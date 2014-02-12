Внимание, «Новеллазия»!

Портал «NewEurasia» объявляет о старте «Новеллазии», нового конкурса художественной литературы малой формы из Центральной Азии. Цель конкурса – помочь добиться международного признания талантливым авторам региона.

Мы приглашаем к участию в конкурсе граждан Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Заявителями могут быть начинающие писатели, еще не имеющие публикаций, профессионалы, любители, а также блоггеры, журналисты, новеллисты и другие авторы.

Конкурс не устанавливает никаких ограничений по возрасту, полу, национальности и другим критериям, но участники должны будут подтвердить гражданство одной из перечисленных выше республик Центральной Азии.

Заявители могут отправлять свои работы в любых жанрах: повесть, новелла, сборник рассказов, серия блог-публикаций и т.п. Тем не менее, произведения должны относиться к художественной литературе.

В ходе конкурса будут определены 5 победителей. Они получат денежные призы в размере 300 Евро каждый, а их произведения, поданные на конкурс, будут переведены на английский язык и опубликованы на сайте NewEurasia как «блог-повести» (текст будет разделен на несколько частей и опубликован отдельными постами). Также будут выпущены электронные книги с произведениями победителей на английском языке и на языке оригинала.

Произведения всех остальных участников будут опубликованы после завершения конкурса, но только на оригинальном языке.

Правила:

· На конкурс принимаются только собственные художественные произведения. Они не должны быть опубликованы до завершения конкурса нигде в открытых источниках, как печатных, так и электронных.

· Подаваемые произведения должны быть не короче 30 набранных на компьютере страниц А4 и не длиннее 100 аналогичных. Они должны быть отправлены только как файлы MS Word .doc, не .pdf и не .rtf. Если к работе прилагается аудиовиузальный контент или другие специальные средства, пожалуйста, проконсультируйтесь с NewEurasia перед их отправлением.

· Работы должны быть высланы до 1 апреля 2014 года на адрес competition@neweurasia.net. Вы также можете писать письма на этот адрес для получения дополнительной информации о конкурсе.

· Победители будут объявлены 1 мая 2014 года.

Конкурс «Новеллазия» поддержан фондом «HIVOS» (Нидерланды)