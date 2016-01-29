ЯЗЫК ВОЙНЫ

Тот редкий случай, когда гуманитарии объясняют происходящее лучше политиков и социологов. Объясняют точно и аргументированно.
Книга посвящена важному и, возможно, для кого-то спорному. Как события нашего времени и пространства отражается в слове. Новое в мире и постсоветском пространстве «порождается» Россией из-за Украины и в Украине, в том числе и через слово. Медиальное пространство России последних лет, в особенности официальные медиа, демонстрирует очевидное. Лучше всего это обозначать как последствие манипулирования общественным мнением и как следствие этого – приобретенное или навязанное в последний год россиянам «туннельное мышление».
Два лагеря — Майдан и Антимайдан, увы, не ушли в историю. Они навсегда в языке и сознании, и в нашем тоже. В нем – в языковом мире – отразилось все: революция Майдана, захват Крыма, война на Донбассе.
Книга написана известным в постсоветском и западном мире украинским лингвистом Светланой Жаботинской. В «Языке» есть теория, причем эксклюзивная когнитивная теория, которая обладает объяснительной силой. А неизбежным материалом научной рефлексии стала ситуация, когда язык становится оружием. Кстати, так уже было в недавней советской истории. Нынешний язык, который используется российскими пропагандистами, изменяет и примитивизирует сознание как россиян, так и наше – казахстанцев, поневоле зрителей и свидетелей происходящего. Автором книги вводится такое понятие как «консциентальная война», в которой сражаются не столько с противником, сколько с сознанием собственного народа.Точнее, воюют уже не столько с врагом, сколько манипулируют сознанием потенциального союзника, неважно где находящегося — в стане врага или собственной стране. Уничтожение сознания и умение руками потенциального союзника уничтожить врага происходит посредством лексических инноваций (неологизмов и окказионализмов). Знаковые символы активизируют негативную оценку происходящего. Замечу, даже в западной прагматично настроенной науке при признании универсальной природы войны за сознание, признается этически недопустимым влияние на собственный народ. Цель книга точна и научно выверена: как слово может отражать оценку существующего факта и как слово же может само порождать «факт».
Мировоззреничские фреймы складывающейся ситуации идеально воплощены в словесной формуле «ВАТНИК VS УКРОП». Если за первым неологизмом (пришедшим из Украины) неприятие очевидного типа мировоззрения, то за вторым — грубое по фонетической форме ругательство, рожденное росссийскими пропагандистами. Постсоветский дискурс в России выражен в особой идеологии, являющейся симбиозом советского великодержавного наследия и современного национализма, идеально воплощённом в концептуальном понятии «крым наш». Это есть — та особая идеология, в которой сохраняются советские идеологемы, в том числе и наиболее явное — ненависть ко всему иному, догматизм и поверхностность мышления
. Очень многие неологизмы столь просты, что «механика» их создания и даже авторство вычисляемы с достаточной долей точности.
Одной из функций любого языка является мировоззренческая функция, являющаяся в то же время и объединительной. Но если основная функция языка — объединение нации, народа, то функция языка ватников в этом ряду иная. Она в объединении отдельных элементов и противопоставление их остальной части общества, даже в границах одного российского общества. Наконец, невозможно и «утаить» примитивность, косность, деспотичность языка ватников. Такой язык осваивает реальность, но при этом искажает и «топит» ее.
Собранные данные были упорядочены автором в словаре-тезаурусе, в котором неологизмы располагаются не в обычном алфавитном порядке, а по темам (о себе, о Майдане, об Антимайдане, о Януковиче, о России и так далее0. Значение некоторых терминов иллюстрируется визуальными мемами
(фотожабами), которыми изобилует Интернет. В словаре даются: а) толкование происхождения неологизма; б) значение неологизма; в) в ряде случаев – интерпретация термина самими его создателями и пользователями, а также реакция оппонентов на термин, отражающая полемику антагонистов.
К причудливой лексике сепаратистского движения (в другом обозначении – ополченцев) относятся : термины из советской публицистки (хунта, каратели, фашиствующие молодчики), юмор ватников (свидомый, едыне Украйына), собственно лагерный жаргон.
Подобных книг на сегодняшний день в постоветском пространстве только две, обе созданы в Украине: рецензирумая работа Светланы Жаботинской и книга Надежды Трач о слоганах Майдана.
Противоядие в подобной языковой войне только одно – осознание собственного сознания. Именно это и блистательно делает эта книга.
* Жаботинская С.А. Язык как оружие в войне мировоззрений. Майдан – Антимайдан. Словарь лексических инноваций. Черкассы, 2015.
Газинур Гиздатов
Да, действительно, книгу «Язык как оружие в войне мировоззрений» стоит прочитать. После прочтения ты понимаешь, что она написана о важной проблеме нашего времени, а именно информационной (языковой) войне. Информационный век должен давать людям знания и позволять лучше понимать действительность, а на деле мы можем наблюдать манипуляцию фактами, смешанную с грязью и ложью.
Автор книги невзначай обращает внимание читателя на то, что современная журналистика становится похожей на совершенно безнравственную сеть, которая «пудрит» мозги и манипулирует людьми. И это действительно так! Средства массовой информации на сегодняшний день — это самое настоящее оружие массового поражения сознания. Ведь именно через СМИ осуществляется контроль над обществом и определяется его дальнейшее направление развития. Поскольку на первое место выдвигается свобода слова, то различные писателишки получают полную безнаказанность и пишут, что им взбредет в голову. Вдобавок ко всему прочему, каждый может это делать в сети, создавая тем самым новое веяние, чтобы все как можно больше говорили. Смысл в том, что, казалось бы, вполне благородные принципы свободы высказывания мнений используются для притеснения человека, и окунают его в несвободу и зависимость, навязывая ярлыки.
Пожалуй, каждого коснулось эмоциональное потрясение на Украине. Это стало важным событием для нашего времени. Некоторые средства массовой информации, посвященные данной проблематики, ограничивались сухими изложениями, без какой-либо конкретики, описывая все в общих чертах. Отчасти, книга «Язык, как оружие в войне» не относится к ним. В ней построена четкая концепция и аргументация факта, следует мысль по определенной последовательности, включая в себя интересные, а даже веселые описания каждого «героя». Именно поэтому книга заинтересовывает читателя, и формирует собственное сознание.
«Язык как оружие» книга с таким названием четко описывает, что происходит в современном мире. Исходя из нынешней сложившейся ситуации, действительно, язык стал неким оружием, которое убивает сознание полностью. Иными словами, эта книга описывает как можно завладеть сознанием другого человека с помощью слов. И как слово может стать частью причины конфликта.
Книга описывает те события, которые в нашей современности очень важны и актуальны. Она представляет собой некий сборник жаргонов о войне. К сожалению , в наше время язык становится зачинщиком конфликта. Одной из черт современных СМИ является использование «агрессивных» метафор, посредством этих метафор людей вводят в любой «возможный мир». На сегодняшний день именно язык манипулирует сознанием людей. Книга показывает, что в большей степени война отражается в слове. То есть слово провоцирует войну, и тем самым ее усугубляет.
Прочитав книгу, мое мнение с Вашим совпало на часть. Соглашусь с Вами в том, что язык это средство общения, передачи какой-либо информации, пусть даже это будет обычный диалог. Да, «чистый» язык в нашем современном обществе теряет свою былую силу, так сказать, в моде разного рода жаргонизмы и неологизмы, что довольно прискорбно. Ведь всякого рода жаргоны каждым человеком принимаются по разному, всё зависит от уровня его образованности и воспитанности. Как говорят в простонародье «каждый думает в меру своей распущенности». К сожалению, словарей такого рода не так много и знать точное обозначение того или иного слова невозможно. Если же касаться части несогласия, то как мне кажется, язык не есть то, что побуждает человека на плохие поступки. Язык является лишь способом самовыражения. Поэтому каждый из нас совершая поступки, отталкивается от своего мировоззрения, а ни сколько от слова, брошенного в порыве эмоций. «Крым наш» — это в своем роде уже клише, под которое загнан весь народ Украины. Я уверенна в том, что большинство людей, проживающих на этой территории хотят спокойной жизни, а не входить в историю как основоположники новых «жаргонизмов»
На сегодняшний день не возможно представить не один выпуск новостей на российских каналах без ,как минимум, одного репортажа об ситуации на Украине. Однако все те слова, которые используются на ТВ, не всегда понятны. Автор книги «ЯЗЫК ВОЙНЫ» с точностью описывает и трактует те появившиеся или возродившиеся вновь слова во время этой войны. Преимущество этой книги в том, что она легка для прочтения и понятна, в ней нет прямого негативного отзыва о той или иной стороне воюющих. Хотя точка зрения С.А. Жаботинской весьма понятна. Книга является неким сборником жаргонов, которые так ясно и аргументированно представляет автор, даже тот человек, которые не слышал, что произошло на Украине, поймет происходящее. Слово еще со времен Древнего Рима имела большую силу и влияние на людей.
Книга полезна для начинающих журналистов, ведь прежде, чем, что-то писать, нужно знать обозначения каждого слова.
На мой субъективный взгляд, нужно отметить то, что Светлана Анатольевна не смотря на свой патриотизм и политические взгляды, описала слова и Майдана и Антимайдана, просто для того, что бы эти слова исчезли и просто были забыты, а остались в истории. Ведь без истории нет будущего!
Прочитав книгу я увидела, что автор, который является обычным лингвистом описывает то, как язык влияет на общество и как через слова разжигается война. То есть язык действительно выступает как оружие. Последний раз в истории, когда язык мог разжечь войну, это было в годы Холодной войны. Но не один тезаурус или жаргон того времени сейчас не вспомнить и не найти, все ушло в историю и недоступно для людей нашего поколения. Преимущество книги С..А Жаботинской в том, что неологизмы и жаргонизмы нынешней ситуации на Украине не будут забыты и останутся в этой книге.
На мой взгляд, средства массовой информации — гигантский прорыв в обществе. И, я допускаю мысль о том, что языковая, война гуманнее классической. В целом, как показывает история люди не могут без войн. Будь то ресурсы, территория и тому подобное. Каждый хочет урвать себе место под солнцем. Дезинформируя, навязывая свою политику государство формирует гражданское мнение. Я считаю это необходимостью в развивающихся странах, так как если они ведут войну, то они должны заверить народ о том, что война оправдана и имеет смысл. Это нужно для спокойствия, безопасности страны. Даже если, информирование населения было бы прозрачным, войны бы не прекратились, но население было бы в постоянной панике. «Противоядие в подобной языковой войне только одно – осознание собственного сознания» — это второй, как бы странно не звучало, плюс. Так как, в языковой войне ты начинаешь мыслить критически и, приходить к пониманию, что победивших и проигравших нет. Именно в этом случае, люди возможно придут к какому-то консенсусу. Мне, конечно близка свобода слова, личности, творчества, но она не всегда приводит к положительному эффекту.
Если говорить про язык, как воздействие на сознание людей. Это ужасно. Это разжигает конфликты, делит мир на части. Но даже в случае отсутствия ангажированных СМИ, к сожалению, мир был бы все так же разделен на части. Этому есть ряд причин, менталитет, культура и так далее. Конечно, языковая война — это плохо, но хуже когда умирают люди в настоящей войне. Для меня, главное, чтобы языковая война не перешла в классическую, как произошло с Украиной.
Затрудняюсь назвать данное произведение книгой, в которой автор описывает как воздействовать на подсознание людей . Для меня это некого рода словарь, может быть даже учебник, но как такового личного мнения автора я в нем не разглядела. Да, была проделана огромная работа, что безусловно вызывает уважению к автору, так как она сделала что-то новое, а не просто перефразировала очередное западное издание. Считаю, что этот словарь, несомненно, пригодится историкам, лингвистам, культурологам, политологам, социологам, но к сожалению, «простых» граждан более интересуют бытовые проблемы, нежели ситуация на Майдане.
Книга «Язык как оружие в войне мировоззрений» написанная Светланой Жаботинской, это сборник и словарь — тезаурус лексических инноваций о войне, происходивших на Майдане в 2013 по 2014 года, посвященная проблеме в Украине. То, что происходило в Украине, несомненно стало важным событием для всех нас. Как пример того, что даже необдуманно совершенное действие может привести к серьезным последствиям. Война- это чаша весов, на одной из которых лежит отстаиваемая одной стороной своя идеология противопоставляющая другой. Чтобы перетянуть чашу весов в свою сторону, каждая из этих сторон не брезгают воспользоваться любыми средствами оружия. И в качестве такого «оружия» выступила средство массовой информации. Недаром говорили, что во время ВОВ одной из первоначально поставленных задач, для солдат бывшего СССР стал захват всех публикуемых газет, а также радио и телестанций. Для того, чтобы управлять сознанием населения. Следовательно, можно сказать что язык — оно как оружие или средство спасения, которое в плохих руках, может принести только потери и разрушения, а в умелых принести покой и умиротворение.
В своем комментарии я хотела выразить недовольство людской безграмотности. Если бы люди были умнее, никто не бы не шел на крайние меры, ведь всегда началом любого конфликта, является слово непонятное собеседнику.
Книга «Язык как оружие в войне мировоззрений» появилась во время больших эмоциональных потрясений на Украине. Книга показывает, то что, война отражается в слове, и как говорила С. Жаботинская: слово не является аналогом, того что оно называет. Также язык завладевает сознанием человека с помощью слов и просто убивает сознание человека. Ведь все эти слова отражают наше мировоззрение на жизнь.
Мною данное произведение воспринимается как некого рода словарь, может быть даже «мини-учебник». Но, как такового мнения автора я в нем не разглядела. Да, была проделана огромная работа, что безусловно вызывает уважение, так как автор создала что-то новое, а не просто перефразировала очередное западное издание. Считаю, что этот словарь, несомненно, пригодится историкам, лингвистам, культурологам, политологам, социологам, но, к сожалению, «простых» граждан интересуют более бытовые проблемы или тот же курс валют, нежели ситуация на Майдане. И именно от этого фактора зависит будет ли эта книга пользоваться спросом или нет.
Книга — словарь тезаурус, тематических выражений, возникших во время событий на Украине. В словаре много такого, что не вошло в широкий оборот, ни в украинском, ни в русском языке, что нужно отметить для истории. Автор описывает язык, как универсальный и очень эффективный инструмент ведения войны за умы людей,
Книга «Язык как оружие в войне мировоззрений», написанная С.А.Жаботинской раскрывает так называемые тезисы, «понятия» и жаргоны,возникшие в результате жесткого информационного противостояния между Украиной и Россией,начавшееся сразу после событий на Майдане. Если в Украине — Майдан, то в России образовался Антимайдан. Третья мировая война не идет с запуском ядерных ракет либо многомиллионными наступлениями солдат и техники , она идет уже , здесь и сейчас , в твоей голове , идет борьба за сознание каждого человека в масштабах всей планеты . И самый близкий для нас пример этого противостояния — вспыхнувший огонь между Украиной и Россией.Ведь бабахнуло не где то там далеко, как мы все привыкли , а у нас под носом, в «братских» странах. Кто виноват , кто спровоцировал , с кого все началось , не имеет уже значения , ошибки допустили все стороны , и это не только Украина с Россией , но и Евросоюз, и Соединенные Штаты . Свобода слова , как неотъемлемая часть прав человека , демократии и свободного общества, превратилась в мощный инструмент противостояния . Каждая сторона использует все доступные СМИ для идеологической информационной обработки населения , в первую очередь своего, чтобы оправдать свои действия , уверить в своей правильности , и не важно , пусть это будут даже военные преступления, если население будет «обработано» , оно и бесчеловечные меры признает правильными и «единственно необходимыми».Таким образом правительство и спецслужбы объединяют население перед внешним общим врагом , ( если даже врага и нет на самом деле , он будет создан искусственно, и все будут в это верить) отвлекая от проблем внутренних. И к тому же государство получит карт бланш на любые жесткие и бесчеловечные меры против этого «врага», ведь «обработанное » население будет верить в правильность действий и апплодировать. Разжигание ненависти к «общему» внешнему врагу , пропаганда агрессивной идеологии , ведут к тому , что в случае начала классических военных действий — население не будет стремиться к мирному урегулированию, а наоборот поддержит свое правительство. Очень печально все это наблюдать, ведь люди в подавляющем большинстве не стремяться провести свой анализ , сохранять свою независимую точку зрения , а впитывают только то , что им ежедневно «впаривают». Никто не проверяет так называемые «факты» , было ли это на самом деле , или эти «факты» искусственного происхождения. Ведь ложь , которую будут говорить сто раз — становится правдой, потому что в нее уже поверили . Бабахнул где то , пригласил ТВ, и люди уже готовы поддержать абсолютно ЛЮБЫЕ решения правительства, лишь бы не бабахнуло рядом с ними . Информационную войну ведет и Россия, и Украина , инфомационную войну ведут и Соединенные Штаты , и практически все страны в мире , у которых есть недопонимания с кем бы то ни было . Данная книга помогает точно понять и разобраться в появившемся особом языке , как результате информационного противостояния России и Украины. Контроль СМИ в политических агрессивных интересах маскируется под свободу слова . Ответственность за пропаганду и ведение информационной войны несет каждый человек , в нее вовлеченный. По крайней мере будьте ответственны хотя бы за свое личное сознание.
Основная мысль книги построена вокруг «слова» и его значимости в наши дни, а конкретнее — о его абстрактном весе в ситуации на Украине. Факт в том, что человеческий разум в сочетании с фантазией способен вывернуть любой факт на изнанку, выставить в совершенно ином свете и в добавок «посолить и поперчить» до такой степени, что собственные карие глаза покажутся голубыми. Главное подача. От сюда на лицо актуальность книги: она представляет собой своего рода вербальное сообщение, описывающее искусно манипулирующую сознаниями вербальную войну, основное обитание которой происходит масштабно, без каких либо моральных рамок в киберпространстве.
Нет более мощного оружия против вспыльчивости, чем холодное спокойствие. Именно данное высказывание вспоминается после ознакомления с небольшой книгой Жаботинской С.А «Язык как оружие в войне мировоззрений».Выходит так, как будто чем богаче язык, тем выше культура. А по-моему, наоборот: чем выше культура, тем богаче язык. Количество слов и их сочетаний находится в самой прямой зависимости от суммы впечатлений и представлений: без последних не может быть ни понятий, ни определений, а стало быть, и поводов к обогащению языка. Данная книга вызвало у меня больше положительных твитов нежели негативных.
Сегодня Украина имеет куда больше свободы слова и языка, нежели у своих соседей. Что такое «язык», это слово, а слово-это оружие, мощное оружие, которое запускается первым, в любой войне. А слово, есть информация. Понятие «информационная война» в наши дни имеет ведущую роль. Следовательно у кого информации больше, тот ведет войну. У СМИ всегда информации больше, так возможно СМИ и пробуждает войну? Язык может влияеть на общественное мнение, на сознание и восприятия людей. Именно «язык» на Майдане сыграло огромную роль. Язык и слово на Майдане свободно и открыто. Вспомнить ситуацию в Жанаозене в Казахстане, как граждане страны переживали такое горе страны? Как вела себя пресса в той ситуации? Никак! Все было скрыто, все старательно пытались перекрыть дорогу правде людям. Просто так убили, растреляли людей, студентов, детей, матерей. Эти люди граждани Казахстана. А теперь ситуации на Майдане, все выливались полностью всему миру, всем миром наблюдали прямой эфир стрельбы студентов на площадях и улицах Украины.
Книга «язык как оружие в войне» это краткий, но весомый интернет обзор, ресурс. Который констотирует информации прошедшие на Майдане с периода 2013 по 2014 года. Охватывает революцию на Майдане, военные действия на Данбассе. Помимо того, что это больше архив, чем памянальная, историко-документальная книга о войне, так я бы сказала, что это словарь политолога. Отличный предмет быта для историков, политологов, преподователей и журналистов. Обычным смертным владеть такой стихией не просто. Труд автора, заслуживает уважения.
Я, как и большинство отписавшихся выше не могу не выразить, и возможно повториться, в своем понимании книги, потому что прочитанное вызвало восторг!
Книга для тех, кто хочет «повысить психологический иммунитет для защиты от токсических атак, которые предпринимает власть в войне за нашу психику».
Данная книга раскрывает занавес актуальной темы нашей современности. Автор помогает увидеть скрытое и учиться различать фактуальные признаки поступающей информации. Это как малое пособие, для выработки осознания реалий этого мира. Находить подтекст или видеть извращенную информацию крайне важно, во избежания конфликтов или запудривании мозгов. На примере Украины, автор показывает, к чему приводит незнание данных столпов истины. Мало того, что Жаботинская раскрывает тему неологизмов, она в определенный момент, анализируя весь материал, приводит нас к способности «распознавать» кто мог бы являться автором новообразований. То есть, всего лишь имея на руках информацию, можно нарисовать полную картину происходящего.
Для меня самые поразительные мысли были в 6 главе под названием «Вербальное оружие: действие и противодействие». Где раскрывается тема свойств языка: «не «живописать в деталях», а «картировать» отражаемый в сознании образ мира». Далее наглядно показано как эти преимущества используются не во благо граждан. Очень точное описание: «служба управления восприятием». Это словно предупреждение с предостережением.
Если вам нужны советы, как обладать своей частью «Я», что автор называет наша «Самость», то вы на верном пути, потому что эта книга будет полезна каждому. Не говоря уже о тех, кто учится на Журфаке!
И как писал Вадим Шефнер в 1956:
«…Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить…
Пусть разменной монетой не служат они, —
Золотым эталоном их в сердце храни!
И не делай их слугами в мелком быту —
Береги изначальную их чистоту».
Яна, ваш комментарий «убил»! Спасибо!
На мой взгляд , книгу «Язык как оружие в войне мировоззрений» стоит прочесть . Данная книга раскрывает о современных проблемах нашего времени . С помощью языка можно овладеть сознанием другого человека , и просто убить его . Даже одно слово , может спровоцировать войну.
Используй силу манипуляции, люд!
Бесспорно, СМИ являются поставщиками «действительности» всего увиденного, услышанного, подслушанного, да и трактуют же средства массовой порабощенности исключительно со своей колокольни. Только где сыскать именно ту, которая мелодичней для слуха, краше будет да уютней?
Информационная война, на примере крайне известных отношений между Россией и Украиной, мне кажется, самая опасная и влечет за собой колоссальный изматывающий характер на уровне сознания любых, активно принимающих да и прилегающих сторон, поэтому решительная война, информационная, предполагает собой или же полностью заменяет классическую кровопролитную, из таких войн выходят десятками лет, майданутые уже вписаны глубоко в историю.
Ужасно представлять себе людей, которые настолько уверовали в байки о лучшей жизни, о изменениях, доминации, тотального контроля, уничтожения своего неприятеля и тд., с отправной точки зрения единственной стороны, это от правительства, что невольно думаешь, исполнительная сила ведь теперь в обычном народе, в незащищенном, силой, которой владеют, сокрушит сотни тысяч судеб, она пульсирует и крайне агрессивно реагирует на внешнего «раздражителя». Люди целиком с головой готовы поддержать абсолютно все решения правительства, лишь бы они сами не были задеты. Мощь слова или языка прямо пропорционально зависит от уровня защиты каждого. Книга Жаботинской С.А «Язык как оружие в войне мировоззрений» как раз раскрывает актуальную тему нашей современности и дает большое количество неологизмов и терминов, возникших в последние годы бушующих событий. Автор в данной книге помогает различить и выявить признаки информации как таковой.. Рекомендую к ознакомлению!
Лично я к сожалению не прибывал в восторге от прочтения данной книги, т.к. не обнаружил для себя практически ничего нового кроме всякого рода неологизмов и жаргонизмов,возникших на почве конфликта России и Украины.
Плюсом книги можно назвать то,что Российско-Украинская война описывается со стороны вербального противостояния,а не с пресловутого пересказа возникновения конфликта и ведения боевых действий.