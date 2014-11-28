Турганбек Алланиязов «Сын приказчика атамана Фильчева»

Страна: Казахстан

Язык: Русский

СЫН ПРИКАЗЧИКА АТАМАНА ФИЛЬЧЕВА

Глава из незавершенного романа

«ВЕЛИКИЙ ТУРКЕСТАН»

Глеб

Шел июнь 1930 года. Начальник 4-го отдела Восточного управления ОГПУ Глеб Уралов только что вернулся в свой рабочий кабинет с аппаратного совещания, которое проводил заместитель начальника Управления Григорьев. На совещании вновь был поставлен вопрос об усилении разведывательно-агентурной деятельности, направленной на выявление всей необходимой информации о руководящей верхушке Туркестанской республики и в первую очередь ее подлинного лидера, имя которого не было известно, но о существовании которого разведывательные органы и соответственно политическое руководство СССР догадывались. При этом была особо обозначена конечная цель разведывательной работы – создание условий и возможностей для нейтрализации лидеров сопредельного государства и в конечном итоге его внутренней дестабилизации.

Уралову было дано конкретное задание – организация агентурной сети, способной в кратчайшие сроки внедриться в ближайшее окружение правящих кругов Туркестана. Поскольку эффективность работы агентуры действовавшей в соседней стране в этом направлении была, по обоснованному мнению заместителя начальника Восточного управления, недостаточной.

Глеб медленно достал папиросу из лежащей на служебном столе коробки «Дуката», неспешно размял и закурил. После двух глубоких затяжек Глеб задумался. Но его мысли были далеки от задачи поставленной Григорьевым. «Над Искандером вновь нависла опасность», — подумал про себя Глеб. «В прошлый раз удалось с помощью комплекса специальных мероприятий практически полностью нейтрализовать большую часть агентуры, подготовленной и заброшенной в столицу Туркестана Самарканд». Агентуру в последний раз готовил и забрасывал предшественник Уралова Иосиф Бломберг. Уралов, работая под руководством Бломберга, отвечал за переброску через границу и своевременно сообщил в Центр все сведения, которые были ему известны. После оглушительного провала Бломберг был снят и отправлен на работу в одно из Управлений ГУЛАГа. Спустя месяц, после соответствующей специальной проверки, на должность начальника отдела был назначен Уралов. Это было повышение по службе, но вместе с тем здесь таилась опасность, поскольку очередной провал агентуры приведет к соответствующим оргвыводам с вытекающими отсюда последствиями.

Глеб около десяти лет работал в органах ОГПУ СССР и, вспоминая все это время, вновь и вновь возвращался к тому времени, когда он молодым 19-летним парнем принял участие в восстании уральских казаков против недавно установленной в низовьях Амударьи советской власти. Восстание уральцев возглавил богатый рыбопромышленник атаман Фильчев. Поддержанные двумя ротами казаков под командованием штабс-капитана Зайцева уральцы наголову разгромили присланный из Чарджоу отряд красных и захватили стратегически важный населенный пункт на полуострове Муйнак в Аральском море.

Спустя годы Глеб всегда с улыбкой вспоминал слова атамана Фильчева: «Муйнак возьмем – Москва сама сдастся». Представления о географии, а тем более о политике, у атамана были, мягко говоря, неширокими, но мыслил атаман в то суровое время, как и все уральцы, достаточно трезво и практично. Путь в Хиву и в Каракалпакию в те времена был пароходом либо вниз по Амударье, либо по морю с северного побережья на южное. Причалы для швартовки пароходов на Аральском море были лишь в двух пунктах: на севере в районе железнодорожной станции «Аралморе» и на юге – на полуострове Муйнак. Со стороны Амударьи край был надежно прикрыт казачьими частями, усиленными артиллерией подразделений Белой армии, расквартированных в районе Петро-Александровска, административного центра Амударьинского отдела Туркестанского генерал-губернаторства. Хозяйничавшие в прилегающих к Хорезмскому оазису песках туркмены иомуды с отлично налаженной разведкой и боевым охранением, прекрасно вооруженные и экипированные, представляли собой надежный барьер от наступления красных кавалерийских полков через пустыню Каракум.

По совету одного из офицеров атаман Фильчев укрепил оборону полуострова Муйнак на особо удобных для высадки морских десантов красных участках. Более того, морской рейд прикрывали три трехдюймовых орудия с достаточным запасом снарядов, которые были в течение двух месяцев переброшены со складов Петро-Александровска на полуостров.

Принятые меры показали свою своевременность и оправданность, когда десант красных на трех самоходных баржах и двух небольших кораблях с установленными на них артиллерийскими стволами попытался штурмом взять Муйнак. В течении трех дней ожесточенных сражений штурм был отбит, огнем артиллерии один корабль был поврежден и сел на мель. Высадившийся отряд красных был практически весь истреблен, часть его растворилась в тугаях вдоль притоков Амударьи. Две из трех барж, частично груженных продовольствием, снаряжением и боеприпасами удалось захватить, одна затонула после прямых попаданий артиллерийских снарядов. В ночном сражении, когда молодой Глеб со своим верным другом хивинцем Розымом под обстрелом красных подносил снаряды к одному из орудий, которым командовал лихой артиллерист прапорщик Курдюмов, произошло боевое крещение Уралова.

Смышленого парня, проявлявшего интерес к технике заметили и перевели из боевого отряда уральцев, несмотря на протесты отца Евментия, состоявшего в должности приказчика у рыбопромышленника Фильчева, в подразделение армейской связи, где его обучили работе на телеграфном аппарате и показали как обращаться с полевой радиостанцией, которая имелась в единственном числе во взводе связи. Все эти знания пригодились Глебу в ходе последующих сражений с красными, предпринимавшими одну за одной попытки захватить низовья Амударьи.

Конец апреля и весь май 1920-го года были самыми тяжелыми и драматичными для судеб военных и поддержавших их жителей Амударьинского отдела, когда красные, собрав все силы, перешли в генеральное наступление с трех сторон: с моря, со стороны песков и по Амударье. В результате активных действий красные захватили ряд населенных пунктов – Новый Ургенч, Ходжейли и Ташауз. Иомуды отошли в пески и, перегруппировавшись, начали активные военные действия против частей Красной армии. Отряды уральских казаков совместно с казачьими ротами и подразделениями частей Белой армии укрепили подступы к Петро-Александровску и успешно противостояли атакам красных конников и пехоты. К вечеру одного из раскаленных дней, когда только закончился очередной штурм красных на город, со стороны песков подошел полутысячный конный отряд, которым командовал смуглый, до черноты загорелый мужчина средних лет, одетый, как и все конники, в афганскую национальную одежду.

Глеб отчетливо, до мельчайших подробностей помнил тот день. Командовавшие обороной города офицеры с облегчением вздохнули, когда поняли, что к ним пришла подмога, причем серьезная, хорошо подготовленная и прекрасно вооруженная. Полуторатысячный караван верблюдов был гружен всем необходимым для активных вооруженных действий: оружие, боеприпасы, снаряжение и продовольствие. Ночью состоялось совещание членов штаба обороны Петро-Александровска, на котором вновь прибывший командир афганцев, прекрасно говоривший по-русски, был введен в курс дела. Изучив карту боевых действий и расположение сил сторон, командир афганцев предложил совещанию, которым руководил штабс-капитан Зайцев, свой план боевых действий. Суть плана заключалась в том, чтобы отрезать штурмующие город части Красной армии от баз снабжения, расположенных на другом берегу Амударьи в районе Нового Ургенча, окружить их и уничтожить по частям. Первая задача поручалась действовавшим в районе Ташауза иомудам, представители которых прибыли вместе с афганцами. Уральцы и казачьи роты держат оборону города. Артиллеристы берут под контроль переправы через Амударью. Отряд афганцев ведет активные наступательные действия по окружению и разгрому штурмующих город красных эскадронов.

Согласованные по времени и решительные по характеру действия иомудов, казачьих рот, отрядов уральцев и афганцев в корне изменили военно-политическую ситуацию под Петро-Александровском. В течении двух недель красные были отброшены. Часть из них отступила в пески по направлению к Каспийскому морю. Преследовать их не стали, поскольку в этом не было особой необходимости. Обессиленные переходом через Каракумы отряды красных станут легкой добычей для действовавших на побережье Каспия отрядов туркмен иомудов из племени джафарбай и бехельке.

По решению принятому командиром афганцев и единодушно поддержанному офицерами казачьих рот и армейских подразделений наиболее боеспособные части выступили в направлении Чаржуя на Бухару. В Петро-Александровске оставался лишь казачий полуэскадрон и вооруженный отряд уральцев. В составе взвода связи в маршевых колоннах навстречу судьбе шел и Глеб Уралов. Воодушевленный крутыми изменениями в своей жизни новоиспеченный радист и не предполагал, какая участь ждет его впереди, какие приобретения и потери ему придется испытать, от чего придется отказаться ради служения тому делу, которому он посвятит всю свою жизнь.

Евментий

Провожая сына уходившего вместе с отрядами под командованием Дост-Мухаммеда из Петро-Александровска в направлении Чарджоу и Бухары, Евментий, не склонный, как и все уральцы, к сентиментальности, не выдержал и прослезился – все-таки старший сын, продолжатель рода и неизвестно какая ему выпадет судьба. Смахнув слезу, он вспомнил свою покойную первую жену Улбосын, каракалпачку из рода кийат, мать Глеба. Вспомнил далекий 1900 год, когда он, будучи на охоте, впервые встретил ее при очень драматических обстоятельствах.

Осенью того года он вместе с двумя родными братьями – Ильей и Максимом и другом Анисимом – выехали поохотиться на диких свиней в Амударьинские тугаи под Кунградом. Фарт им выпал в тот раз как никогда ранее. Уже в первый день рано утром, находясь в лежке недалеко от водопоя, ему и брату Илье удалось подстрелить сразу двух секачей. Когда стадо диких свиней бросилось обратно в тугаи, там их уже ждали с ружьями наготове Максим с Анисимом. Анисиму удалось подстрелить одного подсвинка, а раненная Максимом свинья с визгом успела скрыться вместе со стадом в тугайной чаще. Вечером, освежевав подсвинка и сварив порубленный на части задок в предварительно отстоянной амударьинской воде, охотники накрывали походный дастурхан. Нарезая хлеб, Евментий вдруг услышал донесшийся из прилежащих тугаев рев тигра, вслед донеслись душераздирающие женские крики. Все сидевшие у костра мужчины тут же потянулись к ружьям. Евментий и присутствовавшие уральцы не понаслышке знали о том, что в тугаях под Кунградом обитают тигры, охотившиеся на диких кабанов, которых здесь в последние годы развелось великое множество. Поговаривали даже, что некоторые тигры нападали и на людей. Перспектива встретиться с тигром-людоедом даже для профессионалов-охотников, какими являлись наши уральцы, не совсем радовала их.

Несмотря на определенные опасения, Евментий тут же взяв себя в руки и приказал младшему брату Илье оставаться у бивака, а сам с остальными решил все таки выдвинуться в сторону, откуда они услышали тигриный рев и женские крики. Соблюдая осторожность с ружьями наизготовку, уральцы стали приближаться к тугайной кромке. Буквально на краю тугайной чащи их взору представилась страшная картина – на земле лежало истерзанное тело молодой женщины, одетой в халат поверх камзола, без головного убора и разбитыми сапожками. Приблизившись вплотную Евментий наклонился, чтобы осмотреть поверженную и ужаснулся тем ранам, которые были на ее теле. Максим и Анисим с тревогой вглядывались вглубь тугаев, прислушиваясь к каждому шороху. Но тугаи молчали, лишь изредка доносились крики потревоженных птиц. Тут Евментий заметил, что женщина подает признаки жизни – послышался глухой стон и он увидел как приоткрылись глаза красивой на лицо хивинки. На мгновение женщина пришла в себя и тут же потеряла сознание, силы покидали ее вместе с вытекавшей из глубоких ран алой кровью. Посовещавшись, уральцы приняли решение перенести тело скончавшейся несчастной хивинки к биваку, а там уже думать, что делать дальше.

Когда Евментий с Максимом и Анисимом, несшим на плече тело женщины, приблизились к биваку, они увидели что у костра нервно ходит Илья, который проявлял признаки острого психического возбуждения. «Что это с ним?, — настороженно подумал Евментий, — неужели случилось что?». Лишь подойдя, вплотную уральцы увидели сидевшую у костра молодую женщину, которая тряслась как в лихорадке, готовая вот-вот, как показалось наблюдательному Максиму, потерять сознание. Уравновешенные и степенные уральцы, далекие от телячьей сентиментальности, грубые и простые в быту и повседневности несколько опешили от подобной картины.

— Кто это?, — кивнув на трясущуюся у костра женщину, тихо спросил Евментий у Ильи.

— Пока вы ходили к тугаям, — заговорил молчавший до этого Илья, — она прибрела к костру и вот уже с полчаса как трясется здесь вся. Кто она, что она я не могу знать, так как на все мои вопросы она не может ответить. Видите, ее трясет как лихорадочную, а глаза, посмотрите ее глаза, — сбивчиво и торопясь громко говорил Илья, они у нее какие то не такие, не человеческие что ли.

После того как Анисим положил недалеко от костра тело истерзанной хивинки, он молча посмотрел на Евментия, как бы ожидая, что тот скажет на все это. Вслед за ним Максим и Илья также уставились на Евментия. Четверо уральцев стоя вокруг угасающего костра лишь на несколько мгновений умолкли и, затем, Евментий тихо отдал распоряжение:

— Илья, Максим займитесь костром – надо поужинать и ложиться отдыхать. Ты, Анисим, попытайся эту несчастную напоить чайным отваром или бульоном, чтобы бедняжка успокоилась. А я проверю лошадей. С этими словами, Евментий отошел от костра и направился к пасшимся поодаль стреноженным лошадям. «Кто они, — размышлял про себя Евментий, — откуда, как попали сюда, по возвращении надо доложить уряднику Матвееву, что бы тот провел расследование. Пусть этим происшествием занимается полиция».

Проверив лошадей, Евментий, поспешил к биваку, где расторопный Максим уже разливал по мискам горячее варево, нарезал крупными ломтями хлеб и раскладывал деревянные ложки. Илья ломал через колено хворост и складывал его возле костра, периодически подкладывая в огонь мелкие ветки. Анисим безуспешно пытался предложить сидевшей у костра женщине кружку с чайным отваром.

Увидев это, Евментий коротко бросил: «Оставь ее, Анисим. К утру сама успокоится, главное накинь на нее что ни будь из одежды. Ночь будет прохладная».

За ужином по уральской традиции все молчали, только сопели, пережевывая куски молодой свинины, шумно обгрызали кости и аппетитно чмокая, деревянными ложками сербали наваристый бульон. После свинины Илья неспешно разливал с огромного чайника чай по алюминиевым кружкам. Максим молча колол ножом на ладони комки сахара и раскладывал рядом с кружками. Анисим, вспотевший от горячего бульона, скидывал с себя безрукавку и, предвкушая крепкий чай с сахаром, молча ждал, когда Илья закончит свою работу. Первым по старшинству кружку с чаем взял Евментий, за ним потянулись остальные. Илья, как самый молодой, поднял свою кружку последним, исподтишка наблюдая за сидевшей рядом женщиной, лицо которой по самые глаза было закутано в широкий расписной платок.

Отпив глоток, Евментий вдруг заметил, что Илья с интересом смотрит в светлевшие в отблесках костра глаза, вроде бы ставшей приходить в себя женщины. Судя по миндалевидным глазам, отметил про себя Евментий, это не хивинка, скорее всего казашка или каракалпачка. Причем, судя по верхней одежде, девушка или молодая женщина. Пришедшая в себя женщина со страхом и некоторым любопытством стала озираться вокруг. Илья протянул ей кружку с чаем, предварительно бросив туда комочек сахара. Женщина протянула руку и жадно стала пить. Напившись, она тихим и дрожащим голосом на каракалпакском языке спросила разрешения взять хлеба. Илья первым протянул ей кусок. Спустив край платка и обнажив рот, женщина стала торопливо откусывать и практически не пережевывая, глотать. Все мужчины, отставив кружки с чаем, молча наблюдали за ней. Поев хлеба и запив его чаем, женщина по исламским традициям провела ладонями по лицу сверху вниз и опять укутала лицо платком. Несколько успокоившись, она попыталась встать. Илья бросился было помочь ей, но Евментий шикнув на него, сказал: «Не вздумай, пусть сама встает, может ей до ветру надо».

Пока женщина отсутствовала, мужчины тихо переговаривались, обсуждая сложившуюся ситуацию, пытаясь понять, кто они, эти несчастные женщины, как сюда попали, ведь до ближайшей караванной тропы, десятка полтора верст. Но ничего вразумительного так и не могли придумать. Когда женщина вновь подошла к костру и присела чуть поодаль, она внезапно истошно заголосила. Мужчины от неожиданности вздрогнули, но обернувшись на крики, поняли в чем причина. Каракалпачка в отблеске костра увидела лежавшее тело истерзанной хивинки и ужас недавно происшедшего с ней и ее знакомой всего как три дня хивинкой, вновь охватил ее разум. Силы снова покинули ее и она рухнула рядом со своей, погибшей от клыков тигра, знакомой.

Евментий приказал Илье и Максиму готовиться к ночлегу, а сам с Анисимом отошел до ветру. Сполоснув руки водой из кожаного турсука, Евментий расстегнул поясной ремень и стал укладываться спать. Рядом расположился Анисим. Возле него возился Максим. Илья, приготовив постель, отошел до ветру. Вернувшись, он увидел, что мужчины, несмотря на произошедшее с ними в последние три часа, дружно храпели. Илья, подкинув веток в костер и поглядывая в сторону каракалпачки, лежавшей навзничь возле тела погибшей хивинки, молча ждал, когда та придет в себя. Не дождавшись, он решительно перетащил легкое тело женщины поближе к костру и уложил ее на свободное место, накрыв кошмой.

Ночь прошла спокойно. На рассвете все четверо, молча и деловито, быстро собрали снаряжение, амуницию и охотничьи трофеи, погрузили всю поклажу на двух вьючных лошадей, предварительно напоив всех их уже ставшей за ночь прохладной речной водой. Тело истерзанной хивинки Илья, по приказу Евментия, приторочил к седлу своего гнедого «Яшки». Пришедшую в себя за ночь и молчавшую каракалпачку, Евментий без особых церемоний, посадил позади себя. Не задерживаясь, караван из четырех верховых и двух вьючных лошадей, во главе с Евментием, тронулся в направлении Кунграда. К полудню охотники достигли окрестностей Кунграда. Еще через час они въехали в ворота дома Евментия. Пока караван выдвигался с берегов Амударьи в направлении Кунграда, Евментий не спешно расспрашивал сидевшую позади спутницу. Выяснилось, что на их «черную арбу», в которой слуги хивинского хана везли очередную партию молодых девушек для ханского гарема, напали туркменские аламаны. Воспользовавшись суматохой, она с хивинской успела спрятаться. Не зная дороги, они проплутали два дня и, окончательно заблудившись в тугаях, нарвались на тигра. Бедняжка хивинка шла первой и стала легкой добычей хозяина амударьинских тугаев и плавней туранского хищника. Улобосын, так звали чудом оставшуюся живой, каракалпачку, от охватившего ее ужаса и страха, бежала куда глаза глядят.

Слушая все это, Евментий все больше и больше проникался судьбой несчастной девушки. Расспросив о родителях, Евментий убедился, что та жила с матерью и братом в одном из аулов левобережья Амударьи. Брат подался на заработки в Ходжейли, за сто верст от Кунграда, где нужны были рабочие руки на строительстве хлопкоочистительного завода. Мать на поденной работе с утра до вечера работала за батман пшеницы. Шестнадцатилетняя Улбосын помогала матери. Высокая, стройная и красивая на лицо, к тому же бойкая и голосистая, мастерица петь песни, девушка была заводилой в кампании таких же, как и она аульных сверстниц. Но судьба в лице «черной арбы» враз изменила ее жизнь. Положивший на нее глаз ханский нукер Уразкельди, возглавлявший на этот раз рейд «черной арбы» по аулам Кунградского бекства, заплатив матери Улобосын небольшую сумму бумажными кредитками, не только сэкономил на этом, но и успел проиграть в кости эти деньги в местной чайхане. Злой и недовольный, он решил сократить путь и добираться до Хивы старой дорогой. Предварительно планируя заехать еще в один аул, где по сведениям местных ханских соглядатаев была замечена неописуемой красоты хивинка. Через день, расплатившись с родственниками местной красавицы и погрузив рыдающую хивинку на «черную арбу», Уразкельди двинулся в путь. «Черную арбу» охраняли два верховых вооруженных саблями хивинца – братья Хасан и Хусан. Для них это была обычная рутинная работа, трудная из-за длительных разъездов верхом, но хорошо оплачиваемая. На второй день пути по направлению к Ходжейли на них внезапно наскочил разъезд из трех иомудов. Уразкельди не успев обнажить клинок, был застрелен сразу. Хасан – самый смелый – не растерялся и успел рубануть приблизившегося к нему первым аламана. Аламан рухнул, но в это время еще один аламан выстрелом в упор сбил Хасан с седла. Хусан остался один против двух нападавших разбойников, решивших поживиться легкой добычей, прекрасно зная, кто и что перед ними. Аламанов не интересовали женщины, им нужны были поясные кошели сопровождавших, в которых нет-нет и попадали золотые монеты. А это дорого стоило. Запряженные в «черную арбу» лошади, напуганные выстрелами, понеслись, не разбирая дороги и вскоре «черная арба» скрылась в близлежащих от дороги тугаях. Когда «черная арба» остановилась, хивинка отодвинув рукой занавес, огляделась вокруг и, убедившись, что никого нет, решительно спрыгнула с арбы. За ней последовала каракалпачка. Особо не раздумывая, они побежали в глубь тугаев, как можно дальше от дороги, «черной арбы», ханских нукеров, разбойников иомудов. Так они проплутали целый день, голодные, уставшие и напуганные, пока не стали добычей хозяина тугаев.

Слушая историю несчастной каракалпачки, Евментий все больше и больше проникался судьбой своей попутчицы. Он уже не обращал внимания на своих братьев и Анисима, которые ехали несколько позади него и о чем-то спорили, перемежая свои разговоры смехом и возгласами.

По прибытии в Кунград, Евментий наказал Анисиму везти тело хивинки в полицейский участок. Каракалпачку он решил не показывать властям, а оставить ее у себя дома, лишние руки в хозяйстве сгодятся. «С братьями и Анисимом, — размышлял Евментий, — я переговорю. Уж больно запала мне в душу эта девушка. Жениться на ней родители не разрешат, так как она басурманской веры. Ну да ладно, там будь что будет» — приняв решение, Евментий легко спрыгнул с седла, помог девушке слезть с коня и повел ее в дом.

Улбосын осталась жить в родительском доме. Вскоре между молодыми вспыхнули чувства и в июле 1901 года родился сын, которого назвали Глебом. Спустя три года Улбосын заболела лихорадкой и, промучившись пару месяцев, тихо скончалась. Через год Евментий женился на уральской девушке по имени Прасковья, но память об Улбосын, которая родила ему первенца Глеба, навсегда осталась тихим и грустным островком в огрубевшем с той поры сердце двадцатидвухлетнего уральского парня Евментия.

Глеб, оставшись без матери, воспитывался в первое время у родителей Евментия, а затем второй женой Евментия, которая вскоре родила ему подряд двух дочерей и сына. Евментий, к этому времени переехавший с семьей в Петро-Александровск, все время был занят, работая помощником приказчика у крупного рыбопромышленника атамана Фильчева. Подраставший Глеб принимал активное участие в работе по хозяйству. Вскоре отец забрал мальчишку к себе на работу, рассчитывая со временем обучить его ремеслу приказчика, а там помочь создать свою семью и хозяйство.

Глеб рос смышленым парнишкой, охотно ходил вначале в русско-туземную школу в Кунграде, затем, после переезда в Петро-Александровск, отец устроил его в уездное народное училище с 4-х летним образовательным курсом и ремесленным классом. Учась в единственной на весь Амударьинский отдел гимназии, он водил дружбу со всеми мальчишками его возраста – уральцами, хивинцами, каракалпаками и казахами. Особенно он сдружился с хивинским мальчишкой Розымом, с которым принимал участие во всех играх, учился в одном классе, а когда юношам исполнилось 16 лет, то волею судьбы оба они влюбились в местную красавицу Агнешку, дочь сосланного царскими властями в низовья Амударьи польского дворянина, в прошлом профессора Краковского университета пана Гжегоша Радзиховского-Майданского. Анна, как ее называли наши юноши, была не только красавицей, но и умницей, получила прекрасное домашнее образование и летом 1917 года с отличными показателями заканчивала гимназию.

Курдюмов

Командиру артиллерийской батареи Ивану Афанасьевичу Курдюмову было немногим больше 50 лет, когда он в начале сентября 1916 года в соответствии с приказом своего командования отбыл с передовой в далекий Амударьинский отдел Туркестанского генерал-губернаторства. Преодолев долгий путь по железной дороге Оренбург-Ташкент, Курдюмов добрался до Чарджоу, где, получив в свое распоряжение вагон боеприпасов, вынужден был руководить перегрузкой снарядов на баржу, которую лишь в конце октября пароход буксиром потянул вниз по течению в направление Петро-Александровска.

В Петро-Александровске Курдюмов сменил своего предшественника, капитана Селиверстова, которого отзывали в Действующую армию, и принял руководство артиллерийской батареей в составе 9 трехдюймовых орудий на конной тяге. Погруженный в повседневные заботы, связанные с ежедекадными маршами, учебными стрельбами, караулами, Курдюмов постепенно привыкал к мирной жизни в глубоком тылу.

Здесь, далеко от России шла своя размеренная жизнь Петро-Александровского военного гарнизона. Часть сил была еще в 1915 году переброшена на фронт, оставшиеся, благодаря действиям своего начальства, сильно не расслаблялись. В городе жило достаточное количество европейского населения – чиновники местной колониальной администрации, военные с семьями, рыбопромышленники, купцы, владельцы хлопкоочистительных заводов и прочий разночинный люд. Жизнь в среднеазиатской глубинке текла медленно, размеренно, рабочие и военные будни перемежались праздниками в виде военных парадов, балов, посещения иллюзиона, раз в две недели с пароходами из Чарджоу прибывала почта: письма, посылки, газеты, среди которых были издаваемые в Ташкенте «Туркестанские ведомости», реже различные печатные издания из Москвы и Оренбурга. По выходным в городском парке гулял народ, играл духовой оркестр, иногда лавочники и дуканщики организовывали выездную торговлю кондитерскими и хлебобулочными изделиями европейского и местного производства.

Так продолжалось до весны 1917 года. Затем из далекой России, а потом и из Ташкента телеграф стал приносить непонятные и тревожные вести. Отречение Российского императора Николая Второго от престола и установление власти Временного правительства шокировало многих. Начались смутные дни и месяцы. Верные присяге войска гарнизона ждали соответствующих распоряжений. В тревожных ожиданиях прошел весь 1918 год. В 1919 началось – красные, белые, националисты, большевики, эсеры, кадеты. Тут еще местные (ташаузские и куня-ургенчские) туркмены иомуды во главе со своим вождем Джунаид-ханом свергли власть Хивинского хана и занялись откровенным грабежом коренного узбекского и каракалпакского населения. Большинство гражданских жителей города окончательно запуталось. Лишь военные облегченно вздохнули, когда, в июне 1919 года получив соответствующие распоряжения от Верховного главнокомандующего России адмирала Колчака, которые привез его личный посланник поручик Зайцев, решили действовать по обстановке – то есть вести активные боевые действия против большевиков и красных, объявившихся в Амударьинском отделе и попытавшихся установить советскую власть.

Свергнув слабую, недостаточно окрепшую советскую власть в Петро-Александровске, военные занялись укреплением города, приняли активное участие в разгроме десанта красных, попытавшихся высадиться на южном побережье Аральского моря и стали готовиться к активным оборонительным действиям, поскольку поступили сведения о том, что из Чарджуя по Амударье двигаются крупные силы конницы и пехоты под командованием большевистских комиссаров.

В конце апреля 1920 года красные, закрепившись на правом берегу Амударьи, в районе Нового Ургенча и, наведя каючную переправу, предприняли первый штурм города. Начались затяжные бои с переменным успехом. Оборонительные действия сопровождались вылазками пехоты и кавалерии. Положение усугубилось, когда красные захватили плацдарм на левом берегу, недалеко от Петро-Александровска и начали артиллерийский обстрел городских укреплений и самого города. Огнем своей батареи Курдюмову удалось подавить действия красных артиллеристов, но не надолго. Начался очередной общий штурм и все силы пришлось бросить против атакующей пехоты и конницы. Курдюмову дважды за последнюю неделю приходилось выкатывать орудия на прямую наводку. Одно орудие было подбито снарядом красных. Оставшиеся пять боевых расчетов были распределены по участкам и с трудом сдерживали атакующих шрапнельным снарядами, помогая пехоте и спешившимся кавалеристам в очередной раз отбить атаку.

Числа пятого июня, к вечеру, когда закончился очередной штурм и шла перекличка оставшихся в живых, пронесся слух, что к городу со стороны песков прибыл на подмогу обороняющимся какой-то вооруженный отряд то ли афганцев, то ли персов. К 10 вечера Курдюмов вестовым был вызван в городской штаб обороны, где к его прибытию уже находились практически все командиры подразделений Петро-Александровского гарнизона.

Вел заседание штаба штабс-капитан Зайцев. Командиры подразделений коротко докладывали обстановку. Зайцев, обращаясь к командирам, задавал уточняющие вопросы. Сидевший по правую сторону от него сухощавый рослый афганец не поднимая головы, внимательно слушал доклады и делал какие-то пометки в своем блокноте, вложенном в переплет из тонкой выделанной кожи. Заслушав последнего командира, Зайцев отметил:

-Господа офицеры, обстановка чрезвычайно тяжелая, красные не сегодня завтра могут прорвать оборону и тогда неминуема катастрофа. В этих условиях требуется принятие такого решения, которое позволит не только снять нависшую над нашим городом и войсками опасность, но и отбросить, а затем разгромить красных. На нашем заседании, — продолжал Зайцев, — присутствует вождь афганского племени господин Мухаммед Дост, который прибыл к нам на помощь со своим отрядом. Я уже предварительно ввел его в курс дела, и он намерен изложить заседанию свой план действий.

Курдюмов и другие командиры подразделений переглянулись между собой. На лицах большинства из них читалось недоумение, а то и скептицизм. Будучи профессиональными военными, они слишком хорошо понимали всю остроту создавшегося положения. Ежедневно отражая атаки красных, которые становились все более ожесточенными и яростными, напрягая все силы и возможности, считая каждый ящик винтовочных патронов и снаряженных пулеметных лент, хороня каждый день убитых солдат и младших чинов, пересчитывая раненых, офицеры не только чувствовали усталость личного состава подчиненных им подразделений, но и всерьез начали опасаться падения боевого духа защитников города. Потому они и были настроены недоверчиво и скептически отнеслись к последнему слову своего начальника.

Мухаммед Дост медленно встал и, обведя всех присутствующих взглядом, на чистейшем русском языке приятно удивив тем самым большинство присутствующих, обратился к участникам заседания штаба обороны:

— Позвольте поприветствовать Вас, господа офицеры. Я Мухаммед Дост, старший офицер оперативного отдела (полковник) Генерального штаба армии Российской империи, искренне восхищен вашим героизмом в борьбе против красных отрядов, которые из-за разобщенности, царящей в умах среди некоторых руководителей белого движения, несогласованности действий ряда генералов, добились некоторых успехов и вот-вот захватят ключевые районы Туркестана. Колчака теснят в Сибири, атаман Дутов отходит от Оренбурга в направлении Каспийского моря, красный генерал Фрунзе готовится к штурму Бухары. Несмотря на это, есть силы, которые готовы активно вмешаться в дело борьбы с красными в Туркестане, ими предпринимаются решительные меры по координации действий всех вооруженных сил, задействованных в борьбе с войсками красных. Цель этих сил – разгром красных и освобождение как можно большей территории Туркестана от большевистской заразы. Это – наша главная цель. Что касается разгрома красных у стен Петро-Александровска, то здесь я предлагаю следующий план действий…

Курдюмов молча, как и все присутствовавшие, слушал Мухаммед Доста, который, наклонившись к карте района боевых действий начал излагать свой план. Суть плана заключалась в том, чтобы отрезать штурмующие город части Красной армии от баз снабжения, расположенных на другом берегу Амударьи в районе Нового Ургенча, окружить их и уничтожить по частям. Первая задача поручалась действовавшим в районе Ташауза иомудам, представители которых прибыли вместе с афганцами. Уральцы и казачьи роты держат оборону города. Кавалеристы должны быть готовы выступить против штурмующих город красной пехоты. Артиллеристы берут под контроль переправы через Амударью. Отряд афганцев ведет активные наступательные действия по окружению и разгрому штурмующих город красных эскадронов.

— Общее руководство боевыми действиями войск гарнизона и вверенным мне конным отрядом беру в свои руки. В плен не брать. Это приказ. Нам лишняя обуза не нужна, — заявил Мухаммед Дост, завершая изложение плана. Поочередно и обстоятельно отвечая на возникшие у участников заседания вопросы и замечания, Мухаммед Дост обратился к Курдюмову:

— Иван Афанасьевич, от Ваших точных и своевременных действий во многом зависит успех плана операции по окончательному разгрому красных. Еще раз напоминаю – каючные переправы необходимо разрушить сразу же как только красные перебросят по ним большую часть своего конного полка. В этом случае у нас есть шанс разгромить их полностью.

Курдюмов сомневался в необходимости предоставления красным шанса перебросить на левый берег конницу. Но Дост Мухаммед успокоил его:

-Делайте свое дело, а мои кавалеристы сделают свое.

Погорелов

Когда на совещании в штабе командир «афганцев» заявил, что берет общее командование обороной города на себя, я немного опешил. Взглянув на Зайцева и видя, что тот на это заявление никак не реагирует, я решил посмотреть, что будет дальше. Мой эскадрон в последних боях был сильно потрепан. В строю оставалось не более чем две трети личного состава. Но ребятки, большая часть которых прошла империалистическую, держались молодцами и старались не унывать. А тут такая новость – непонятно откуда взявшихся полтысячи конных «афганцев», да еще с командирами, которые говорят по нашему. Отчаянный и лихой рубака подхорунжий Кузьмич по этому поводу даже имел свое мнение. Вечером в конюшне заканчивая кормление своего гнедого «Орлика» Кузьмич в присутствии товарищей заявил, что теперь, мол, будет веселей, вместе с «афганцами» нас уже почти два полка, а у красных вон всего один полк конных.

Прибыв в расположение эскадрона, я коротко доложил о совещании в штабе и приказал кавалеристам готовиться к решающему бою, который не сегодня завтра должен начаться. На вопрос вахмистра Петренко: «А что, правда их командир гутарит по-русски и совсем не похож на православного?» я ответил: «Правда». «Чудеса», — только и воскликнул Петренко. «Помнится, когда мы стояли в Галиции в пятнадцатом, к нам в часть приезжал один такой же…». Договорить Петренко не дали. Окружившие меня командиры взводов зашикали на вахмистра и почти в один голос спросили: «Мы будем сами по себе или в подчинении у нерусей?». На что я ответил: «С сегодняшнего дня эскадрон переходит в подчинение командира афганцев, а там посмотрим – что и как».

На завтра я был вызван в штаб к Зайцеву. По прибытии мне была поставлена задача – быть в полной боевой готовности и ожидать приказа на выступление. Прошел день. Красные почему-то не атаковали, видимо сделали передышку и готовятся к решающему бою.

Вечером меня опять вызвали в штаб. Зайцева в штабе не было. За столом сидели трое: сам командир афганцев и двое его командиров. Перед ними была карта, которую они внимательно рассматривали. Увидев меня, командир афганцев кивнул и негромко произнес: «Проходите к столу, господин ротмистр». После того, как я сел за стол, командир афганцев начал задавать мне вопросы: хорошо ли я знаю район боевых действий, когда в последний раз выезжал на рекогносцировку, каков уровень боевой выучки кавалеристов моего эскадрона, как часто сталкивались с красными конниками в сабельном бою, как себя ведут в сабельном бою красные, какие у них сильные и слабые места. Выслушав мои ответы он задал мне несколько уточняющих вопросов. Как я понял больше всего нашего нового командира, которого именовали Дост Мухаммед, интересовали складки местности на пути от переправы к городу и степень стойкости красных в сабельном бою.

— Смотрите сюда ротмистр, сказал он и показал острием карандаша место на карте. Вот переправа красных, вот расстояние от нее до города. Вот здесь правее от предполагаемого пути конницы красных тянется сухой арык. Здесь расположится засада. А вот здесь – проведя карандашом чуть в сторону от арыка и в направлении к переправе – вы со своим эскадроном начнете атаку на красных. Ваша задача: приблизиться к противнику на максимально короткую дистанцию и резко повернуть в обратном направлении. Постарайтесь максимально изобразить паническое отступление от превосходящих сил красных. И учтите, что уходить надо в этом направлении.-

Карандаш его провел невидимую черту параллельно и чуть в стороне от арыка.

— Красные непременно должны устремиться за вами в погоню. Убедившись в этом, вы, ротмистр со своим эскадроном скачете до этой отметки, а затем вновь разворачиваетесь, идете в лобовую атаку навстречу красным и принимаете сабельный бой. К этому времени мои кавалеристы зайдут с тыла и сообща мы покончим с конницей красных.

Я высказал сомнение относительно того, удастся ли отряду, расположившемуся в засаде остаться незамеченным разведкой красных. На что в ответ услышал: «Мы примем все соответствующие меры».

Штабс-капитан Зайцев

Последние два года – с конца 1918 по начало 1920 – штабс-капитан Зайцев практически был верховным главнокомандующим всех сил, которые противостояли советской власти в низовьях Амударьи. Сил было не очень много – две казачьи роты, три артиллерийские батареи, кавалерийский эскадрон, взвод связи, три взвода пехоты – все, что осталось в Амударьинском отделе, когда после начала военных действий с красными по приказу Верховного командующего Александра Васильевича Колчака основные военные силы в лице кавалерийского и пехотного полка были переброшены на северо-запад в район Самары против успешно наступавших дивизий красного большевистского командира Фрунзе. Кроме того, в подчинении Зайцева находился и боевой отряд уральцев во главе с атаманом Фильчевым.

Успешно разгромив десант красных, пытавшихся высадиться на полуострове Муйнак, Зайцев основную часть сил сосредоточил в районе Петро-Александровска, резонно ожидая в скором времени наступление красных частей со стороны Бухары и Чарджуя. Укрепив подступы к городу со стороны Амударьи, Зайцев уже в конце апреля вступил в неравное противоборство с кавалерийскими и пехотными частями Красной армии с ходу пытавшихся взять город. Благодаря продуманному и умелому руководству обороной города, активным оборонительным действиям, красных удалось остановить. Однако непрекращающиеся попытки противника овладеть городом с каждым разом усиливали опасность окружения и разгрома сил, подчиненных Зайцеву. Телеграф из-за нарушенной связи не работал. Запросы по радиостанции, посланные в Оренбург, где находился штаб атамана Дутова, оставались без ответа. Снаряженная конная связь к Дутову с просьбой о помощи в назначенное время не вернулась. Оставалось надеяться лишь на чудо и продолжать вести боевые действия с превосходящими силами красных.

Поэтому, когда вечером, после отражения очередного штурма, весь запыленный и измотанный Зайцев, лично направлявший действия обороняющихся на наиболее опасном – юго-восточном участке – получил сообщение разведки о том, что к городу со стороны песков приближается большой конный отряд неизвестной принадлежности, приказал в срочном порядке перебросить одну батарею и два пулеметных расчета к южным укреплениям.

Повторно посланная разведка спустя час вернулась в сопровождении десятка всадников экипированных под афганцев. Когда Зайцев и еще двое офицеров вышли навстречу прибывшим, то они увидели улыбавшиеся лица разведчиков, которые о чем-то говорили с афганцем, по виду своему ничем не выделявшемуся от остальных, но во взгляде и манерах которого чувствовалось властность и уверенность. Зайцев был шокирован, когда предводитель прибывших афганцев, обращаясь к нему на чистейшем русском языке, произнес:

-Здравия желаю штабс-капитан. Надеюсь, Вы, Николай Анисимович, уберете свой маузер, а то ненароком пальнете еще…

Зайцев поспешно сунул маузер в кобуру и, застегнув крышку, отдал честь. Он подошел к спешившемуся афганцу и четко, по военному доложил:

— Штабс-капитан Зайцев. Командир сводной части обороняющей Амударьинский отдел от красных. С кем имею честь говорить?

-Вождь племени Дост Мухаммед, — ответил предводитель афганцев. И добавил:

-Не будем терять времени штабс-капитан. Ведите в расположение штаба обороны.

Уже стало темнеть, когда спустя два часа в помещении штаба обороны собрались все офицеры – командиры подчиненных Зайцеву подразделений, а также атаман Фильчев со своим помощником хорунжием Новодворским. За большим длинным столом, над которым висели три внушительных размеров керосиновые лампы, справа от Зайцева сидел Дост Мухаммед с двумя своими командирами, слева расположился командир артиллерийской батареи Курдюмов, рядом с ним сидели Фильчев, командир взвода связи поручик Леплевский. Чуть поодаль от гостей сидели командиры казачьих рот, пехотинцы. Зайцев, как командующий обороной города, сидел во главе стола. На столе была развернута карта-пятиверстка района боевых действий с нанесенными цветными карандашами расположением сил противоборствующих сторон.

Зайцев уже пришел в себя, был спокоен и про себя пережевывал полученную недавно информацию о том, что на предложение его зама по тылу поручика Гордеева расположить вновь прибывших афганцев в солдатской казарме, один из афганских командиров на русском языке заявил остолбеневшему поручику, что его воины будут ночевать в палатках на окраине города, куда только что подошел караван верблюдов – транспорт вновь прибывшего отряда. Гордеев лично убедился в том, как прибывшие стали развьючивать верблюдов, устанавливать палатки, готовить пищу. При этом поручик слушал и наблюдал как командир отдавал афганцам короткие гортанные приказания, как быстро и ловко те справлялись с разбивкой лагеря, как четко по военному выставлялись караулы и боевое охранение. Гордеев уже собирался покинуть расположение отряда, как к нему обратился командир, который тихо, но внятно произнес:

-Поручик, предупредите своих солдат и офицеров, чтобы не совались в наше расположение. Караул будет стрелять в любого, кто приблизится ближе, чем на 50 саженей.

Гордеев оторопело ответил: «Есть предупредить своих», — и, вскочив на своего коня, рысью двинулся в центр города. Отдав по пути соответствующие распоряжения, Гордеев не замедлил явиться в штаб, где, отозвав Зайцева, обо всем ему доложил. Зайцев, который, к тому времени приведя себя в порядок, уже находился в штабе и вводил в оперативную обстановку главного командира афганцев удовлетворенно хмыкнул и приказал поручику еще раз предупредить своих, особенно уральцев, что бы те по любопытству своему сдуру не сунулись поглазеть на афганцев. «Не хватало еще стрельбы между своими» — добавил штабс-капитан. Гордеев порывался еще что-то спросить у Зайцева, но тот лишь отмахнулся от него, всем своим видом давая понять, что нет времени. Гордеев объезжая расположение подразделений, которые находились ближе всего к южной окраине города и, предупреждая оставшихся командиров о приказе Зайцева, все время думал о том, кто же эти командиры афганцы. «Ясно, что не англичане. Те так говорить по-нашему не смогут вжисть». Смутно догадываясь, что это русские, причем не простые, а с офицерской подготовкой, Гордеева смущал их внешний вид: уж больно сильно те смахивали на подчиненных им рядовых афганцев – такие же смуглые лица и сплошь чернобородые. Даже, как успел заметить Гордеев, между собой командиры общались только на афганском языке. Так, мучаясь в догадках, поручик объехал все расположенные по периметру обороны войска, периодически отвлекаясь лишь на пароли и передачу командирам приказа Зайцева. Вернувшись в штаб ближе к полуночи, Гордеев застал лишь Зайцева и и.о. командира кавалерийского эскадрона штабс-ротмистра Погорелова, которые еще что-то негромко обсуждали. Увидев поручика, Зайцев отпустил Погорелова и кивнул Гордееву, мол, проходи.

Когда Гордеев сел за стол и подробно доложил обо всем увиденном и услышанном, Зайцев усталым голом и потирая виски, в ответ лишь произнес:

-Михалыч в ближайшее время, я думаю, все изменится к лучшему. А сейчас иди отдыхать и дай мне поспать. Завтра я к шести утра должен быть на диспозиции. Да и тебе работы прибавится.

Сказав это, Зайцев поднялся, дав тем самым понять Гордееву, что ни о чем больше он уже говорить не в силах. Слишком было велико напряжение последних недель. Слишком была внезапной прибывшая помощь в лице полутысячного отряда афганцев под командованием загадочного командира. Слишком слабой была надежда на благополучный исход всей обороны города, а вместе с ней и будущее самого Зайцева.

Галионцев

Командир сводной бригады, состоявшей из 16-го пехотного и 84-го кавалерийского полка, Галионцев, дав своим войскам трехдневную передышку, утром 9 июня отдал приказ приступить к очередному штурму позиций белых, защищавших Петро-Александровск. С захваченного ранее на левом берегу Амударьи плацдарма, где окопались пехотинцы, началось выдвижение войск и подготовка к атаке. По плану штурмовые отряды красной пехоты должны были атаковать укрепления с трех сторон. Наиболее важное значение придавалось левому флангу, где накануне после ряда точных попаданий снарядов (артиллеристы стреляли с позиций находившихся на правом берегу реки) удалось, наконец, разрушить часть укреплений. К тому же за два предшествовавших дня противник из-за нехватки сил и средств не смог их полностью восстановить. Это давало пехоте прекрасные возможности ворваться в расположение противника, разгромить его и взять наконец-то город.

До последнего времени Галионцев большую часть кавалеристов держал на правом берегу. После возведения каючной переправы на левый берег в помощь пехотинцам был направлен один эскадрон. Но этого было недостаточно, и вчера вечером Галионцев принял решение переправить на левый берег второй и третий эскадроны. Этому решению к тому же способствовало сообщение разведки о подходе на помощь белым конного отряда не уточненной численности – по одним сведениям сотня, по другим две. Неясной была и их принадлежность. В темноте лазутчикам не удалось разглядеть вновь прибывших, а приблизиться вплотную они не рискнули. Чтобы обезопасить пехоту от возможной кавалерийской контратаки Галионцев отдал распоряжение командиру кавалерийского полка Угрюмову переправить на ту сторону два эскадрона и быть готовым к боевым действиям против конницы противника.

В соответствии с планом пехота, выдвинувшись на боевые позиции с трех сторон, повела наступление на позиции белых. Завязался бой. Эскадроны кавалерийского полка начали переправу. Когда, вслед за вторым эскадроном начал переправляться третий, со стороны белых раздался артиллерийский выстрел. Разорвавшийся в десятке саженей правее переправы снаряд, подняв, фонтан мутной амударьинской воды не причинил ей никакого вреда.

Следующий снаряд упал слева, так же не причинив вреда переправе. Кавалеристы не останавливали передвижение на левый берег. Галионцев, наблюдая за переправой в бинокль, обратил внимание, что оба снаряда разорвались не посреди реки, а ближе к правому берегу, то есть у начала переправы. У белых уже практически не оставалось фугасных снарядов, способных одним попаданием даже в нескольких метрах от цели разрушить переправу. А стрельба шрапнелью потребует ювелирной точности, причем не одного, а нескольких снарядов. А это вопрос времени. Пока белые будут пристреливаться и координировать стрельбу, эскадроны успешно переберутся на левый берег. А там один шаг до победного штурма.

Едва последний взвод третьего эскадрона добрался до середины переправы, как у правого берега, в том месте, где были закреплены канаты, удерживающие каюки, один за другим разорвались два снаряда. Лишившись связки, вся каючная переправа стала все быстрее и быстрее сноситься течением к левому берегу. Устойчивость всей переправы была сразу же нарушена, поскольку оторвавшиеся от берега каюки, бортами зачерпнув воду, стали тонуть. Пытаясь удержаться на переправе, красные кавалеристы саблями стали рубить канаты, удерживающие тонущие каюки. Часть конников вместе с лошадьми бросилась в воду и вплавь устремилась к левому берегу. Однако сильное течение реки уносило их далеко в сторону от места выгрузки основных сил.

Галионцев молча наблюдал за тем как командиры второго и третьего эскадронов, не дожидаясь пока к ним присоединится последний взвод, развернули своих людей в направлении к городу. «Молодец Угрюмов, — мысленно оценил действия командира полка Галионцев. Знает, что времени нет и потому не стал задерживаться». «Но где же кавалерия белых», — подумал Галионцев и тут же заметил облако пыли чуть левее от направления движения эскадронов Угрюмова. Из-за пыли невозможно было четко разглядеть противника, но наметанным глазом Галионцев сразу определил: навстречу эскадронам уверенной рысью двигалось не менее сотни вражеских конников. «Так, начинается. Но почему они не атакуют наступающую пехоту, которая увлеченная штурмом укреплений белых подставила свой тыл, а направляются навстречу разворачивающимся в боевой порядок эскадронам Угрюмова».

Переведя бинокль на укрепления белых, Галионцев отчетливо увидел, как в слабо заделанные проемы в стенах укреплений устремляется пехота, как завязывается рукопашный бой, как в ход пошли штыки и приклады, как все больше и больше штурмовых групп красной пехоты врываются в расположение белых. «Если все пойдет по плану, — подумал Галионцев, — то через два часа все будет кончено, город падет и можно будет докладывать в Чарджуй о взятии Петро-Александровска». «А ну, посмотрим, что там, у Угрюмова» и Галионцев перевел бинокль влево, пытаясь уловить в окуляры двигавшихся в противоположную от города сторону эскадроны Угрюмова. «Черт, куда же это они!» — вслух произнес Галионцев и, поведя биноклем еще чуть левее, с удивлением обнаружил, что сотня вражеских конников, оторвавшись на полверсты, галопом уходит от преследующих их красных эскадронов. «Идиот, Угрюмов, — в сердцах крикнул Галионцев, — это же ловушка!». Спустя пару минут Галионцев увидел, как сотня уходящих от преследования вражеских конников внезапно остановилась и начала разворачиваться навстречу скачущим красным эскадронам. «Так, а где же засада. Слева нет, сзади тоже нет. Неужели справа. Точно, вот она». Галионцев отчетливо увидел как справа и чуть в стороне от галопом мчащихся эскадронов Угрюмова внезапно возник большой отряд конников. Галионцев даже успел разглядеть блеснувшие на солнце клинки, обладатели которых, пришпоривая коней, атакующей лавой бросились на эскадроны красных. Спустя пять минут поле боя затмило огромное облако пыли и разглядеть что-либо было невозможно. Почувствовав, что кто-то дергает его за рукав, Галионцев, бросив бинокль, увидел, как стоящий рядом ординарец рукой показывает в направлении города и что-то невнятно говорит. Галионцеву, поднявшему бинокль к глазам, представилась далеко не радужная картина: красную пехоту, которая недавно с успехом штурмовала укрепления белых, рубила конница, Остатки первого эскадрона, уходившего в пески, преследовал еще один конный отряд. Галионцев повернув бинокль влево, туда, где шел встречный конный бой, но из-за по-прежнему стоявшего над полем боя большого облака пыли, разглядеть что-либо было невозможно.

«Все кончено, — сказал самому себе Галионцев и, внезапно почувствовав слабость в ногах, сел на землю. «Что я буду докладывать в Чарджуй? Что я скажу командарму?». Из состояния прострации его вывел тревожный крик ординарца. Галионцев поднял глаза и увидел, что рядом с ним стоит посыльный и лихорадочно докладывает о появившихся со стороны песков отрядах иомудов…

Поздно ночью прикрываясь заслонами от атакующих отрядов иомудов, остатки сводной бригады во главе с Галионцевым на пароходе «Братья Фельштинские» спешно отплыли по направлению к Чарджую.

Искандер

Сегодня 25 июля 1931 года. Я встал как обычно в шесть утра. С семи до половины восьмого просматривал сводку докладов и сообщений о положении дел в стране и за рубежом. За завтраком помощник доложил, что сводные полки армии для парада в ознаменовании десятилетия провозглашения Туркестанской республики построены на главной площади Самарканда. Да. Сегодня уже десять лет с того дня, когда я своим Фирманом провозгласил создание нашего государства – Великого Туркестана. Еще шли последние бои с красными на Яике и в районе Петропавловска, еще не до конца было ясно с позицией вождя локайцев Ибрагимбека, заявившего о своей автономии на Памире, еще артачился эмир Бухары, но, несмотря на все это я сделал свой выбор и подписал Фирман о независимости.

Все эти десять лет было не до парадов. Все эти десять лет, преодолевая неимоверные трудности и инерцию, приходилось день и ночь работать, чтобы, во-первых, укрепить границы с коммунистической Россией, во-вторых, наладить переход к мирной жизни после трех лет ожесточенных военных действий, в-третьих, утихомирить сепаратистов на юге и на востоке, в-четвертых… Да разве возможно перечислить тот фронт работ, который нам пришлось проделать за эти десять лет. Но празднование десятилетия независимости, я после небольшого обмена мнениями с членами Госсовета, решил провести и отметить этот день военным парадом сводных полков моей армии, которая вот уже десять лет служит мне верой и правдой. Армии, для которой я практически ничего не жалею. Провели военную реформу. Согласно ей все старшие сыновья обязаны были пройти военную службу не менее пяти лет. Сформировали три военных округа – западный, восточный и центральный. Открыли два военных училища – пехотное и техническое. Одели в новую форму. Ввели знаки отличия, начали техническое переоснащение войск, прежде всего тех, которые стоят на западе и на севере. Здесь, конечно, не обошлось без помощи британцев, которые уже в 1922, первыми из европейцев признали нас и установили с нами дипломатические отношения. Резко подняли жалованье и, прежде всего офицерскому и унтер-офицерскому составу. Я сделал все, чтобы служба в армии в моем государстве стала престижной и почетной. И сегодняшний парад войск станет еще одним подтверждением роли и места армии в нашем молодом и крепнущем год от года государстве.

Ровно в 10 утра, стоя на трибуне вместе со своими генералами и старшими офицерами я принимал парад войск. Первыми рысью прошли две сотни иомудов и текинцев на своих карабаирах и ахалтекинцах. Следом с шашками наголо прошел сводный казачий полк. За ними, чеканя шаг с «Ли Энфильдами» на плечах промаршировал сводный полк пехоты. Молодцеватые сарты и киргизы, бухарцы и хивинцы, памирцы и уральцы, кипчаки и татары плечом к плечу шли в едином строю. За пехотой выступила техника – 20 тачанок войск противовоздушной обороны с установленными на них счетверенными станковыми пулеметами системы «Максим», 10 стволов зенитной и полевой артиллерии на гужевом ходу, десяток новых бронемашин немецкого и английского производства и 5 из 20 закупленных недавно в одной из дружественной нам европейской страны танкеток. Замыкал парад сводный батальон пограничной охраны. Эти еще донашивали форму старого довоенного образца. Но все знали — пограничники на особом положении и служба у них нелегкая, если учесть протяженность туркестанских границ.

Вечером состоялся прием, который проводил Искандер, мой старший сын. На приеме присутствовали послы, временные поверенные и военные атташе ряда государств как соседних — Турции, Афганистана, Персии, так и европейских – Англии, Франции, Германии, Польши и Чехословакии. Присутствовали также представители Гоминдана. Я на подобных мероприятиях старался особо не светиться.

Все это время я практически держался в тени, осуществляя руководство страной через троих своих сыновей, отвечавших за наиболее ключевые участки военно-технического и оборонного строительства. Вопросами государственного управления занимался бывший статский советник Кирилов, являвшийся ныне заместителем председателя Госсовета – высшего политического органа республики. Вопросами экономики занимался премьер-министр Тынышпаев, железнодорожник по профессии, киргиз по национальности, он мыслил не стандартно, обладал достаточными для его должности знаниями, умел подбирать необходимые кадры для решения многочисленных проблем, которые навалились на республику после окончания войны.

Я вспоминал, когда в 1925 году назначенный на пост премьера Тынышпаев, активно взялся за работу, он после ряда консультаций с руководством известной в прошлом партии Алаш, в частности с Байтурсыновым и Букейхановым, поддержавшими наши усилия по созданию Туркестанской республики, предложил план мероприятий, который предполагал поэтапно, в течении 20-25 лет решить вопросы переустройства кочевого образа жизни почти пятимиллионного киргизского населения. Это переустройство виделось ему на пути перевода кочевников на оседлый образ жизни. Но для этого требовались не только материальные средства, направленные на развитие очагов культуры, образования, здравоохранения и тому подобного, но и непосредственной работы с сплошь неграмотным населением. А эта задача, в условиях кочевого быта, территориальной разбросанности населения, отсутствия подготовленных кадров из коренных киргизов, была трудновыполнимая. Я вспоминал свой разговор с Байтурсыновым, когда мы с ним обсуждали этот вопрос. Тот ссылался на трудности осуществления этой задачи, на ментальность своего народа, на специфику кочевничества и так далее. На что я ему в резкой форме ответил, в том смысле, что это вам не с думской трибуны выступать и марать газетную бумагу вместе с кадетами в так называемый дореволюционный период. Это вам не слепо исполнять не продуманные решения тугодумов – временщиков в лице Львова, Гучкова и прочей либерально-демократической камарильи. Здесь надо работать непосредственно с населением. Надо бросить свои кабинеты и не вылазить с аулов и кочевий. С той поры Байтурсынов и его соратники по партии вынуждены были смириться с положением вещей и, ломая себя, медленно, но верно начали работать с коренным киргизским населением.

Я вспоминал, как пришлось в 1922 году публично расстрелять полтора десятка наиболее ретивых представителей Алаша, пытавшихся с оружием в руках организовать борьбу за автономию киргизского края, за которую они выступали еще до начала великой смуты развернувшейся на просторах Российской империи. Оставшиеся в живых после подавления мятежа наиболее здравомыслящие деятели Алаша во главе с Байтурсыновым вынуждены были смириться и занять лояльную ко мне позицию.

Я вспоминал и ту ситуацию, которая сложилась в 1929-1930 годах в приграничных с коммунистической Россией районах, когда в результате коллективизации через границу хлынули сотни тысяч русских крестьян, уходивших от репрессий. Их в спешном порядке пришлось расселять, оказывать помощь, выделять землю, благо ее в приграничных районах было в достатке. В ответ благодарное население уже через год начало не только кормить себя, но и выбрасывать товарное зерно на внутренние рынки, реализуя их через ярмарки. Наличие крепкого хозяйственного населения вблизи границ должно было также усилить безопасность северных и северо-западных регионов страны.

Оседлое сельское население Ташкентского оазиса, Ферганской долины, Хивы и Бухары с успехом выращивали зерновые и технические культуры, развивали традиционные ремесла, активно занимались садоводством. Сам Ташкент постепенно превращался в центр экономической и финансовой деятельности. Я не стал переносить туда столицу Туркестана, а решил оставить ее в славном своими историческими и культурными традициями величественном и благоговейном городе Самарканде. Я был твердо уверен в том, что покоящийся в Гур-Эмире прах великогоТамерлана – потрясателя вселенной – будет вдохновлять и направлять на великие подвиги все народы Туркестана.

В республике шла активная работа по разведке и освоению полезных ископаемых. Британцы на концессионной основе восстанавливали Карсакпайский медеплавильный завод. Французы искали нефть на Мангышлаке. Германцы помогали строить железные и автомобильные дороги, которые должны были связать центр страны с его окраинами и, прежде всего, с севером и востоком.

Вспоминал я и далекий теперь уже период, начала своей военно-разведывательной карьеры в конце 19 века.Мне было 22 года, когда я, Чечин Александр Иванович, закончив с наилучшими показателями Военную академию Генерального штаба Российской империи, в 1898 году был переброшен в Персию, а оттуда в Афганистан. В Афганистане, еще с середины XIX столетия местные племена успешно противостояли англичанам. В соответствии с планами военно-политического руководства Российской империи в конце 60-х годов группа офицеров Армии Ее величества после соответствующих оперативных мероприятий успешно натурализовавшись проникла в состав ряда племен. Кое-кому удалось используя изощренные методы не только внедриться в ближайшее окружение руководящей верхушки, но и возглавить отдельные племена. Будучи во главе племен они в соответствии с указаниями Санкт-Петербурга активизировали борьбу против Великобритании, практически сведя на нет ее усилия завоевать Афганистан.

Мне тогда было поручено сменить проработавшего более 30 лет вождя племени дуррани Ширмухаммеда. Под видом одного из многочисленных сыновей я был введен в ближайшее окружение Ширмухаммеда. Как его звали на самом деле мне знать было не обязательно. Сам Ширмухаммед в течении почти полугода моего нахождения рядом с ним об этом никогда не распространялся. Чувствовалось лишь, что он сильно устал и хочет уйти на покой. Лишь однажды летней ночью, после того как он выпроводил свою молодую жену, он призвал меня в свой шатер. Лежа на кошме и потягивая кальян Ширмухаммед шепотом заговорил по русски, чем немало удивил меня. Но удивлен я был не тем, что он в нарушении инструкций и правил перешел на родную речь. Меня поразило содержание и тон сказанного. «Мухаммед-Дост, — так звали меня, — если бы ты знал, как я устал от этой собачьей жизни. Дым костров, кочевой быт, как все это надоело. Хочется домой. Пожить остаток лет в родных местах, где сосновый лес, река, где все русское». На что я отвечал ему, что осталось всего то немного.

Но не судьба была Ширмухаммеду вернуться домой, в Россию. Развернувшиеся в Афганистане события вынудили Санкт-Питербург продлить его нахождение, поскольку только он, имея огромные опыт и накопленные знания, а также авторитет вождя племени, за которым шли и другие афганские племена, мог противодействовать британцам, активизировавшим свою «Грейт гейм» с Россией за влияние в центрально-азиатском регионе. Затем началась империалистическая война, а вслед за ней и великая смута по всей Российской империи. Именно тогда Ширмухаммед, который был моим советником, подсказал мне идею помочь всеми имеющимися у нас силами в борьбе против большевиков, пытавшихся заново завоевать Туркестан. И если у нас все получится, говорил он мне, то судьба даст нам шанс победить красных в Туркестане. Своей борьбой мы поможем нашим соотечественникам, ведущим ожесточенную борьбу против большевиков в Поволжье и Сибири. И если все сложится как я задумал, то вероятно вскоре мы сможем разгромить большевиков и восстановить величие Российской империи.

Весной 1920 года собрав пятьсот воинов, я переправился через Амударью и взял направление на север в Хиву, откуда намеревался совместно с Джунаидом, начать военные действия против войск красного командира Фрунзе. Многое тогда у нас с Ширмухаммедом получилось. Во время похода на Бухару нас поддержали войска, подчинявшиеся Ашхабадскому диктатору эсеру Фунтикову. Затем мы скоординированными действиями изгнали из Закаспийской области последние военные силы красных. После чего перебросили все силы на север, где помогли войскам атамана Дутова и Омского правителя адмирала Колчака. В ходе упорной борьбы нам удалось очистить от красных огромную территорию, входившую до 1917 года в состав Туркестанского, Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторств. Под нашей властью оказалось различные племена и народности Туркестана общей численностью около 20 миллионов человек.

После победы над красными развернулась не менее ожесточенная борьба за власть между мной и остальным множеством генералов, атаманов, местных князьков и курбаши. С помощью продуманных действий и благодаря ценным советам моего наставника удалось многих из них нейтрализовать или переманить на свою сторону и, в конце концов, установить в Туркестане единоличную диктатуру, которую враги и недруги называли диктатурой Искандера.

В 1926 меня постигло большое горе – скончался мой наставник и учитель Ширмухаммед. Со всеми воинскими почестями его похоронили на специально отведенном для этого месте в окрестностях Самарканда, где со временем планировали возвести пантеон погибшим за свободу и независимость Великого Туркестана.

Часы пробили полночь. Пора было заканчивать воспоминания. Завтра начинался новый рабочий день. Мне предстояла плановая инспекционная поездка на запад страны, где в районе Актюбинска строился укрепрайон. Затем я с такой же целью я намеревался проехать в сторону Усть-Каменогорска. После чего я планировал осмотреть возводимые в Фергане нефтеперерабатывающие заводы. Страна строилась и укреплялась. Народ Туркестана все более консолидировался, вдохновляемый целью построения великого государства. С этими мыслями я погасил настольную лампу под зеленым абажуром и лег отдыхать.

Глеб

Стоял август 1934 года. Вот уже год как я нахожусь в должности начальника департамента охраны Западной границы. В зоне моей ответственности огромная территория – от устья Яика на севере до границы с Персией на юге. Практически все побережье Каспийского моря плюс прилегаемая к нашему берегу морская акватория. Штаб мой находился в Красноводске. В распоряжении департамента имелось шесть сторожевых кораблей – подарок англичан, десяток моторных шхун и пять вельботов. Этих сил, конечно, было явно недостаточно, но страна большего дать нам пока не могла. Все побережье патрулировалось силами двух конных пограничных полков – взводы которых были разбросанных по 18 территориальным участкам — погранзаставам. Работы хватало – тут и контрабандисты пошаливали, да и соседи под видом заблудившихся рыбаков частенько заплывали в наши территориальные воды. Месяц назад отличился мой зам – прапорщик Пославский – ему в районе Кара Богаз-гола удалось поднять пловца, который, как оказалось после соответствующей проверки, был заброшен красными с диверсионной целью.

Раз в месяц я сам выходил в море на сторожевике «Балхан» и в течении суток вместе с командой участвовал в патрулировании прибрежных вод. Команда «Балхана» которым командовал пожилой, проплававший на Каспии практически всю свою жизнь дядя Миша со странной фамилией Стратофонтов, к моему присутствию относилась хоть и напряженно, но старалась не ударить лицом в грязь. Вот и сегодня утром, когда я на автомобиле прибыл в порт и подъехал к дальнему причалу, где базировались корабли пограничной охраны, вахтенный, завидев меня, немедленно доложил боцману, а тот в свою очередь распорядился опустить трап. Через полчаса сторожевик, обогнув бухту залива, взял курс на север.

После того, как весной 1932 года я вынужден был под угрозой явного провала покинуть Москву, мне удалось через два месяца кружным путем – через Болгарию, Турцию и Персию – вернуться на Родину. Искандер предложил мне преподавательскую работу в разведшколе под Самаркандом, но я вынужден был отказаться, и попросился на границу, на любую должность – лишь бы подальше от Самарканда. Не мог я оставаться здесь, где вместе с Розымом, работавшим начальником охраны премьер-министра Тынышпаева, жила Анна, десять лет назад ставшая его женой и родившая ему двух дочерей. Сразу же по возвращении я навел справки и обрадовался, узнав, что друг моего пыльного детства и боевой юности Розым занимает должность начальника правительственной охраны. А когда Розым пригласил меня в гости, я поинтересовался у него — женат ли он, на что он, улыбаясь, ответил:

-Приходи Глеб вечером и все увидишь сам.

Когда вечером я прибыл на квартиру к Розыму и меня провели в гостиную, то я не поверил своим глазам – стол накрывала Анна. Увидев меня и несколько смутившись, она поприветствовала меня и вновь занялась сервировкой стола. Ей помогала девочка лет десяти, удивительным образом похожая на Анну.

-Поздоровайся с дядей Глебом Марыля, — обратилась Анна к своей, как я понял, дочери. Девочка обернулась ко мне и грациозным движением сделала книксен. Точь-в-точь как когда-то делала юная Анна в далеком Петро-Александровске. В это время в доме появился хозяин и пригласил меня к столу. Ошеломленный от такого удара я вначале ничего не соображал, но потом взял себя в руки и в течении долгих трех часов слушал хозяев, отвечал на их вопросы, украдкой поглядывал на Анну, которая в свои 32 года расцвела и выглядела еще более красивее и статнее, чем тогда в 1920-м, когда я видел ее в последний раз, перед тем как с войсками покинуть Петро-Александровск. «Почему»,- мысленно спрашивал я себя. «Почему?». И тут же себе отвечал: «А ты что хотел, чтобы Анна ждала тебя с того света. Ведь по официальной версии ты погиб в песках Каракумов, когда уходил с остатками разбитых войск красного генерала Фрунзе. Проклятая работа».

Спустя два дня мы тайком встретились. И Анна, рыдая у меня на груди, сквозь слезы шепотом кричала: «Прости. Я не могла поступить иначе. Ты пропал. О тебе говорили, что ты перешел на сторону красных и погиб песках. А он был рядом и полтора года умолял меня выйти за него замуж. Обещал, если родится сын назвать Глебом. Но я не смогла родить ему сына, только дочерей. Прости Глебушка. Что произошло, то произошло. Я замужем. А тут ты вдруг живой и невредимый». Я стоял и молчал как истукан. Слова утешения, которые я хотел ей сказать, разом потеряли смысл. Наконец, собравшись силами, я встряхнул ее и сказал: «Прости меня Анна. Видимо не судьба нам быть вместе. Будь счастлива». Стиснув зубы и кулаки, напрягая всю свою волю, я молча повернулся и пошел в сторону от городского сквера, где мы встретились час назад.

Сторожевик, тем временем, оставляя за кормой вспененную морскую воду, не спеша, продвигался по заданному маршруту, идя в нескольких милях от берега. Члены команды занимались своими обязанностями. Трое матросов, приставив бинокли к глазам, квадрат за квадратом, обшаривали водное пространство. Капитан находился в рубке рядом с рулевым – молодым, но уже достаточно обветренным в подобных рейдах, матросом. Время от времени подавая ему команды, капитан также вглядывался в морскую даль.

Я вновь вернулся в свои воспоминания. В 1932 в сентябре я принял командование погранзоной и с головой погрузился в свои хлопоты. Работы хватало – нужно было всецело укреплять границу, строить заставы, обучать молодые кадры и контролировать подчиненных, согласовывать действия по охране границы с работой разведывательных и особенно контрразведывательных органов. С начальником территориального управления контрразведки Сашей Ивановым я был знаком вот уже больше года. Присланный из Главного управления контрразведки Иванов быстро вошел в курс дела, успешно провел ряд операций по поимке и обезвреживанию засланных из красной России диверсантов и разведчиков. Однако, понаблюдав за ним, я все больше и больше склонялся к мысли о том, что Иванов проявляет особое рвение с целью быть замеченным руководством Управления и мечтает вернуться в Самарканд, но уже на руководящую должность в ведомстве. Службист и карьерист, одним словом, но парень он в целом неплохой, грамотный и толковый. Начинал в середине 20-х после службы в войсках на севере страны. Закончил школу прапорщиков. Работал под начальством капитана Сысоева, одного из лучших контрразведчиков на Южной границе. Знал пушту и фарси. Принимал активное участие в подготовке системы контрразведывательных мероприятий, обеспечивающих безопасность Термеза и Кушки. Вырос до начальника отдела Внутреннего департамента Управления. Оперативного опыта, правда, ему еще не хватает. Но это дело наживное. Вряд ли его сразу переведут в Самарканд. После Западной границы помурыжат еще несколько лет где ни будь на востоке возле китайцев, либо на юго-востоке, на памирских горах. К росту кадров в Управлении относились достаточно серьезно, учитывая характер и масштабность задач, которые ставил перед контрразведчиками сам Искандер.

Постояв некоторое время вместе с вахтенными матросами, я поднялся в рубку и присоединился к капитану. Тот спросил, не нуждаюсь ли я в чем либо. Я ответил, что нет, и стал молча наблюдать за действиями рулевого, который время от времени, подчиняясь коротким командам капитана, ловко и быстро управлялся со штурвальным колесом.

Время было уже полдень, когда отбили склянки и капитан предложил пообедать, но я отказался, так как с утра плотно закусил и, поэтому, есть не хотелось. Сегодняшнее мое присутствие на сторожевике было плановым. Но к этому добавлялось еще и весьма важное обстоятельство. Меня уже несколько дней беспокоила мысль о происшествии, случившемся неделю назад в Самарканде. Как явствовало из шифрованной телеграммы, в Самарканде внезапно исчез начальник охраны премьер-министра Тынышпаева. Всем территориальным органам департаментов внутренних дел, пограничной службы и контрразведки вменялось в обязанность резко усилить контроль в районах, прилегаемых к границам с задачей поимки бежавшего начальника правительственной охраны, который, как резонно предполагали в Главном управлении контрразведки, вероятно, предпримет попытку уйти за кордон. Когда я в этот же день вечером встретился в служебном кабинете Иванова на совещании руководителей территориальных органов нашего погранрайона, то присутствующими высказывались сомнения, относительно, того, что высокопоставленный в прошлом беглец, профессиональный военный, практически целое десятилетие работавший в органах государственной безопасности, а последние три года отвечавший за охрану руководителей правительства, попытается бежать морем. Ему проще было уйти за кордон южным путем – через границу с Афганистаном, либо на восток – в Кашгарию. В крайнем случае, через киргизские степи на север – в Советскую Россию. А уходить за кордон морем – для этого надо иметь заранее подготовленное окно и твердо быть уверенным в том, что тебя ждут в определенном месте на быстроходной шхуне или рыбацком баркасе. Я практически отмолчался в тот день. Лишь поставил в известность, что по линии пограничной охраны даны соответствующие указания и ориентировки. Меня беспокоила мысль о том, что Розым предатель, а раз так, то не сегодня – завтра меня вызовут в Самарканд. Поскольку в столице, по всей видимости, уже началось служебное расследование.

Во второй половине дня поступил приказ срочно вылететь самолетом. Я и Иванов, оставив свои дела заместителям, с двумя посадками в Кзыл-Арвате и Мары к вечеру долетели до Бухары, оттуда нас на автомобилях доставили в Самарканд. Уже поздно ночью мы были приглашены к Искандеру, у которого собрались главные руководители всех спецслужб Туркестана. Искандер был мрачен. Судя по докладу Начальника Главного управления контрразведки, побег начальника правительственной охраны был полной неожиданностью. Именно поэтому Искандер поставил задачу – ввести чрезвычайное положение в приграничных районах, закрыть границу наглухо и прочесать всю страну так, что бы в кратчайший срок найти беглеца и предателя. Приняв меня чуть позже одного, Искандер не высказал ни одного подозрения и замечания относительно случившегося. Зная в самых общих чертах о нашей с Розымом боевой юности, он, конечно же, как я полагал, не догадывался о существовании любовного треугольника, и, может быть поэтому, не представлял себе всей той гаммы чувств, которые испытывал я по отношению к Розыму. Искандер ограничился лишь пожеланием принять все меры к розыску беглеца на вверенной мне территории. «Я верю Вам и надеюсь на Вас» — сказал Искандер на прощание и кивком головы дал понять, что аудиенция закончена.

Утром мы с Ивановым отбыли на самолете в Красноводск и к вечеру уже приступили к разработке совместных мероприятий по поиску беглеца. Судя по поступавшей каждые 6 часов оперативной информации в прилегаемых к морю районах ничего подозрительного, указывающего на появление разыскиваемого нами лица, не было. Обычная для прибрежных районов рутина – подготовка к путине, мелкая контрабанда, бытовая уголовщина. Розым, полагал я, мог и вовсе не появиться в нашем районе. Снова и снова я ставил себя на его место и пытался мысленно реконструировать ход его мыслей и действий. Конечно, путей ухода за кордон у него было не очень много. И он выберет наиболее оптимальный. Залечь на дно не получится – система чрезвычайного розыска объявленного по всей стране незамедлительно приведет к нужным результатам. Как профессионал, Розым это прекрасно понимает. Следовательно, он постарается как можно скорее покинуть территорию. Только вот где он располагает окном? Я прикидывал несколько вариантов. Если он спешит, тогда оптимальный вариант уйти за кордон – это воспользоваться участком сухопутной границы в районе между станцией Душак и Ашхабадом, где железная дорога почти примыкает к границе. В таком случае он должен ехать либо на пассажирском поезде Ташкент – Красноводск, либо товарняками. Если так, то поскольку со времени обнаружения его побега и принятия мер к поиску прошло более двух суток, то вполне возможно, что он незамеченным уже проделал этот путь и сейчас, вероятно, готовится к рывку через государственную границу, где ни будь на участке между 5 и 6 погранотрядом Департамента охраны Южной границы, возглавлявшимся капитаном Николаевым. Ну, а если учесть, что он заранее готовил себе отход морем, тогда его надо ждать и искать вдоль всего побережья. На север от Красноводска до Кара-Богазгола имеются десятки рыболовных артелей. Он вполне может воспользоваться рыбацким баркасом или шхуной, захватив их и уйти в нейтральные воды, где его вполне возможно уже ждут. Но это в том случае если он работает на Советскую Россию. А если он английский или немецкий агент, либо завербован Гоминданом. Тогда здесь ему делать нечего. Он уйдет либо в Афганистан, либо через Кара-киргизию в Кашгар, где англичане имеют сильную резидентуру. Так, мучительно теряясь в догадках, я размышлял вот уже третий день подряд. И внимательно вчитываясь в поступавшие в Департамент оперативные документы, пытался сквозь наличествующие там факты зацепиться за что ни будь такое, что могло бы пролить свет на положение дел. Однако последние двое суток меня все более и более одолевало странное предчувствие чего-то особенного, но чего – я не мог понять. Интуитивно я полагал, что это вызвано моими мыслями о месте нахождения Розыма. Раз так, значит, он где-то рядом и может быть, уже готовится к броску за кордон. Но это будет означать, что он собрался бежать в Советскую Россию. Следовательно, он работает на красных. Да, Розым, когда же ты успел продаться, с чувством досады и негодования, подумал я. Эх, сейчас бы пообщаться с Анной. Уж она могла бы вспомнить в поведении своего мужа что либо неординарного, а остальное дело банальной оперативной проверки и уточнения фактов. Но, будучи в Самарканде в спешке я даже не успел навести справки о том, что с ней и как она. Вероятно, ее как жену врага уже арестовали и допрашивают в Управлении контрразведки. От этих печальных мыслей меня оторвал резкий и четкий крик вахтенного матроса:

— Справа по борту в двух кабельтовых наблюдаю цель. Цель морская, рыбацкая шхуна, парусно-моторная, курс норд-вест.

Услышав это, капитан и двое матросов наблюдавших за горизонтом повернулись в указанном направлении. Подняв свой бинокль я также пытаюсь поймать в окуляры уходящую далеко в открытое море рыбацкое судно. Предчувствие тревоги и опасности, которое не покидало меня вот уже несколько дней, вновь с резкой силой охватило меня. Сердце забилось и я, инстинктивно поддавшись вперед, крикнул капитану: «Задержать!». Но капитан сторожевика уже отдавал соответствующие команды рулевому и в машинное отделение. Стратофонтов, с удовлетворением подумал я, был на своем месте, и сейчас давать ему ценные указания было излишним, уже с запозданием подумал я.

Сторожевик, подчиняясь командам, начал резко набирать ход и одновременно ложась на параллельный курс.

Галионцев

После сокрушительного поражения войск Красной армии под командованием Фрунзе в июле 1920 года под Бухарой, разрозненные части и подразделения красных прикрываясь заслонами и арьергардами, с боями отходили к Амударье в направлении Чарджоу, намереваясь закрепиться на левом берегу и не пустить в Закаспийскую область белых. Однако беспрепятственно выйти к железнодорожному мосту через Амударью, построенному еще в 1901 году под руководством русского инженера Станислава Ипполитовича Ольшевского не удалось. Мост был захвачен летучими отрядами белых, поддержанных отрядами Джунаидхана. Железная дорога впереди моста была разобрана на версту. Эшелоны пришлось бросить, часть имущества, снаряжения и боеприпасов в спешке грузили на телеги и подводы, имевшихся в обозах кавалерийских и пеших частей. Полкам и эскадронам красных, обремененных к тому же обозами с ранеными, провиантом и фуражом пришлось рассыпаться вдоль берега и искать броды для переправы. В этих условиях важную роль Фрунзе отводил наиболее боеспособным частям, в задачу которых входило прикрытие переправ от не прекращающих атак передовых отрядов белых.

17 августа 1920 года командующий войсками Красной армии Фрунзе приказал мне, командиру 84-го кавалерийского полка усиленного двумя эскадронами, оставшихся после разгромленного под Бухарой 82-го полка, организовать прикрытие для отступающих под натиском белых частей и джунаидовцев. Я, имея опыт боевого соприкосновения с последними, поставил командующему только одно условие – выделить мне дополнительно две пулеметные роты. Фрунзе выделил только одну, но к этому добавил артиллерийский взвод на конной тяге.

Используя подкрепление в виде 12 станковых пулеметов системы «Максим» и три трехдюймовых орудия, я занял оборону в трех километрах от берега Амударьи, в районе переправы основных сил. В боях под Бухарой мой полк был сильно потрепан, причем наибольший урон мои эскадроны понесли в ходе сабельных атак, которые умело были организованы кавалерийской частью белых, экипированных в национальную афганскую одежду. Как докладывали командиры эскадронов, это были лихие рубаки, быстрые и смелые в конных атаках, действовавшие организованно и дисциплинированно. Именно с этой кавалерийской частью я впервые столкнулся под Петро-Александровском, когда попытался штурмом взять город, но потерпел поражение и с остатками полка едва успел оторваться и уйти на пароходе.

В ходе отступления от Бухары к моей части прибилось полтора десятка вооруженных красноармейцев – измученных, как и все мои солдаты, августовской жарой, закопченных и пропыленных, но не потерявших оружие и полных решимости воевать с белыми. Их следовало допросить и я распорядился отправить их в особый отдел полка. От особого отдела моего полка остался только один – замначОО товарищ Разумовский. Весь в кожаном, с маузером в деревянной кобуре, он неплохо знал свою работу. Но в условиях отступления, потеряв во время боев под Бухарой всех своих коллег по отделу, Разумовский, потеряв свой лоск, выглядел несколько сникшим, и его хватило лишь на короткую беседу с приставшими к полку красноармейцами. Времени и условий для проверки красноармейцев, числившихся в одном из пехотных полков, который наголову был разгромлен белыми недалеко от Бухары, у железнодорожной станции Каган не было. Штаб полка был захвачен белыми и вся документация была уничтожена полностью. Поэтому Разумовский посоветовал мне поставить прибившихся к полку солдат в заслон на один из самых опасных участков.

Вечером 18 августа на импровизированной летучке, буквально сидя на конях, я ставил задачи командирам эскадронов и приданным мне пулеметчикам и артиллеристам. Командиру пулеметной роты я приказал занять оборону вдоль дороги, ведущей к берегу и поручил Разумовскому направить в распоряжение пулеметчиков в качестве подмоги красноармейцев-пехотинцев.

Времени было в обрез, и личные расчеты пулеметов спешили окопаться. Благо суглинистая почва была податливой и вскоре пулеметчики отрыв окопы, начали готовиться к обороне. Красноармейцев-пехотинцев по одному и по двое раскидали по пулеметным расчетам, где им было поручено снаряжать пулеметные ленты и оказывать любую посильную помощь. Седьмому пулеметному расчету, которым командовал прошедший империалистическую войну с 1915 года и успевший повоевать под красными знаменами войск Фрунзе против атамана Дутова и Колчака бывший унтер-офицер Васильев, прикрепили двоих красноармейцев. Им показали как вскрывать патронные коробки, как снаряжать и укладывать ленты.

Обращаясь к тому, который был совсем еще юнцом, лет так 19-20, Васильев спросил:

-Тебя как величать то?

-Глеб,- ответил пехотинец, вскрывая очередную патронную коробку.

-А по батюшке?

-Евментьевич, товарищ командир, — ответил Глеб.

-Ну, вот что, красноармеец Глеб, — сухо и резко продолжил Васильев, — сейчас белые полезут в атаку. Видишь там справа, у сухого лога, накапливаются пешие, полсотни не меньше, чуть поодаль, левее выстраивается конница. Сейчас артиллеристы наши дадут пристрелочный залп и от них зависит, как поведут себя белые. А там гляди в оба. Ты и твой товарищ постарайтесь не робеть, сильно не мельтешите, во время боя внимательно слушайте мои команды.

-Есть выполнять ваши команды, — бодро ответил Глеб.

Васильев еще раз проверил затвор, поправил ленту, поднял и опустил прицел. Второй номер в это время, отвинтив пробку кожуха пулеметного ствола, заливал из ведерного медного чайника воду. Закончив процедуру, он смачно отпил с носика, прочистил горло и вновь наполнил чайник водой из кожаного бурдюка. Отбросив пустой бурдюк в сторону, он предложил Васильеву, внимательно разглядывавшему позиции белых, глотнуть воды, но тот, махнув рукой, отказался.

Николай, а именно так он представился Глебу, был парень, судя по всему тертый в боях. Одет он был в видавшую виды гимнастерку, желтые австрийские шаровары поддерживались широким, тоже трофейным, кожаным ремнем, и разбитые вдрызг солдатские ботинки, перевязанные для надежности бечевками. Он достал кисет, нарезанную бумагу и начал скручивать самокрутку. Засунув «козью ногу» в рот, он с ловкостью фокусника вынул из нагрудного кармана зажигалку, но та, как ее не крутил Николай, ни как не зажигалась. Чертыхаясь, он хотел было попросить у Васильева спички, но в это время напарник Глеба, замкнутый и молчаливый чалдонец Онуфрий протянул Николаю свои спички.

С наслаждением втягивая в себя едкий аромат дымящегося самосада, Николай лег на спину и мечтательно задумался. Этот своеобразный ритуал перед боем был своего рода средством успокоения нервного состояния, в котором пребывал второй номер седьмого пулеметного расчета Николай, родом из рабочих далекого и славного города Самары. Для него этот предстоящий бой был лишь очередным этапом в его более чем трехлетней военной биографии. И то, что его пулеметный расчет вместе со всей их ротой поставили в заслон, прикрывающий отход основных сил, особо не волновало – боем больше, боем меньше – разницы нет. Он верил в свою счастливую звезду. За три года боевых действий, особенно после того как его приставили к командиру пулеметного расчета Васильеву, он ни разу не был ранен. Пули свистели рядом, хотя в горячке боя он их не слышал. В ходе боев с белыми, особенно против колчаковцев, когда не раз наступали критические ситуации, Николай все больше и больше осознавал, что стрельба из пулемета – это, как любил говаривать Васильев, большое искусство. Хотя Николай и знать не слышал такого слова, поскольку за плечами было всего два класса церковно-приходской школы. Но он, воюя под командованием Васильева, успешно осваивал профессию пулеметчика, знал как составлять карточку огня, учитывать скорость и направление ветра, определять дистанцию и вносить нужные для точной стрельбы поправки прицела.

Когда пальцы стало жечь, Николай щелчком отбросил окурок. В это время по цепи пулеметчиков пронеслась команда — «Приготовиться к бою!». Николай мгновенно развернулся и занял свое место рядом с пулеметом. Позади раздались залпы артиллерийских орудий. Снаряды разорвались, не долетев до позиций противника. Следующий залп был точнее. Васильев увидел, что кавалерия белых, развернув боевой порядок и обнажив клинки, рысью с переходом в галоп пошла в атаку на позиции полка Галионцева. Слева и справа раздались короткие пулеметные очереди. «Куда черти спешат, — мысленно выругался Васильев, — ведь еще далеко. Четыреста, триста саженей, пора». Сдвинув предохранитель, Васильев привычно, как на учебных стрельбах, дал длинную очередь. Он с удовлетворением отметил, что практически вся пулеметная рота открыла огонь.

Через три минуты непрерывного огня, атака белых захлебнулась. Противник, развернув строй, спешно отошел на недосягаемые для пулеметов красных, позиции. Галионцев, наученный горьким опытом, не спешил отдавать команду на преследование. Вглядываясь в позиции белых с помощью бинокля, он увидел, что на подмогу отступившим кавалеристам выдвигается пехота и артиллерия на конной тяге. «Три, четыре, шесть, девять орудий, – считал, водя биноклем Галионцев. Все трехдюймовые». Увидев подходящую артиллерию белых, Галионцев принял единственно правильное решение – атаковать всеми эскадронами позиции белых. Если задержимся на месте, то попадем под артиллерийский обстрел, а на ровном пустынном пространстве укрыться будет негде. И тогда бесславный конец и поражение всего полка. Атакуя противника, я выиграю время и дам возможность основным силам успешно формировать Амударью. Галионцев не стал брать в расчет наличие приданных трех артиллерийских стволов – для пушечной дуэли они не сгодятся, слишком не равны силы, да и снарядов у них не густо. Артиллерию использовать только во время атаки белых. Однако со стороны позиций, на которых были установлены три трехдюймовки, продолжали раздаваться выстрелы, хотя точность стрельбы оставляла желать лучшего. Распорядившись выслать нарочного с приказом прекратить стрельбу, Галионцев отдал команду эскадронам на изготовку к атаке.

Когда трубач протрубил команду и вперед выехал знаменосец полка, эскадроны во главе с Галионцевым, решившим самолично возглавить сабельную атаку против белых, развернулись в боевой порядок и, набирая темп, начали сближаться с противником.

В этот время в стане белых заметили начало кавалерийской атаки красных и незамедлительно приняли решение контратаковать. Впервые за всю историю боевых действий между красными и белыми в Туркестане недалеко от Амударьи, в пяти километрах ниже по течению от железнодорожного моста, в местности Каракол, произошел один из самых кровопролитных встречных боев, в котором с обеих сторон участвовало около пятисот всадников. Красные, поставленные в заслон, дрались с отчаянием обреченных. Белые, предвкушая близкую победу над противником, рвались к берегу Амударьи, чтобы не дать противнику успешно переправиться. В бою противники не знали пощады друг к другу. Длившийся в течении почти двух часов страшный по своей жестокости и бескомпромиссности, сабельный бой, закончился огромными потерями с обеих сторон – Галионцев потерял практически весь полк, но и в рядах белой конницы оставалось не более полусотни от двухсот пятидесяти кавалеристов, израненных, но все еще державшихся в седлах. Физически и психологически вымотанные в ходе непрерывного двухчасового боя, оставшиеся в живых противники, отошли каждые к своим позициям. На поле боя остались сотни раненных и убитых. Подымая пыль, волоча зацепившихся за стремена мертвых всадников, в разные стороны носились обезумевшие лошади.

С остатками взвода связи, взвода полковой школы и штабными работниками Галионцев рассредоточился позади позиций приданной артиллерии. Находившемуся рядом с ним Разумовскому он приказал выдвинуться в район сосредоточения пулеметной роты с задачей не допустить прорыва пеших сил белых в район переправы. Сам Галионцев решил руководить действиями артиллеристов, чтобы помочь оставленным на верную смерть пулеметчикам. В это время со стороны переправы подскакал всадник с оперативной запиской-сообщением о том, что штаб Фрунзе и основные силы уже переправились на левый берег реки. Готовятся к переправе обозы. «Ваша задача, — добавил гонец, — продержаться еще сутки. А там, по возможности отходить к берегу, где будут ждать каюки.

Вечерело. «Скоро стемнеет, — подумал Галионцев, — от белых можно ожидать и ночной атаки». И отдал распоряжение усилить бдительность. Из остатков конных и пеших были сформированы охранения и дозоры, которые выдвинули вперед и по сторонам. Ночь прошла в тревожном ожидании. Но белые так и не предприняли попытку атаковать ночью. Светало. И когда в шесть утра на востоке взошло солнце, со стороны белых раздались первые пристрелочные артиллерийские выстрелы. «Все, — произнес про себя Галионцев, — началось». Снаряды ложились то впереди, то позади позиций, занимаемых пулеметными расчетами. Сквозь дым и пыль, поднятой разрывами снарядов разглядеть что либо было невозможно, к тому же солнце начинало слепить глаза. Галионцев приказал командиру артиллерийского взвода открыть огонь по позициям белых, чтобы хоть чем-то помочь пулеметчикам. Спустя полчаса артиллерийская стрельба со стороны белых прекратилась. Перестали стрелять и красные. Галионцев в бинокль заметил, что белые выстраиваются в штурмовые цепи, готовясь атаковать пулеметные позиции, которые, как они, вероятно, полагали, уже полностью разгромлены в результате артиллерийского огня. Вглядываясь в позиции пулеметной роты, Галионцев с удовлетворением отметил, что несколько уцелевших после артобстрела пулеметных расчетов уже стали выкатывать из укрытий на боевые позиции свои «максимы». Галионцев в бинокль видел, как передовые шеренги пехоты белых с винтовками наперевес с примкнутыми штыками все ближе и ближе подходили к позициям пулеметчиков. Однако со стороны пулеметчиков никакой стрельбы не было. И когда до их позиций осталось не более полторы сотни шагов, раздались длинные пулеметные очереди, которые вынудили пехоту врага остановиться и залечь. Два пулемета с флангов и четыре с фронта кинжальным огнем прижали пехоту к земле и, спустя некоторое время, атака белых была отбита. Более половины наступавших остались лежать на земле, остальные, кто ползком, а кто и короткими перебежками, стали отходить назад к своим.

Галионцев ждал, что же теперь предпримут белые. Хотя сомнений у него на этот счет не было. Единственно правильное решение, которые они предпримут, это использование превосходящих сил артиллерии, чтобы раз и навсегда покончить с пулеметными расчетами, вторые сутки сдерживающие их от победного рывка к переправам красных.

Спустя некоторое время дозоры, охранявшие артиллерийские позиции, заметили выдвижение справа по фронту более полутора сотни всадников, намеревавшихся, по всей видимости, используя складки местности зайти в тыл пулеметчикам. Получив сообщение об этом, Галионцев отдал приказ артиллеристам шрапнелью остановить выдвигающуюся конницу. Судя по экипировке, это были джунаидовцы – смелые и бесстрашные конные воины, вооруженные преимущественно огнестрельным оружием, как правило, английскими «Ли-Энфильдами», они представляли собой грозную силу. И если они зайдут в тыл пулеметчикам, те просто не успеют вовремя развернуть свои «максимы». И тогда им конец.

Три залпа шрапнелью только слегка задержали атакующую лаву джунаидовцев, мгновенно потерявших четверть личного состава. Остальные безудержно, несмотря на разрывы снарядов, рвались вперед. Еще два залпа и вот уже в рядах атакующих началось замешательство. Половина всадников осталась лежать на земле. Из-за поднявшейся пыли уже невозможно было разглядеть атакующих. Артиллеристы с упреждением стреляли почти прямой наводкой. Еще залп и часть джунаидовцев повернула назад. Другая, наиболее быстрая и удачливая часть под прикрытием огромного облака пыли упорно держала строй, стремясь достигнуть позиции пулеметчиков, где, войдя в боевое соприкосновение с противником, раз и навсегда покончить с ним. Однако этого сделать джунаидовцам не удалось. Два крайних справа пулеметных расчета, успев сменить позиции, открыли с фланга по наступающей лаве джунаидовцев прицельный огонь. В течении 5-7 минут пулеметчики расстреляли в упор половину атакующих и обратили в бегство оставшиеся два десятка конных воинов.

Спустя час, со стороны белых началась стрельба со всех орудий по позициям пулеметчиков. Видя это, Галионцев вновь отдал команду артиллеристам перенести стрельбу по позициям белых, в надежде последний раз помочь геройски защищающим свой рубеж оставшимся в живых пулеметным расчетам. Фугасных снарядов хватило на четыре залпа. Вскоре со стороны белых стрельба также прекратилась. «Видимо экономят снаряды или готовятся к очередному штурму, – вслух подумал Галионцев и отдал приказ к отходу в сторону Амударьи, где, как ему сообщили ранее, их ждут каюки. Разбив орудийные замки, артиллеристы и оставшиеся в живых кавалеристы во главе с Галионцевым, прикрываясь двумя заслонами, вооруженным ручными пулеметами, стали в спешке отходить к берегу. Вдали вновь послышалась пулеметная стрельба. Это короткими очередями стреляли по наступающей пехоте белых два оставшихся «максима». «Настоящие герои, — с горечью произнес Галионцев, — если хоть кто ни будь останется в живых и добравшись до переправы, доберется до левого берега, всех представлю к ордену». Спустившись к реке, Галионцев, приказал оставить один каюк и двух красноармейцев в надежде, что если из оставшихся в живых пулеметчиков и оставленных в заслон, сумеют оторваться от противника, то у них будет шанс переправиться на левый берег. Груженные каюки стали разворачиваться по течению и вскоре достигли противоположного берега.

Уже стоя на противоположном берегу, Галионцев с тревогой и надеждой вглядывался в сторону оставшихся на той стороне каюков. И здесь он заметил, как к берегу стали осторожно спускаться несколько человек. Похоже, пулеметчики, при этом один из них тащил на себе другого, двое других волочили станковый пулемет. Еще двое, видимо из оставленного заслона с ручными пулеметами прикрывали спуск к берегу. Заметившие их красноармейцы, оставленные возле каюка, замахали руками и криками стали привлекать к себе внимание спускавшихся к берегу пулеметчиков. Через десять минут каюк с последними оборонявшимися красноармейцами отчалил от берега и, преодолевая течение реки, стал приближаться к левому берегу. В это время на той стороне появилась небольшая группа пехотинцев, которые открыли беспорядочную ружейную стрельбу по каюку. Галионцев, наблюдая за каюком, увидел, как двое из находившихся на борту, пытались установить «максим» для стрельбы по направлению к недавно покинутому правому берегу. Это им удалось и, раздавшаяся вскоре прицельная длинная пулеметная очередь, враз остудила пыл стрелявших с берега белых. Те, прекратив стрельбу, быстро залегли. Спустя некоторое время каюк причалил к берегу, где его уже ждали красноармейцы, стремясь помочь оставшимся в живых пулеметчикам и раненому особисту сойти на берег.

Глеб

Как только сторожевик погранохраны развернулся и начал сближение со шхуной, Стратофонтов отдал приказание о готовности пулеметного расчета к бою. Несмотря на все усилия, которые принимала команда шхуны, расстояние между ней и сторожевиком неумолимо сокращалось. В бинокль я уже мог видеть все, что происходило на палубе. Особой суеты там не было. «По всей видимости, — подумал я, — беглец находится в каюте, а команда пытается сделать все возможное, чтобы оторваться от преследования». Спустя несколько минут сторожевик приблизился к шхуне на достаточно близкое расстояние и боцман в рупор приказал командиру шхуны немедленно заглушить двигателя. На шхуне не отреагировали и тогда по шхуне дали пулеметную очередь. Это подействовало и шхуна резко сбросила ход. В бинокль было видно, как в рубке шла какая-то непонятная возня. Присмотревшись, я разглядел, что двое, по всей видимости, из команды шхуны пытались побороть третьего, лица которого разглядеть было невозможно. Однако тот успешно используя приемы рукопашного боя нейтрализовал вначале одного и, на мгновение оторвавшись от второго, обнажил ствол и выстрелил в грудь противнику. Сомнений не было – это был он, Розым, высокопоставленный беглец, которого уже как неделю объявили в чрезвычайный розыск по всей Республике.

На сторожевике уже готовилась к высадке на шхуну команда из трех матросов, вооруженных карабинами. Оценив обстановку, Розым внезапно открыл стрельбу по матросам и успел ранить одного. Те в ответ не замедлили сделать по паре выстрелов, но толи из-за качки, толи из-за недостаточной стрелковой подготовки, выпущенные пули лишь вспороли обшивку рубки. Находясь все эти дни и, особенно, последние часы, в напряженном психологическом состоянии я, увидев Розыма, наконец-то окончательно успокоился и пришел в себя. И тут же отдал команду не стрелять, поскольку увидел, как пулеметный расчет сторожевика приготовился к прицельной стрельбе по рубке. «Не стрелять, — еще раз повторил я команду, — брать живым». Пока сторожевик пришвартовывался к шхуне, уже без бинокля было видно как Розым, сделав пару выстрелов по сторожевику, быстро скрылся из виду. Пятеро матросов под командой боцмана перепрыгнули через борт шхуны. Двое быстро начали крепить швартовы. Остальные с карабинами наперевес и приступили к осмотру шхуны. Достав свой наган, я в сопровождении боцмана и его помощника, соблюдая меры предосторожности, стал медленно приближаться к закрытым дверям единственной на шхуне небольшой каюты. Подойдя к двери, я крикнул: «Розым! Здесь Глеб. Сопротивление бессмысленно. Ты же профессионал. Брось ствол и выходи с поднятыми руками». В ответ я услышал то, что на мгновение меня повергло в шок: «Глеб, прикажи своим погранцам покинуть шхуну и отпусти меня. Иначе я пристрелю Анну и детей. Мне теперь терять нечего. Живым я не сдамся». На это далеко не впечатлительный боцман Архипыч не выдержал и прокричал в ответ: «Не дурите, уважаемый. Причем тут женщины. Давай поговорим как мужчина с мужчиной». Услышав это, я подумал про себя, что всю жизнь проплававшему на море боцману невдомек, что у работников спецслужб свои ценности и приоритеты. И если на карту поставлена собственная жизнь, деньги, ценная информация или интересы государства, то женщины и дети в расчет не берутся». Но говорить об этом боцману было не время. Знаками приказав боцману привести пулеметчика со сторожевика я, в слабой надежде отвлечь беглеца, крикнул: «Розым, отпусти Анну с детьми, и я разрешу тебе остаться на шхуне и уйти за кордон». В ответ раздалась нецензурная брань и отказ подчиниться с советом в мой адрес искать малохольных в своем окружении. Когда Розым сказал, что пристрелит Анну и детей, я подумал, что он блефует. Отойдя от каюты, я подошел к находившимся на корме под охраной двух матросов членам экипажа шхуны и спросил у одного из них: «Это правда, что ваш пассажир не один, а с женщиной и детьми». На что один из них ответил, что еще вчера ночью на борт поднялись трое – мужчина с женщиной и одним ребенком. «Ребенок был один», — переспросил я. Ты ничего не путаешь. И добавил: «Какого примерно возраста?». «Точно был один. Примерно лет 10-12.», ответил тот, что постарше. И добавил: «Да и еще в руках мужчины был большой баул». «А женщину ты разглядел? Какая она? Высокая? Светлая?», — вновь спросил я отвечавшего. «Нет. Было темно. И она и ребенок были закутаны в платки».

«По всей видимости, в бауле несли младшую дочь», — с тревогой подумал я. «Значит Розым не блефует и все может закончиться плачевно – в его положении застрелить жену и детей, а потом застрелиться и самому, в случае если мы откажемся выполнить его условия, как два пальца обос…ть», — неудовлетворенно подумал я. «Отпускать его я не имею никакого права. Служебный долг и присяга Республике и Искандеру для меня превыше всего личного. Его обязательно надо взять, причем взять живым. Так и только так», — заключил я свои непростые размышления. Тем временем боцман привел пулеметчика. Я еще не знал точно, для чего мне пулеметчик. Но что-то подсказывало мне, что тот понадобится. Отойдя от дверей каюты, я, Архипыч и его помощник шепотом стали совещаться.

Иллюминаторы каюты, судя по всему, были занавешены изнутри либо задраены металлическими переборками. Просто ломать дверь кувалдой бессмысленно – Розым застрелит Анну, детей и себя. Лихорадочно перебирая варианты, я ничего не смог предложить дельного. И тут боцман сказал, что на сторожевике есть запас дымовых шашек. «Может, попробуем его выкурить с помощью шашки?», добавил он. «Точно», — ухватился я за эту идею. Несите шашки и кувалду. «Ты, — приказал я пулеметчику, — по моей команде дашь очередь по контуру иллюминатора». «Как только образуется проем, приказал я помощнику боцмана, забросишь шашку в каюту». «Мы с Архипычем ломаем кувалдой дверь». «Главное, — добавил я, — все делать по команде и быстро. Помните, там женщина и дети. Мы должны успеть».

О том, что Анна и ее дочери могут задохнуться в дыму, я старался не думать, всецело полагаясь на быстрый успех задуманной операции.

Когда спустя минуты все встали по своим местам и пулеметчик поднял руку, подтверждая готовность, я еще раз оглядел всех участников операции: помощник боцмана с шашкой в руке лег под иллюминатором. Архипыч с кувалдой замер возле дверей каюты. Я махнул рукой пулеметчику и, обнажив ствол, встал слева от Архипыча. Пулеметчик оказался с хорошей подготовкой: одной очередью по окружности иллюминатора он сорвал металлическую переборку. Куда тут же полетела зажженная дымовая шашка. В это время Архипыч уже остервенело бил кувалдой по дверям каюты. Прислушиваясь к тому, что происходит в каюте, я с нетерпением ждал, когда дверь сорвется с петель. После третьего или четвертого удара дверь была сорвана. Из каюты валил темный густой дым. Я прыгнул в проем двери и запнувшись обо что-то лежавшее на пороге ничком упал на пол. Это меня и спасло – пуля лишь просвистела над макушкой головы. Падая, я успел заметить, как Розым, стоя у противоположной от двери стены, стреляет в проем двери, где с кувалдой в руках показался Архипыч. Пули отбросили Архипыча навзничь, и он без звука рухнул. Я успел поднять ствол и выстрелил Розыму в правое предплечье. Наган выпал из его правой руки. Задыхаясь, он резко присел и попытался поднять наган левой рукой. В отчаянном прыжке, испытывая страшное удушье от дыма, я бросился на Розыма и ударом рукоятки по голове оглушил его. Мы оба рухнули на пол каюты. Собрав все силы, задыхаясь, поскольку дым рвал мои легкие на части, я откатился от лежавшего без движения противника и успел увидеть как в каюту ворвались матросы во главе с помощником боцмана. «Выносите всех на воздух, — успел сказать я и потерял сознание.

Очнувшись через некоторое время, я обнаружил, что нахожусь в полулежащем положении, прислонившись спиной к борту шхуны. Первое, что предстало моему взору – это лежавший связанным Розым, а правее от него также лежавшие два тела – женщины и ребенка, над которыми стоял матрос и неуклюже хлопая по щекам, пытался привести их в чувство. Чуть в стороне лежало тело убитого Архипыча.

«А где же второй ребенок, — в ужасе подумал я и, окончательно придя в себя, медленно приподнялся. Увидев, что раненое предплечье Розыма кровоточит, я, обращаясь к помощнику боцмана, распорядился немедленно перевязать его. Тот в ярости не глядя в мою сторону, проскрипел зубами и злобно выругавшись, со словами: «Эта сука убила Архипыча. Он мне за отца все эти годы был. Он меня в порту пацаном подобрал, воспитывал как мог, морским волком хотел сделать. А теперь его нет!» начал остервенело пинать поверженного беглеца. Я молча бросился вперед и отшвырнул помощника от лежавшего Розыма. Наблюдавший за этой сценой Стратофонтов, обращаясь к чертыхавшемуся помощнику боцмана, прокричал, что накажет последнего так, что ему мало не покажется. В это время один из матросов, подхватив брошенную Стратофонтовым санитарную сумку молча сел у изголовья Розыма и разорвав ему рубаху начал бинтовать рану. В тревоге подойдя к лежавшим женскому и детскому телам, лица которых были открыты я обомлел – передо мной лежала не Анна, а неизвестная мне женщина – хивинка. Бледное лицо скривилось в гримасе, видимо от пережитого ужаса и испытанного удушья. Ее большие и подведенные черные глаза были открыты, в них царил ужас. Лежавший рядом ребенок оказался мальчиком лет 10, чертами лица удивительным образом повторяя так знакомое мне с детства лицо Розыма. Мальчишка уже пришел в себя и испуганно озирался вокруг. Увидев лежавшую рядом мать, он со слезами схватил ее за руку и начал рыдать. «Ничего себе картинка, — подумал я. – Значит, Розым блефовал, когда утверждал, что Анна с детьми с ним. Он практически все рассчитал, зная о моих чувствах к ней. А кто же тогда эта хивинка. Сестра? Не было у него сестры. Или…, — промелькнула у меня в голове неприязненная догадка, — вторая жена, которая в отличие от Анны и родила ему сына. Да, Розым! Ну, ты даешь! Настоящий восточный мужчина, который серьезно беспокоится о продолжении рода», невольно восхищаясь, подумал я. «Стоп, — остановил я себя. Это уже эмоции. Главное что Розым, пусть и раненый, схвачен. Второе – Анна с детьми жива. Теперь, пока он теплый и в шоке и мне никто не мешает, надо его допросить. А то завтра его самолетом доставят в Самарканд, к специалистам из контрразведки. И вряд ли я с ним когда либо увижусь и поговорю по душам».

Тело Архипыча уже перенесли на сторожевик. Матросам я велел перенести женщину с ребенком в каюту, откуда дым уже практически выветрился и приставить охрану. Стратофонтов без моих указаний отдал распоряжение взять шхуну на буксир. Экипаж шхуны был переправлен на борт сторожевика и заперт под замок в машинном отделении. С ними разберутся на берегу. Стратофонтов, готовясь взять обратный курс, отдавал в машинное отделение соответствующие распоряжения и молча ждал моих указаний. Розым уже пришел в себя. Я велел Николаю, так звали помощника покойного Архипыча, развязать ему руки и ноги. Морщась от боли в раненом предплечье, молча, лишь сверкая глазами от ненависти и безысходности, Розым здоровой рукой растирал затекшие запястья и лодыжки. Предварительно приказав Николаю отойти подальше, я не мешкая, приступил к допросу. Однако на все мои вопросы, суть которых сводилась к следующему: «Кем и когда был завербован, какие задания выполнял, что планировалось, кто из сообщников остался в Самарканде», тот лишь усмехался и просил меня по старой дружбе пристрелить его. Вспомнив, что Розым еще с детства боялся воды, я приказал Николаю привязать Розыма к якорю и быть готовым спустить его под воду. Воспрянувший духом Николай аж подпрыгнул от предвкушаемого зрелища и немедля начал обвязывать Розыма замысловатыми морскими узлами. «Розым, — обратился я к сидевшему на палубе другу детства, — лучше по-хорошему признайся во всем. В противном случае твои легкие заполнит морская вода и ты мучительно долго будешь умирать на глазах твоей хивинки и сына».

Сказав это, я добавил: «Ничего личного, Розым, только служба». Вряд ли он поверил мне. Я и сам не до конца был уверен, что мной больше всего руководило: служебный долг или память об Анне и нашем с Розымом босоногом детстве и славной боевой юности. Мои увещевания не подействовали на Розыма. Хотя в глазах его сверкнул, но тут же пропал тревожный блеск. Владел он собой превосходно. Чувствовалась почти 10 летняя работа в органах госбезопасности Республики. Ну да ладно. Морская вода сейчас освежит его и разум восторжествует над эмоциями. Я знаками приказал Николаю сбросить привязанного к якорю несговорчивого пленника за борт. Николай сделал это с явным удовольствием, грубо и бесцеремонно перевалив тело Розыма за борт. Канат, на который крепился якорь, был намотан на колесо лебедки, которое, снятое со стопора тут же стало раскручиваться. Голова Розыма моментально скрылась под водой. Через минуту мы с Николаем стали крутить колесо лебедки и еще через пару минут над водой показалось лицо Розыма, который энергично отплевывался попавшей в дыхательные пути соленой морской водой. Удерживая его над водой, я вновь задал ему свой вопрос: «Будешь говорить?!». Тот неопределенно помотал головой и Николай, не дожидаясь моей команды, спустил стопор колеса лебедки. Тело Розыма вновь оказалось под водой. Я бросился к колесу и вместе с Николаем начал быстро подымать допрашиваемого из воды.

Мне показалось, что двух сеансов будет достаточно, чтобы Розым начал давать показания. Так оно и получилось. Перетащив тело Розыма через борт шхуны и приведя его в чувство, я, приказав Николаю отойти, так чтобы он не слышал о чем мы говорим и в течение 15 минут интенсивного допроса получил необходимую информацию оперативного и стратегического характера. Еще через 15 минут сторожевик взял курс на базу. Надежно связанный веревками Розым находился под охраной Николая. А я отправился в каюту, чтобы наладить контакт с женщиной и ребенком.

Васильев

Когда началась встречная контратака конницы белых, я понял, что у нас есть небольшая передышка. В этот время справа дважды раздалась трель свистка – это был условный сигнал подойти первым номерам к командиру роты. Оставив позицию, я отошел в расположение второго пулеметного расчета, где вместе с пулеметчиками находились командир роты и его заместитель. Сюда же стали подтягиваться и первые номера остальных пулеметных расчетов. Когда все собрались, командир роты приказал всем в срочном порядке, пока есть передышка, начать углублять окопы на случай артиллерийского обстрела. О том, что к белым подтягивается артиллерия, ему через нарочного перед атакой передал комполка. Хотя и сам ротный еще час назад в бинокль наблюдал подход артиллерии белых.

Чтобы обезопасить пулеметные расчеты от возможных атак справа и слева, ротный приказал изменить фронт в виде небольшой дуги, для чего четырем первым номерам, пулеметы которых стояли на флангах, указал на необходимость поменять боевые позиции и развернуть стволы в соответствующих направлениях.

— Всем остальным окапываться и быть готовым к отражению атак белых, — закончил свое короткое выступление ротный.

Вернувшись в расположение расчета, я увидел, что Николай внимательно всматривается в сторону, пытаясь в клубах поднятой копытами сотен лошадей пыли разглядеть встречный кавалерийский бой. Глеб и Онуфрий также тревожно вглядывались в направлении, где шел сабельный бой. Когда я подошел все трое повернулись ко мне. Николай, обращаясь ко мне, сказал:

— Павел Артемьевич, ты видишь, что там творится. Это же конец нашему кавалерийскому полку. Кто нас будет теперь прикрывать, в случае чего?

— Отставить панические разговоры, — резко возразил Васильев. Всем начать углублять окопы, к белым подходит артиллерия. Сами знаете, чем это обернется.

-Артиллерия!?, — удивленно вскрикнул Николай, — так это же все, Павел Артемьевич, хана нам всем. А что же наши артиллеристы, они для чего здесь?

-Отставить, — резко возразил Васильев, — марш за шанцевым инструментом!

Николай молча подошел к окопчику, где загодя был сложен шанцевый инструмент, а также запасные коробки с патронными лентами, небольшой запас сухарей и консервов. Достав одну лопату, он протянул ее Глебу. Сам же взяв вторую лопату и, скинув гимнастерку, стал расширять и углублять прилегаемый к позиции окоп. К нему присоединился Глеб. Справа и слева было видно, что там тоже начали укреплять позиции.

Васильев, лежа за пулеметом, наблюдал за полем боя. Он подумал, что просто отрыть щели и окопы будет недостаточно, а укрепить их сверху нечем – леса здесь отродясь то и не было. И вдруг его осенило – колеса от арб, оглобли и деревянные части обозных телег – все это хоть как то укроет сверху. Развернувшись и подозвав к себе Николая, Васильев поделился с ним своими соображениями насчет подручного материала. Выслушав Васильева, Николай быстро сообразил, что к чему и добавил:

-Артемьич, ты просто мозга, я тебя обожаю.

Оставив Глеба углублять окоп, Николай, захватив с собой Онуфрия, быстрым шагом пошел в обратную от позиций сторону, где в полуверсте находились полтора десятка ротных телег и арб. Однако лошадей, которых они вчера под охраной оставили здесь, почему то не оказалось. Злобно матерясь, Николай отыскал свою арбу, стоявшую чуть в стороне с задранными в небо оглоблями. Знаками он показал Онуфрию, что бы тот помог приподнять арбу сзади, а сам, зацепив оглоблю, выровнял арбу и развернул ее в направлении позиции.

-Что стал, — заорал он на Онуфрия, — впрягайся, вместо ишака, черт чалдонский или я один ее попру!

Через час, обливаясь потом, они дотащили арбу до позиций. Быстро сняв колеса и отрубив топором оглобли, пулеметчики вновь начали углублять окоп. Затем они перекрыли окоп оглоблями, сверху положили два огромных, в две с половиной сажени в диаметре, колеса, накрыли их разобранными предварительно деревянными частями арбы и стали сверху забрасывать вынутым грунтом.

Васильев, наблюдая за фронтом, удовлетворенно поглядывал на своих и заметил, что справа и слева в тыл потянулись соседи, до которых быстро дошла его задумка. Вскоре подошел и ротный. Ничего не сказав, он опустился в окоп, приподнялся, замерил пальцами толщину покрытия и произнес, ни к кому не обращаясь:

-Маловато, однако. От прямого, конечно, не спасет. Но хоть, что то. «Молодец, — крикнул он Васильеву. И к великому удовольствию Николая, добавил: «Черти рыжие, я б ни в жизнь не догадался бы» и быстрым шагом пошел к соседнему расчету.

Встречный кавалерийский бой к тому времени уже закончился. В тыл, в расположении артиллерийского взвода, с поля боя медленно стали отходить остатки практически полностью разгромленного кавалерийского полка.

Стемнело, приказав Николаю и Глебу отдыхать, Васильев и Онуфрий, заняв позицию у пулемета, внимательно вслушивались в ночную пустоту, однако со стороны белых подозрительных шумов не было. К двенадцати ночи Васильев разбудил Николая и Глеба и, наказав быть внимательным, тут же лег на освободившееся место. Онуфрий остался у пулемета. Его трясло от неизвестности. И поэтому ему было не до сна. В это время, покопавшись в своем вещевом мешке, Николай достал оттуда флягу, банку мясных консервов, пару сухарей и присел рядом с Глебом. Смачно отпив пару глотков и зажевав сухарем, он протянул флягу Глебу. Тот, не подозревая, что во фляге спирт быстро приложился и, поперхнувшись, глухо закашлял.

-Ты че, это же спирт, — едва произнес сиплым голосом Глеб, — я думал, вода.

-Тихо, ты, Артемича разбудишь. Обоим надает. С этими словами он протянул флягу Онуфрию и добавил:

-Глотни, чалдонец, мандражу будет меньше. И шел бы ты лучше спать.

В четыре утра Васильев проснулся сам и, потянувшись, приподнялся. Светало. У пулемета о чем-то тихо и увлеченно разговаривали Николай с Глебом. Протерев глаза, он разбудил Онуфрия, которому, после двух глотков спирта, заметно полегчало и ему не пришлось долго засыпать.

Подойдя к позиции, Васильев поинтересовался:

-Все тихо?

-Да, вроде бы, шуму нет, — ответил Николай.

-Вот это то и плохо, — произнес Васильев. Сейчас солнце встанет и начнет беляк фугасными зарядами по нашим позициям долбить, это как пить дать.

Потянувшись к чайнику, он полил себе на ладонь, обтер лицо и, выпив пару глотков остывшей за ночь воды, приказал Глебу опустить все коробки с патронами в укрытие.

-Не забудь и чайник с водой, добавил он.

Вместе с Николаем они приподняли пулемет и аккуратно вкатили его в укрытие.

Спустя полчаса началась артиллерийская подготовка белых. Снаряды ложились то тут, то там. Вскоре позиции пулеметной роты заволокло дымом и пылью. Грохот от разрывов стоял неимоверный. Несколько раз укрытие седьмого пулеметного расчета сотрясли взрывы упавших неподалеку снарядов. Наконец взрывной волной от очередного снаряда снесло присыпанное землей колесо от арбы, практически весь окоп засыпало землей. В панике Онуфрий пытался покинуть окоп и бежать куда глаза глядят. Но Васильев осадил его ударом кулака и тот рухнул на дно окопа. Казалось, этому ужасу не будет конца. Внезапно обстрел прекратился. Васильев, не двигаясь, с минуту прислушивался. Справа и слева от укрытия с соседних пулеметных расчетов доносились крики и стоны. Наконец, собравшись с силами, он приподнялся, встряхивая с себя сухую землю. Следом потянулись Николай с Глебом.

-Пулемет хватайте, черти, — зло выругался Васильев, — сейчас белые пойдут в атаку.

И не дожидаясь, пока те очухаются, Васильев схватился за ствол. Втроем они быстро приподняли и установили пулемет. Вокруг творилась страшная картина – снаряды белых практически разнесли позиции пулеметной роты. Еще несколько пулеметных расчетов лихорадочно откапывались и готовились к бою. «Так, — оглядываясь по сторонам, считал Васильев, справа два расчета, слева, в районе расположения командира роты еще один. Четыре, неужели остальные погибли».

В это время слева раздались трели свистка. Васильев оглянулся – это подавал команды «Приготовиться», «К бою» заместитель командира роты Петровский. Васильев также скомандовал своим «К бою». Седьмой пулеметный расчет занял свои позиции, готовый стрелять по команде.

В это время пулеметчики увидели, что белые, развернув знамена и построившись в боевой порядок, со штыками наперевес стали надвигаться на позиции пулеметной роты.

Васильев, увидев наступающего на позиции роты противника, полностью успокоился.

«Сейчас я вам устрою», — зло подумал он. После пережитого им артобстрела, когда от осознания своего бессилия сделать что-либо, он чувствовал себя просто бараном, которого тащат на заклание, Васильев, теперь, привычно держа ручки пулемета, мог управлять ситуацией. И наполняемый ненавистью к врагу за пережитое им состояние он готов был сделать все от него зависящее, что бы отомстить противнику за себя и за погибших товарищей, нанеся ему с помощью своего пулемета максимально возможное поражение.

-Николай, — обратился он ко второму номеру, — сколько у нас осталось патронов?

— Две полные коробки снаряженных лент, — тут же ответил Николай. И добавил: «На полчаса хорошего боя».

— Так, ты, Глеб, — приказал Васильев, — перебежками вправо, посмотри там, если найдешь снаряженные ленты, тащи сразу. Онуфрий бегом с бурдюком к соседям, разживись там водой.

Получив приказ, Глеб и Онуфрий незамедлительно приступили к его исполнению. Тем временем, Васильев и Николай привели пулемет в боевое положение и приготовились к бою. Васильев решил подпустить атакующие цепи белых как можно ближе, чтобы вести максимально прицельный огонь и, когда до передовых цепей осталось не более двухсот шагов, привычно нажал гашетки пулемета. Справа и слева его не замедлили поддержать соседи.

Пулеметы красных, яростно изрыгая огонь, косили передовые цепи атакующих. С фронта били уже четыре пулемета – седьмой и девятый справа от второго пулеметного расчета, четвертый слева, у которого за пулеметом был только второй номер, поскольку командир расчета был контужен взрывной волной от разрыва снаряда в первые же минуты артиллерийского обстрела и не был в состоянии соображать и адекватно оценивать происходящее. Командир роты, раненый осколком в предплечье и наскоро перевязавшись, сразу же после артиллерийского обстрела лично пошел проверить левый фланг. Взору его предстала картина страшного разгрома вверенных ему расчетов. Лишь на самом крайнем фланге он увидел, что здесь выжил еще один пулеметный расчет, который, выбираясь из наполовину засыпанного окопа, готовился к бою. Командир роты, быстро оценив обстановку, приказал пришедшим в себя целым и невредимым пулеметчикам скрытно выдвинуться вперед и, заняв позицию, ударить во фланг атакующим. Вернувшись в расположение второго пулеметного расчета, ротный решил с такой же задачей послать на правый фланг своего заместителя. Выполнить эту задачу, однако, взялся прибывшей вчера вечером из расположения штаба полка товарищ Разумовский, который, судя по перебинтованной ладони левой руки, также пострадал во время артобстрела. И сейчас, сжимая в руке маузер, злой и разъяренный после пережитого артобстрела, когда окоп, в котором он укрылся, был полностью засыпан и его с трудом откопали, полон был решимости оказать любую помощь пулеметчикам.

Разумовский и наткнулся на Глеба, который находясь уже в районе позиций, занимаемой самым крайним пулеметным расчетом, пытался откопать засыпанный окоп соседей, надеясь обнаружить патроны. До этого Глебу попадались на глаза лишь развороченные снарядами окопы, погибшие тела пулеметчиков, разбитые пулеметы и разбросанные по сторонам искореженные снарядными осколками патронные коробки. Лишь возле десятого пулеметного расчета, от которого практически ничего не осталось, он обнаружил уцелевшую коробку со снаряженными пулеметными лентами.

-Ты что здесь делаешь?, — крикнул Разумовский.

-Патроны ищу, — ответил Глеб.

-Откапывай пулемет, — властным тоном приказал Разумовский, — пойдешь со мной. Это приказ командира роты. Твои сами справятся.

Вдвоем они быстро откопали пулемет и, захватив две коробки с лентами, перебежками прячась в складках слегка холмистой местности, выдвинулись шагов за сто пятьдесят вправо и вперед от линии фронта, занимаемой оставшимися в живых пулеметными расчетами. Здесь, заняв позицию, Разумовский и решил дать свой последний и решительный бой врагам мировой революции. Умело обращаясь с пулеметом, он вместе с Глебом привел его в боевое положение и, поведя дулом влево и вправо, начал ждать, когда первые атакующие цепи белых поравняются с сектором обстрела.

С фронта, когда передовые цепи белых были уже почти рядом, открыли огонь четыре пулемета. Когда третья цепь идущих в штыковую атаку белых, поравнялась с линией огня, Разумовский дал длинную очередь. В пылу боя, он не мог видеть и слышать, как с левого фланга вели кинжальный огонь выжившие пулеметчики третьего пулеметного расчета. Это были профессионалы в своем деле, да и атакующие цепи белых своим правым флангом находились буквально в ста саженях от замаскированных в складках местности позиций пулемета.

Шесть пулеметов в течение получаса не только остановили атакующих, выбив из строя больше половины, но и заставили их вначале залечь, а потом, особенно под действием пулеметов, стрелявших с флангов, отойти назад.

Бой затих, и Разумовский позволил себе закурить оставшуюся у него папиросу. Сделав две затяжки, он протянул Глебу и тот впервые в своей жизни, решил попробовать, но сделав затяжку, тут же закашлялся и вернул окурок лежавшему у пулемета Разумовскому. Докурив папиросу, Разумовский, с прищуром посмотрел на юношу и сказал:

-А ты, ничего, молодец, хорошо держишься. Раньше с пулеметом обращался? Нет. Только с винтовкой. Сам откуда родом?

-С Петро-Александровска, — ответил, внутренне напрягшись, Глеб. Однако следующий вопрос Разумовский задать не успел. Далеко справа от них раздались разрывы снарядов. Присмотревшись, он увидел как к ним в правый фланг, подымая пыль, аллюром скачут всадники. Это были джунаидовцы, которые, не согласовав свои действия с командирами частей белых, решили сами испытать военную удачу и ударить во фланг пулеметчикам. Глеб и Разумовский, как завороженные наблюдали за атакующей лавой джунаидовцев, видя, как среди скачущих разрывались шрапнелью снаряды, как подали на землю всадники, как часть из атакующих вскоре остановилась и повернула назад, а другая часть упорно скакала на позиции пулеметчиков.

Из оцепенения их вырвал окрик командира девятого пулеметного расчета, который быстро сообразил, что надо успеть, пока идет артиллерийский обстрел атакующих, сменить позицию и встретить в лоб противника.

— Разворачивайте пулемет и сдвиньтесь чуть левее, — скомандовал пулеметчик. И добавил:

-Без команды не стрелять!

Подчиняясь командам, Разумовский и Глеб быстро развернули пулемет и, переместившись на полтора десятка шагов левее, заняли удобную для стрельбы позицию. Они едва успели приготовить пулемет к стрельбе, как справа раздалась длинная очередь. То командир девятки в упор расстреливал скачущих с боевыми кличами на его позицию джунаидовцев. Разумовский с Глебом также открыли прицельный огонь. За пять минут два пулемета, практически расстреляв все патроны, сумели положить половину атакующих, остальные обратились в бегство. Разумовский и Глеб еще не осознали, что на этот раз они опять остались живы, как вновь раздался окрик командира девятого пулеметного расчета:

-Вы что там, мать вашу, заснули что ли, малохольные. Быстро схватили пулемет и обратно на свои позиции.

Разумовского аж покоробило от подобного обращения к ним со стороны командира девятки. Но он, быстро взяв себя в руки, поволок пулемет за собой вслед за быстро передвигавшимся на свою прежнюю позицию командиром девятого пулеметного расчета.

Вскоре Разумовский поравнялись с седьмым пулеметным расчетом. Васильев увидев, что неизвестный ему рослый и статный мужчина, экипированный во все кожаное обмундирование, в хромовых офицерских сапогах, с маузером, висевшим в деревянной кобуре на боку, пропыленный и с перебинтованной ладонью тащил, не разбирая дороги, за собой пулемет. За ним вприпрыжку бежал, держа в руках коробку с пулеметными лентами, Глеб.

-Сюда, к нашей позиции, — крикнул пробегавшим Васильев. Разумовский остановился и, бросив пулемет, медленно подошел к Васильеву и Николаю. Тут же к ним подбежал и Глеб. Разбираться и выяснять, кто этот тип в кожаном обмундировании и с маузером на боку, Васильеву было не когда. Его интересовало наличие патронных лент в коробке, которую держал Глеб.

-Сколько у вас патронов?- произнес Васильев.

Глеб, бросив коробку на землю, открыл клапан и достал лишь две снаряженные пулеметные ленты.

-Не густо, у нас всего одна лента осталась. Я забираю у вас одну. А вы готовьте позицию рядом. Сейчас начнется.

Разумовский пытался было возразить, но Васильев, не зная о том, что перед ним стоит сам заместитель начальника особого отдела 84-го кавалерийского полка, хотя и догадывался, что это кто-нибудь из штабных крыс, свирепо, с ударением на слова «здесь» и «выполнять», сказал:

— Я здесь командую и настоятельно советую вам, дорогой товарищ из штаба, выполнять мои приказания. А если не нравится, то река рядом, можете идти и плыть на тот берег.

Это было уже слишком. Второй раз за последние полчаса на него грубо орали командиры пулеметных расчетов. Но, к чести Разумовского, он был достаточно выдержанным и прекрасно понимал, что в реальном бою действуют свои законы субординации. К тому же ему сегодня пришлось принять самое активное участие в боевых действиях, лично управлять пулеметным огнем и, исходя из этого, а также руководствуясь здравым смыслом и демонстрируя свое, подлинно чекистское отношение к ситуации, Разумовский лишь коротко ответил Васильеву:

-Я остаюсь с вами, товарищи красноармейцы.

Однако оставшимся пулеметчикам долго не пришлось готовить позиции. Вскоре начался артиллерийский обстрел. Со стороны белых раздалось несколько залпов. Им ответили артиллеристы приданного 84-му кавалерийскому полку артиллерийского взвода. Пристрелянные цели принесли белым успех. В живых из пулеметчиков, пытавшихся укрыться в развороченных ранее окопах, осталось несколько человек. В это время белые вновь пошли в пешую атаку на пулеметные позиции. В который раз за день Васильев и Николай, дважды пережившие артобстрел, но к счастью, не получившие ни одной царапины, вновь выкатили на боевую позицию свой пулемет. Далеко слева они увидели, что двое пулеметчиков, разобрать Васильеву и Николаю, какой это был пулеметный расчет, было невозможно, также пытались развернуть пулемет в сторону наступающих цепей белых. Глеб, очнувшись после взрыва, почувствовал боль в правой руке. Его осколком ранило в предплечье. На помощь тут же подоспел Николай. С трудом сняв с Глеба гимнастерку и разорвав исподнее, он помог ему перевязать рану. Рядом ничком лежал Разумовский. Осмотрев его, Николай увидел, что тот ранен в бедро и, приведя последнего в чувство, он уже вместе с Глебом начал накладывать жгут выше раны, пытаясь остановить кровотечение.

Васильев, наблюдавший за редкими цепями, надвигавшейся на их позиции пехоты белых, привел пулемет в боевое положение и дал короткую очередь. Справа также раздалась пулеметная очередь. «Так, уже теплее, — подумал Васильев. Сейчас мы вам устроим последний форс-мажор».

Наступающие, уверенные в том, что артиллерия, наконец-то разгромила ненавистных красных пулеметчиков, вторые сутки удерживающих их от броска к переправам, заслышав пулеметные очереди, пришли в замешательство и, помня неудачи утренних атак, залегли. Два пулемета – это уже слишком.

Васильев лихорадочно раздумывал, что свою задачу они выполнили. И пока цепи белых залегли, есть шанс бегом достичь переправы и попытаться переправиться. Отцепив пустую пулеметную ленту, он перевязал себя последней оставшейся и скомандовал Николаю и Глебу отход к реке. Взвалив на себя Разумовского, Глеб медленно пошел в направлении берега Амударьи, за ним двигался Николай, замыкал шествие Васильев, волоча за собой пулемет. Николай и Глеб, сменяя друг друга, дотащили Разумовского, который периодически терял сознание, до берега. Васильев тащил пулемет и постоянно оглядывался назад, опасаясь появления белых за спиной. Возле берега их встретили два оставшихся в охранении с ручным пулеметом красноармейца и успевшие добежать до берега раненные пулеметчики третьего расчета. Под их прикрытием они спустились к причаленному к берегу каюку, где уже готовы были к отплытию. Перевалив тело Разумовского через борт каюка, Глеб запрыгнул вслед за ним. Находившиеся на каюке красноармейцы помогли перетащить Разумовского на корму. В это время Николай и Васильев с трудом подняли на каюк свой пулемет. Дождавшись, когда охранение с ручным пулеметом запрыгнет в уже начавший отчаливать с берега каюк, красноармейцы стали с помощью шестов выводить судно на стремнину, стараясь побыстрее оторваться от берега. Каюк развернуло и течением понесло в сторону и вниз. Только теперь с берега раздались запоздалые оружейные выстрелы. Несколько беляков, ругаясь на чем свет стоит, открыли стрельбу. В ответ Николай, не глядя на Васильева, начал разворачивать в сторону стрелявших пулемет. Васильев молча отстегнул пулеметную ленту, вставил ее в приемное устройство, закрыл крышку затвора, поправил прицел и дал одну единственную очередь, расстреляв все патроны. Находившиеся на берегу белые тут же залегли. Через полчаса, с помощью весел и поднятого паруса, каюк причалил к левому берегу, где его уже ожидали стоявшие на берегу и по колено в воде оставшиеся в живых командиры и красноармейцы 84-го кавалерийского полка во главе с Галионцевым.

Пришедший в себя Разумовский, которого уже успели погрузить на подводу, жестом подозвал к себе Глеба и тихо произнес:

-Спасибо тебе, Глеб. Ты спас мне жизнь, не бросил погибать в этих проклятых песках. Я этого никогда не забуду. Как только приведу себя в порядок, я разыщу тебя и возьму к себе в отдел. Такие, смелые и рассудительные, как ты, очень нужны нам. Возьми вот, пригодится, — с этими словами Разумовский с трудом отстегнул кобуру с маузером и протянул Глебу.

Передав оружие, он, по-родственному, попытался приобнять Глеба, но силы опять покинули его. Глеб еще не до конца осознавал, что состоявшаяся в боевых условиях встреча с товарищем Разумовским круто изменит его судьбу. Но это будет позже, после того, когда он в составе отступающих через пустыню Каракум к Каспийскому морю разбитых частей и подразделений Красной армии сумеет добраться до моря, погрузиться на корабли и испытав жесточайший шторм, высадиться в районе Астрахани. Откуда вместе с товарищем Разумовским он на поезде еще неделю будет добираться до Москвы, где его затем зачислят в штат особого отдела 14-й армии, в котором он начнет головокружительную чекистскую карьеру под опекой своего покровителя – в будущем полпреда ОГПУ по Северному Кавказу, затем руководителя одного из Управлений центрального аппарата ОГПУ, а впоследствии комиссара третьего ранга НКВД товарища Разумовского Наума Осиповича, расстрелянного в 1939 году.

Глеб

Переговорив с хивинкой и не услышав ничего путного, кроме того, что она родом с Хазараспа, хотя последние пять лет проживала с сыном в одном из селений под Самаркандом, и что неделю назад Розым ее тайком забрал и вывез на автомобиле до Бухары, где они сели на поезд, идущий до Красноводска. Ночью на каком-то разъезде они сошли, здесь их ждали несколько верховых, которые и доставили беглецов к одной из рыболовецких артелей на берегу Каспия. Через день их уже погрузили на борт рыболовецкой шхуны, команда которой тут же взяла курс в открытое море.

«Так, — думал я, — у Розыма, безусловно, имеются помощники и с их стороны вполне возможны любые действия».

Я поднялся в радиорубку и по радиостанции системы «Маркони» шифровкой передал на берег, своему заместителю информацию о поимке высокопоставленного беглеца с тем, чтобы тот незамедлительно проинформировал соответствующие инстанции в Самарканде. Это нужно было сделать еще и потому, чтобы Центр отменил чрезвычайное положение и прекратил продолжавшиеся уже неделю поиски беглеца, подняв на ноги все имеющиеся в стране спецслужбы.

Когда сторожевик причалил к берегу, я увидел, что на причале стоят два автомобиля – мой и Иванова. Чуть в стороне от самого Иванова, который почему то улыбался во весь рот, стояли вооруженные сотрудники. Я, сойдя с трапа, сразу же попал в радостные объятия Иванова, который был сильно возбужден и, пожимая мне руку, с восхищением и завистью произнес:

— Глеб, ты везунчик. Ты просто не представляешь, какой ты молодчина. Я радуюсь за тебя как мальчишка и честно скажу, что очень завидую тебе. Центр в курсе всего. Завтра спецрейсом за этой гнидой высылают самолет. Нам приказано в недельный срок сдать дела и выезжать в Самарканд. Чувствую, мы с тобой идем на повышение. Тебя точно наградят. За Искандером не заржавеет.

— Кому дела сдавать, — поинтересовался я, — освобождаясь от его объятий и доставая папиросу. Он, чиркнув зажигалкой, дал мне прикурить, закурил сам и пояснил, что сменщики летят тем же самолетом.

На следующий день самолетом прилетели несколько офицеров из Управления пограничной охраны и Управления контрразведки. Среди них был и мой сменщик – капитан Владислав Золотов, с которым в 1932 году мы вместе начинали службу на Каспии. Однако его через год перевели, куда-то на Памир. И вот теперь, как он с усмешкой пошутил во время нашей встречи его «спустили с гор и отправили плавать на море». Еще неделю я сдавал ему дела, вводил в курс текучки, знакомил с командирами погранзастав.

Вечером перед отъездом мы все – я, Золотов, Иванов, его сменщик, капитан Проскурин, собрались у меня на квартире, хозяином которой теперь надлежало быть Владику, как я по панибратски иногда, особенно, в минуты хорошего настроения, называл Золотова. В тот вечер мы хорошо посидели, выпили, много пели, а затем, выйдя на террасу дома, предались приятным воспоминаниям о молодости, о службе, о женщинах.

Утром Иванов, как только мы сели в купе пассажирского поезда «Красноводск – Ташкент», ту же завалился спать. А мне не спалось. Я все думал о превратностях судьбы, о Розыме, об Анне, об этой хивинке с ребенком. Которую, конечно же, изолируют, а мальчишку отдадут в приют. За окном вагона убегали вдаль барханы Каракумов, изредка мелькали полустанки. Проехали Небит-Даг, Казанджик, Кзыл-Арват. В Ашхабаде я вышел на перрон, размять ноги и неспешно покурить. В привокзальном киоске купил свежие центральные газеты: «Туркестанские ведомости», «Самаркандский вестник» и «Вести Ташкента», чтобы быть в курсе того, что происходит в стране и в мире.

К нам в купе подсела средних лет семейная пара. Он – армянин, судя по одежде, манерам, массивному золотому перстню, скорее всего, торговый воротила или как их обычно называли в народе – коммерсант. Она – высокая и статная светловолосая славянка, с ярко накрашенными, капризными губами, с золотым колье на груди и богатыми сережками с сапфиром в ушах. Мужчина, увидев военных, нисколько не смутился, и когда поезд тронулся тут же начал непринужденно знакомиться с попутчиками, одновременно помогая своей половине накрывать на стол, доставая роскошную закуску в виде огромного запеченного гуся, лепешки, несколько помидоров с огурцами и две бутылки коньяку. Сашка Иванов, который к тому времени уже проснулся, просто обалдел от одного вида такого роскошного стола и, подмигнув мне, быстро пошел в туалет приводить себя в порядок.

Через два часа, трое мужчин с помощью все также державшей себя чинно и высокомерно дамы с простым именем Наталья Александровна, приговорили гуся и выпивку. Из слов Ашота Аванесовича Зарапетяна, я узнал, что он ворочает крупно оптовыми закупками мануфактуры, каракуля и сухофруктов, участвует в приграничной торговле с персами и афганцам, дотянулся и до турецких рынков, собирается вкладывать капитал в строительство складов и баз, вдоль строящихся железных дорог, ведущихся из центра на север и восток страны.

Иванов был в центре внимания всей компании. Его просто распирало от удовольствия, он нес всякую околесицу, шутил и громко смеялся, рассказывал анекдоты и всякие случаи, демонстрировал свои глубокие, как ему казалось, познания чуть ли не во всех сферах жизни, пытаясь понравиться своим соседям. Разговор шел в основном вокруг событий международного характера и тех проблем, которые происходили во внутриполитической жизни страны. Все это перемежалось новостями из области музыкальной культуры, оптовыми и розничными ценами на товары ширпотреба, налогами на торговый бизнес и других вопросов человеческого бытия. У каждого из собеседников, естественно была своя, наиболее компетентная, как они полагали, точка зрения оценка событий. Я подыгрывал торговцу. Критически высказывался в адрес некоторых позиций, суждений и взглядов Иванова. Иванов, несмотря на количество выпитого коньяка, не терял выдержку и твердо держал себя в руках – чувствовалась военная выучка и профессиональная подготовка. Торговец демонстрировал заметное знание по целому ряду обсуждаемых тем. Причем, всегда высказывал резонные суждения о подоплеке тех или иных событий. Жестикуляция и тональность разговора собеседников порой зашкаливали. Закончив с трапезой, мужчины встали и вышли в тамбур покурить, предоставив даме почетную миссию убрать со стола и заказать у проводников чай.

Попив чаю с пирожными, я вышел в тамбур, поскольку захотелось вновь остаться одному и неспешно проанализировать события последних лет. На следующее утро мы были уже в Чарджуе. На привокзальной площади царила обычная суматоха. Спешил к вагонам разночинный люд, таща за собой чемоданы и дорожные сумки. Зычно кричали «Пошт, пошт!» вокзальные грузчики, толкая перед собой тележки с нагруженным до верху чемоданами, баулами, мешками и тюками. «Сезон отпусков в разгаре», — подумал я.

Иванов в это время успел сбегать в привокзальный буфет, отовариться двумя бутылками водки и нехитрой снедью. Ашот Аванесович нес в руках два курбека – местный сорт ранних дынь.

Умывшись и глотнув горячего чая, я, отказавшись от продолжения дорожного пиршества, вновь вышел в тамбур и наблюдал как поезд медленно проезжая по железнодорожному мосту, пересекал величественную Амударью.

После того, как поезд проехал мост я вдруг вспомнил, что где-то недалеко отсюда еще в 1920-м году вместе с пулеметчиками полка Галионцева держал оборону. Память понесла меня по волнам. События, опасные приключения, взлеты и падения калейдоскопом проносились в моем сознании. Я вспоминал колодцы Каймата в Западной Туркмении, куда я отходил в составе части наполовину разгромленных, но не потерявших боеспособности красных войск под командованием Фрунзе.

Уже после переправы через Амударью, часть сил красных, уходя через Каракумы на запад, пыталась пробиться через железную дорогу и уйти в Персию. Им это удалось не сразу. Белые подогнали два бронепоезда и предприняли попытку закрыть пути перехода. С трудом отражая непрерывные атаки пеших и конных, подвергаясь артобстрелам, несколько частей, разобрав рельсы на одном из участков, прорвались в Персию, намереваясь оттуда через Закавказье вернуться в Россию. Другая часть прорывалась по Амударье к Аральскому морю, в надежде добраться до Аральска и оттуда, соединившись с отступающими под натиском войск атамана Дутова частями, прорываться к Астрахани. Основная часть отступавших войск красных шла через Каракумы к Каспийскому морю, в надежде захватив все возможные плавсредства, добраться до северных берегов, контролируемых своими. С ними уходил и я, активно принимая участие в различного рода заслонах и арьергардах. Маршрут наших частей пролегал через колодцы Кызыл-Такыр, в сторону гор Каймат-дага, где у колодца Каймат мы несколько дней держали оборону против преследовавших нас белых. Затем, через пески Чагыл мы вышли к побережью Кара-Богазгола. Рассеявшись вдоль берега и используя все имевшиеся в том районе плавсредства, остатки частей войск Фрунзе добрались до Астрахани.

Я вспомнил, как меня под свою опеку взял выживший в этой лиховерти Разумовский, с которым и была связана моя дальнейшая судьба. Именно благодаря ему, возглавлявшему особый отдел 14-й армии, дислоцированной на Северном Кавказе я в 1925 году был зачислен в центральную школу ОГПУ в Москве. По ее окончании я еще несколько лет, работал под руководством Разумовского, возглавлявшего к тому времени Полпредство ОГПУ по Северному Кавказу. Когда в ОГПУ стали укреплять Восточный отдел, туда подтянули также и тех, кто так или иначе имел отношение к Туркестану. С должности полпреда Разумовского перевели в центральный аппарат ОГПУ. Укрепившись в Москве, он не замедлил перетащить за собой свою команду. Так я попал в одно из подразделений Восточного управления ОГПУ, где непосредственно подчинялся Иосифу Бломбергу и под руководством которого занимался оперативно-разведывательной деятельностью против ряда стран Ближнего и Среднего Востока. Со временем я возглавил 4-й отдел управления и занимался подготовкой и заброской разведывательно-диверсионной агентуры на территорию Туркестана.

От воспоминаний меня оторвал Иванов, который настоял, чтобы я своим присутствием осчастливил наших соседей по купе. Я вернулся в купе, где застолье вновь было в разгаре.

Вечером мы с Ивановым сошли в Самарканде. Пройдя через здание вокзала, мы вышли на привокзальную площадь, где в ожидании клиентов, стояло два десятка различных транспортно-гужевых средств – пролеток, фаэтонов, небольших карет и просто повозок и арб, запряженных лошадьми, муллами и ишаками. Наняв извозчиков, мы поехали каждый в свое Управление. Сидя в фаэтоне, я мысленно вновь и вновь возвращался к событиям последних дней, к предателю Розыму, к Анне, к хивинке с ребенком, к той информации, которую удалось заполучить во время экстренного допроса на борту сторожевика. О своей дальнейшей судьбе я старался не думать – на месте, в управлении, будет ясно, куда и на какую должность меня определят. Определенно было одно – в моей служебной биографии начинался новый этап. Этап, который, в известной мере, будет отягощен мыслями о проступке бывшего друга детства, а также теми последствиями, которые, безусловно, отразятся на судьбе Анны и ее дочерей. С этими мыслями я, расплатившись с извозчиком и показав служебное удостоверение, прошел в здание, в котором располагалось Управление пограничной охраны республики.