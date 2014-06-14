Шоу Туркменбаши

Представляем вашему вниманию интересное видео, найденное на просторах YouTube. «СреднеазиАДское Шоу» — новая юмористическая передача о новостях из Центральной Азии.

Как можно судить по видео, центральным персонажем и ведущим «СреднеазиАДского Шоу» является кукольная пародия на первого президента Туркмении Туркменбаши (настоящее имя — Сапармурат Ниязов), правление которого характеризуется диктаторством и развитием масштабного культа личности. С самого начала шоу авторы видео показывают анимационных персонажей, которых Туркменбаши в костюме супергероя уничтожает или спасает. В их числе Усама Бен Ладен на фоне афганских степей, Пушкин и Дантес в дуэли, Гитлер с фашистской свастикой, и другие.

Первый эпизод шоу разыграл каламбур слов «ад» и «зад», который, к сожалению, будет не совсем понятен для иностранцев, незнакомых с особенностями русского языка. Тем не менее, перепалка между Туркменбаши и его черным котом по поводу «новостей прямо иЗ АДа» получилась очень забавной и настраивающей на позитив.

Думается, цель передачи — в шуточной форме обсудить разного рода новости из Центральной Азии — была успешно достигнута с помощью красочной анимации и смешных до коликов пародий. Ну а что касается самих новостей (большая часть которых из Кыргызстана), то здесь уж авторы оторвались по полной. Щедро заправив сарказмом и добавив щепотку желчи, авторы шоу представили новости о Гитлере на обложке казахского журнала, нетерпимости кыргызских депутатов к гомосексуалистам, секретах узбекской музыки, и т.д. в крайне абсурдном свете.:)