Выиграй Amazon Kindle Paperwhite в конкурсе от Новеллазии!

Март 18, 2014 История и культура, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан 0

До конца приема заявок на конкурс писателей Центральной Азии «Новеллазия», проводимый порталом NewEurasia, осталось всего две недели!

NewEurasia проводит специальный конкурс на своей страничке в сети Facebook.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо зайти в социальную сеть, поделиться вот этим постом и лайкнуть нашу страничку.
Сделать это необходимо до 1-го апреля. Затем, из числа пользователей, правильно выполнивших оба действия, мы случайно выберем победителя.

Он получит прекрасную «читалку»  Amazon Kindle PaperWhite, которая будет доставлена к нему прямо домой в любую страну Центральной Азии!

Удачи!

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