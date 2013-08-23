Центральноазиатская идентичность, ориентализм и современное искусство

Прежде всего требует уточнения географическое определение «Центральной Азии». Нескольких предложенных определений границ территория могут быть грубо разделены на две группы, каждая из которых обладает своим подтекстом. Первая, обязанная своим происхождением фон Гумбольдту и поддерживаемая большинством ученых, проживающих за пределами региона, сфокусирована на общем историческом наследии, формировавшемся в течение длительного времени, а также на географической целостности.

По этому определению Центральная Азия являет собой обширную территорию, включающую Монголию, Тибет, северные районы Ирана, Афганистана, Пакистана и Индии, центральную часть востока России, а также центральноазиатские республики бывшего Советского Союза, в названиях которых присутствует суффикс «стан». Согласно второй группе, основанной на российской, а позже на советской геополитической концепции, Центральная Азия состоит из пяти бывших советских республик – Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, что во многом является определением самого себя. В советское время территория, определенная первой концепцией называлась «Центральная Азия», а второй – «Средняя Азия». Вскоре после распада СССР пять «станов» пришли к своего рода компромиссу, в географическом аспекте придерживаясь видоизмененной советской концепции (первоначально Казахстан включен не был), а в названии, в том числе и на русском языке, используя принятый в мире термин.

Карта Центральной Азии. Коричневым — в советском представлении, более светлым — в общем современном, Желтым — по версии ЮНЕСКО

Источник: wikipedia.org

Более интересным и важным, чем сугубо географическое, во всяком случае, в рамках данной статьи, является социальное и культурное содержание, на котором основываются данные определения. Культурное содержание отражает распространенное мнение о регионе как об огромном пространстве, в основном населенном немногочисленными кочевниками и исторически связанном с Великим Шелковым Путем. Это во многом ориенталистское определение, поддерживаемое ЮНЕСКО, предполагает более тесное единство различных народов Центральной Азии и более широкую трактовку их исторического и культурного наследия. Однако оно не принимает во внимание коренные изменения, произошедшие в регионе в результате завоевания его Россией в XIX в. и последующего семидесятилетнего советского господства, до совсем еще недавнего времени ассоциировавшегося лишь с «индустриализацией», «русификацией» и «притеснением местных культур». Хотя данное определение и является в одно и то же время современным и традиционным, оно оказывает поддержку постколониальному дискурсу о Центральной Азии.

Последнее определение сконцентрировано в основном традиционной культуре городских центров к Северу от Амударьи, которые позднее стали центрами колониального Туркестана, затем центрами новых советских народов и, наконец, крупными городами и столицами современных национальных государств. Хотя данный взгляд на регион имеет в своей основе советский социалистический эксперимент создания национальностей, он был принят правительствами и гражданами этих новых независимых государств, главным образом, по двум причинам. Во-первых, он признает законными позднейшую национальную историю и культурное развитие в регионе на фоне последних двух столетий, которые постколониалистами представляются как время блужданий и помутнений рассудка. Во-вторых, он поддерживает официальный миф о многовековой государственности, сначала принятый советскими учеными, а позднее ставший неотъемлемой частью идеологии в каждом из «станов». Данное определение и концепция, на которой оно основывается, могут быть связанными, по мнению Маргариты Диковицкой, скорее с постсоциалистическим дискурсом, чем с постколониальным.

Карта советского размежевания Средней Азии. Источник: Советская историческая энциклопедия

Следовательно, в отношении Центральной Азии можно говорить о двух больших группах определений и отождествлений самих себя, которые частично совпадают и взаимодействуют. Какое же влияние данная дихотомия оказывает на творческих людей данного региона? Постколониальная интерпретация, которой, очевидно, придерживается внешняя часть мира, заставляет творческих людей Центральной Азии (внутренняя группа) бороться за «четкую индивидуальность» в сравнении с внешним миром, прежде всего, с артистической средой Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, и в меньшей степени средой, ориентированной на Россию (внешняя группа), таким образом пытаясь получить хотя бы часть признаков и прав Других. В стремлении к такому признанию многие творческие люди, сознательно или подсознательно, развивают более сильное родство с «более великой» центральноазиатской идентичностью, с акцентом на многовековые традиции, кочевничество, близость к природе и возможно даже шаманизм и другие культурные клише, прочно укоренившиеся в народном сознании (например, Великий Шелковый Путь). Следует отметить, что ориенталистская тенденция наблюдается в ряде жанров и видов искусства, от коммерческих до авангардных и от нео-традиционных до современных.

Интересно отметить, что подобная самокатегоризация происходит легче и более естественно у творческих людей, связанных с традиционно кочевническими субкультурами (в особенности в Казахстане и Киргизстане). Альмагуль Менлибаева, один из наиболее признанных на международном уровне мастеров, открыто исследует границы кочевничества в своих противоречивых инсталляциях, часто изображающих обнаженных казахских девушек в сопровождении намеренно брутальных центральноазиатских образов (с отрезанными головами овец, в меховых шапках, на фоне заброшенных глиняных домиков, железнодорожных вагонов, диких степей и т.д.). Эти работы можно воспринимать как любование «обнаженными черными телами под империалистическим наблюдением» (Энвезор) или как феминистскую деконструкцию мусульманских табу, но их отношение к ориенталистской интерпретации очевидно. Другим, хотя и совершенно отличным, примером может служить «маком», традиционные центральноазиатские нехроматические музыкальные тональности, происходящие от арабской музыки, которые используются при игре на традиционных музыкальных инструментах (например, «наи») по всему региону и которые используются одновременно с «национальными», вестернизированными равнотемперированными версиями тех же тональностей. Еще одна характерная черта центральноазиатского искусства ярко проявляется в огромном количестве коммерческих, ориентированных на туристов изделиях, особенностью которых является использование грубого естественного материала и которые можно встретить в «арт-бутиках» по всему региону.

С другой стороны, попытки утвердить «более узкую», построссийскую, постсоветскую идентичность, основанную на менее экзотичных, но более специфичных городских традициях, оказались не такими успешными, во всяком случае, на международном уровне. Хотя очевидное объяснение, что она не подходит внешнему восприятию культуры региона, кажется упрощенческим, оно, тем не менее, является более емким. Изысканная городская культура региона, которая к XVIII в. практически перестала существовать, интересна в основном узкому кругу специалистов по истории искусств и археологии. Она была использована в корыстных целях советскими культуртрегерами, которые сохранили в истории имена некоторых поэтов, художников и историков с той лишь целью, чтобы наделить их мифическими титулами «отцов узбекской/казахской/таджикской литературы/живописи/философии». Тем не менее, несмотря на грубые попытки развить «аутентичную национальную социалистическую культуру и аутентичное национальное социалистическое искусство» в течение двух-трех десятилетий, эти усилия, в конце концов, привели к глубокой трансформации самих основ местного искусства и общества в целом. Этот культурный сдвиг часто остается без внимания со стороны западно-ориентированного наблюдателя, и он во многом схож со сдвигом, описанным Марией Тодоровой в ее работе «Воображая Балканы», где она определяет термин «балканизм» как совершенно отличный от «ориентализма».

И снова, примером более «узкого», фрагментарного и сложного взгляда на культуру региона может послужить ряд примеров из различных жанров, временных периодов и стилей. Советская школа центральноазиатской живописи, от кубиста Александра Волкова и до импрессиониста Павла Бенькова, от реалиста Семена Чуйкова и до романтика Урала Тансыкбаева, предоставляет множество примеров смешения региональных тем с русскими (западными) художественными методами и техниками. Примерно таким же образом традиционная музыка региона была успешно адаптирована несколькими поколениями композиторов, начиная с Виктора Успенского и Мухтара Ашрафи и заканчивая Феликсом Яновым-Яновским и Дилором Саидаминовой, результатом чего явились эклектичные формы современной центральноазиатской классической музыки. Интересным примером сложных отношений между постколониалными и постсоветскими дискурсами об аутентичности является развитие очень популярного, машинного производства, вида шелкового материала – «хан-атласа», основанного на традиционном и более сложном, ручного изготовления, материале, известного под названием «икат». Хотя «хан-атлас» и имеет широкое распространение по всему региону (особенно популярен он в Узбекистане), западные покупатели часто пренебрегают им, считая его слишком ярким и блестящим. В 90-х гг. XX в. произошло «возрождение» иката более мягких и приглушенных тонов, что явилось результатом «нескольких малых проектов, направленных на стимулирование деятельности малого предпринимательства». Этот материал производится исключительно для туристов, предпочитающих его бледные тона и более «аутентичный» вид распространенному хан-атласу.

В свете данных сложных отношений между различными концепциями региональной идентичности, каждый может для себя решить, возможно ли рассматривать все связанное с центральноазиатским регионом обособленно, или его стоит включить в более обширное понятие «ориентализм».