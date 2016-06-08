Повседневность законного насилия – Таджикистан

Совсем недавно закончилась история с насильственными действиями со стороны душанбинской милиции в отношении душанбинской же молодежи, когда последняя решила отметить индийский праздник Холи – тот, где все кидают друг в друга красками и танцуют – на центральном стадионе Спартак. По завершению красочной войны молодые люди попали в отделение, где на них посыпались угрозы, их высмеивали, говорят, даже били. Поднялась виртуальная общественная волна, которая докатилась до органов, которые,в свою очередь,пообещали разобраться. Органы действительно «разобрались» и наилучшим образом это «разобрались» демонстрирует вот этот остроумный комикс местных умельцев:

Источник: Злой журнал — добрые люди — Таджикистан

Расследования [в отношении представителей правоохранительных органов Таджикистана] начинались редко, и даже когда случаи пыток и жестокого обращения [с их стороны] были подтверждены, они обычно не получали адекватного наказания

Источник: Tajikistan: Torture, ill-treatment and ongoing impunity, 2016. С сайта www.omct.org

(далее все цитаты из этого же документа)

Но суть моего текста не в том, чтобы критиковать справедливость наказания провинившихся милиционеров, отсутствие поименных или общих извинений с их стороны, увольнений руководителей или обнародование планов по противодействию подобным случаем в дальнейшем. Я предлагаю подумать о том, почему насилие как таковое (а под ним мы понимаем, в том числе и психологическое насилие) стало возможным со стороны милиции. Ни для кого не секрет, что данный случай с подростками не единственный пример проявления насилия со стороны органов в отношении граждан. У меня, например, был знакомый, которого задерживали в вечернее время, а затем в отделении мучили зубочистками, вгоняя их ему под ногти. Другого знакомого, который случайно перегородил дорогу двигающемуся силовому транспорту, вытащили из машины, скрутили и утащили в подвал ближайших застенок. Я могу привести еще с пол десятка таких историй только из личного опыта знакомых очевидцев. В конце концов наличие и работа в стране Коалиция НПО Таджикистана против пыток уже говорит о многом и уж тем более любопытно почитать доклад по Таджикистану на странице Всемирной организации против пыток .

Так вот, почему это происходит и почему это произошло, в отношении, по сути, детей?

Немного оставив в стороне известный тезис о том, что государство -это монополия на (законное!) насилие, и менее известный тезис, что государство и есть само насилие, нужно понимать, что насилие насилию рознь. С одной стороны можно говорить о насилии как инструменте рациональном, как инструменте для достижения определенных целей, когда, например,осужденного лишают определенных прав и изолируют от общества. Или о насилии, как инструменте поддержки определенной власти или режима. Тут все если уж не понятно и допустимо, то, по крайней мере, логично. Но чем же является насилие в отношении, как в нашем случае, подростков, которых в итоге ни в чем официально не обвинили, а просто –напросто подвергли издевательствам? В чем логика этого насилия, в чем его рацио?

Давайте, для начала, представим себя на месте того представителя закона, имя которого мы, к сожалению, не знаем, который издевался над людьми? Представим себе как в отделение доставляют около сорока человек, которые по каким-то признакам и, предположительно, для милиции действовали если не грубо попирая закон, то как минимум нарушали общественный порядок. Тут возникает вопрос, что с ними делать и как с ними поступать? Перед представителем закона, на самом деле, выбора нет, а есть процедуры: сбор информации, выяснение ситуации, опрос, формирование картины события и так далее. Но этот протокол не работает. Более того, представим не самую приятную картину, когда все же вина наших подростков, какой бы она ни была, доказана, прямо на месте или после того как их доставили в отделение. Так сказать их взяли с поличным, имея неопровержимые доказательства. И после того как стало ясно, что подростки виновны, в их отношении применили насилие в виде ударов, угроз, насмешек и так далее. Даже в этом случае насилие, каким бы мерзким оно нам не казалось, будет рациональным и иметь свою черную логику и мораль, которые позволяют внесудебное наказание виновных.

Пытки в Таджикистане обычно случаются в начале задержания, перед тем как человек официально зарегистрирован. Во время этого периода, который может длиться часами и даже днями, задержанные находятся без связи с внешним миром, без доступа к адвокатам, докторам, семье. (Там же)

Ну а что же мы имеем в нашем случае? Никакие легальные протоколы не работают, а все происходит по следующей схеме: людей доставляют в отделение, к ним применяются насильственные меры, и чуть позже, спустя пару часов, их отпускают. Налицо нерационализированное применение силы и насилия по принципу «раздражитель» (подростки, попавшие в отделение) – «ответная реакция» (насилие), в которой нет места закону, а лишь произволу и укоренившейся на уровне условного рефлекса практике насилия. Людей подвергли насилию не потому, верней не только по тому, что они что-то сделали, или их в этом подозревали, а в большей мере потому, что эти насильственные действия стали частью работы и обыденной рефлекторной, то есть без обдумывания и рефлексии, практики. А еще потому, что они попали в отделение – если уж попали, то значит не просто так. Возникает впечатление, что налицо не просто отсутствие практически применяемого протокола действия, но и отсутствие индивидуальных, адекватных, когнитивных карт, которые помогли бы понять, что происходит вокруг, ну или может совсем наоборот, такие карты есть и они позволяет действовать именно так, а не иначе.

«[…] в последние несколько лет было зафиксирована множество случаев, когда виновные в применении пыток или другие сотрудники правоохранительных органов угрожали жертвам или их семьям и другим причастным репрессиями, когда те хотели подать жалобу по поводу пыток и жестокого обращения, или после того как они подали таковую» (там же)

Теперь еще один важный аспект. Это дело о насилии приобрело такой широкий резонанс именно потому, что задержанные были молодыми людьми – чьими-то до сих пор маленькими детьми. Дети — это наше все и дети святое, нельзя наказывать детей, играющих в песочнице. Число задержанных подростков и аполитичность проводимого культурного события тоже является важным фактором. Обычно же ситуация совсем иная. Обычно задержанный один, один в кабинете или в подвале, такому одному легко заткнуть рот угрозами и, как правило, он взрослый, у него дети, нет нужных связей и денег, или их его лишили. Он будет счастлив, что его хоть отпустили и не пойдет никуда жаловаться, потому что уверен, что круговая порука органов правопорядка нанесет ему еще больший вред, нежели принесет выгод и удовлетворения чувства справедливости. Поэтому не нужно думать, что произошло что-то экстраординарное, просто была еще раз воспроизведена повседневность, в немного больших масштабах на единицу времени и по отношении к определенно возрастной группе. Частный случай, так сказать.

«В тех случаях, когда было начато расследование [в отношении людей, применяющих пытки и жестокое обращение], оно оказывалось как правило не эффективным. […] случаи обычно расследуются правоохранительными органами на чьих работников и поступила жалоба» (там же)

Какой практический вывод мы можем сделать из вышесказанного? Первое — это то, что у людей, которые призваны защищать нас,насилие является частью ремесла и их стоит сторониться и опасаться. Вы просто можете оказаться заведомо виноваты и вас раздавит локомотив правосудия до того как вы успеете доказать свою невиновность.

Второе, конечно же, представители системы не все такие, и есть много достойных людей, одинаково добропорядочные как со своими знакомыми и родственниками , так и с теми с кем им приходится взаимодействовать по долгу службы.

PS. Другой большой вопрос все этой истории- почему так происходит и почему люди так себя ведут. Мы, конечно, можем попытаться проанализировать действия представителей органов как результат конкретных социальных и идеологических условий, или попытаться понять психологию (травмированных) индивидов, которые выражают свою агрессию как ответ на определенный символический тупик, но эта задача была бы сейчас избыточна, а каждый из нас может субъективировать любые, даже самые тяжелые условия жизни и работы по-разному.

Сергей Чутков