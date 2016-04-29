СУДЕБНЫЙ ОЧЕРК

БАТЫРХАН ТОГАЙБАЕВ

Студент КазУМО И МЯ

Судебный процесс Алдара Косе и неожиданные повороты в нём.

Как проходило слушание; дырявая шуба, мошенничество, наивность и обман.

Будучи студентом-журналистом, трудно было бы себе представить, что будешь находиться на судебном заседании, будешь узнавать какие-то юридические процессы и термины. Но и такое случается, когда ты учишься у преподавателя, который кроме журналистики может что-то сказать и о юридической риторике.

Вот так и произошел юридическо – журналистский симбиоз студентов КазУМОиМЯ им. Абылай хана и высшей школы права «Адилет» при CASPIAN UNIVERSITY.

АКТ 1

Метель. Ветер. Мороз. Бай Аксакалулы направлялся в соседнее село, где должен был состояться свадебный той дочери его друга. Путь был не близкий и потерпевший, было, думал, что он единственный кто решил отправляться в долгий путь в столь ненастную погоду. Но на пути своём он встретил юношу, который был в дырявой шубе и, был совсем не настигнут морозом, а наоборот – всем видом показывал, что, якобы ему тепло.

Это конечно же удивило бая и у них завязался разговор. Потерпевший всё расспрашивал Алдара Көсе (как выяснилось после их знакомства) о том куда он направлялся, а так же о его шубе, и почему же ему не холодно в такой сильный метель. Юноша же ответил, что направляется в село к своей смертельно больной бабушке, чтобы попрощаться с ней, а что же о шубе – так это ,как сказал Алдар Көсешуба, которая была сделала по якобы «новым технологиям», а дырки на ней всего лишь вентиляционная система, которая позволяет удерживать тепло. Доверчивый бай конечно сразу же захотел такую шубу, ведь ему предстоит нелегкий и неблизкий путь, а теплая и «высокотехнологичная» шуба всяко лучше бы согревала его тело, как думал бай, вместо его лисьей одежды.

Хитрый Алдар Көсе сразу же согласился и обмен сразу же состоялся. Бай надел дырявую шубу и спустя несколько секунд понял, что был дерзко обманут Алдаром Көсе, который уже был таков.

Холодный, голодный бай всё-таки дошел до своего пункта назначения и обратился в суд, по факту мошенничества.

АКТ 2

22 апреля состоялся открытый процесс по делу Алдара Көсе, которому было предъявлено обвинение по статье 190 ч.1 «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Государственный обвинитель предъявил обвинение и попросил осудить Алдара Көсе на полное возмещение имущества стоимостью в 349 тыс. тенге.

На допросе подсудимый рассказал где и как он познакомился с потерпевшим.

«Я завязал разговор с баем, потому что в такую метель очень трудно найти собеседника, а путь очень долгий и скучный»,-признался Алдар Көсе.

«Почему вы сказали баю, что вам жарко и ваша шуба сделана по «новым технологиям»?», — задала свой вопрос сторона обвинения.

«Я хотел лишь подшутить над баем, ведь , как я выразился ранее, путь скучный, долгий, нудный …» , — заявил подсудимый.

АлдарКөсе всячески отрицал свою вину и указывал на то, что факт обмена состоялся по личной инициативе бая.

Бай же указывал на то, что он старый и доверчивый человек и захотел обменяться лишь потому, что он поверил юноше и не думал, что будет обманут.

В ходе судебных прений были подведены итоги расследования и судебного следствия, а так же были проанализированы слова стороны обвинения и стороны защиты.

Были высказаны суждения по вопросам. «Подсудимый, вы сказали, что хотели подшутить над баем, но как вы признались, вы направлялись на встречу к своей умирающей бабушке, как вы могли шутить находясь в скорбном настроении?»,- задал свой вопрос государственный обвинитель. Ответа не последовало. «Почему же вы не сообщили баю, что эта шутка уже после обмена?», — продолжил прокурор. Ответа так же не было.

После «пламенных» речей прокурора и адвоката подсудимому было предоставлено право последнего слова.

« Я не виновен, я не хотел обманывать бая. Я не предлагал ему обмен, он сам захотел обменяться шубами. Я просто пошутил. После того, как я понял, что сделал плохое – я пытался найти бая и вернуть ему шубу, я обошел все соседние села, но никто не знал бая Аксакалұлы. Я не виновен! Я работаю обычным пастухом и не смогу выплатить 349 тысяч тенге, я работаю на хлеб и кров!Прошу справедливости!», — завершил Алдар Көсе.

АКТ 3

Без речей, стихов, допросов, сокрушений и заявлений – судья в абсолютной тишине зала строго зачитывает приговор.

«Виновен!», — вынес вердикт судья.

По статье 190 ч.1 «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» Алдару Көсе назначить наказание в виде 180 часовых исправительных работ. Бай недоволен – выплат не будет. Суд закончился, занавес опущен.

Вот так и прошло импровизированное судебное разбирательство в стенах Каспийского унирситета. Интересно, занимательно, а главное эффективно. Идея таких судов в игровой манере очень симпатична, поскольку позволяет на практике ощутить будущим правозащитникам, судьям, прокурорам побыть в реальной атмосфере суда и попытаться быть в этой среде.

Отличная практика и для журналистов – побыть на месте присяжных и побыть частью «настоящего» суда.

Считаю, что симбиоз юриста и журналиста удался на славу.