единственный шанс, — первое место на республиканских олимпиадах, где, конечно же, огромная конкуренция. Об обменных программах, для тех же переводчиков, и говорить нечего – та еще редкость.

Что в итоге мы имеем? Безобразную работу переводчиков, как в случае с информационными стендами. При выполнении из какого-либо заказа привлечение помощи всеми известного «google translate». Правительство, и серьёзные частные организации не испытывают никакого доверия к современным выпускникам наших ВУЗов, ибо сомневаются, что они могут чему-либо обучить молодёжь. Нежелание идти на риск, как следствие является результатом отсутствия опыта у молодых специалистов, без которого невозможно регулярное применение приобретенных навыков.

Как найти выход из сложившейся ситуации? В первую очередь нашим выпускникам, и будущим переводчикам следует помнить, что самое главное — это не останавливаться на достигнутом, регулярно совершенствовать свои навыки, ибо хорошему специалисту всегда найдётся достойная его дела работа. Ну а во-вторых, в любом случае приходится надеяться на лучшее, даже если наше сегодня твердит, что светлого впереди еще не наблюдается.