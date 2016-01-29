ЯЗЫК ВОЙНЫ

Тот редкий случай, когда гуманитарии объясняют происходящее лучше политиков и социологов. Объясняют точно и аргументированно.

Книга посвящена важному и, возможно, для кого-то спорному. Как события нашего времени и пространства отражается в слове. Новое в мире и постсоветском пространстве «порождается» Россией из-за Украины и в Украине, в том числе и через слово. Медиальное пространство России последних лет, в особенности официальные медиа, демонстрирует очевидное. Лучше всего это обозначать как последствие манипулирования общественным мнением и как следствие этого – приобретенное или навязанное в последний год россиянам «туннельное мышление».

Два лагеря — Майдан и Антимайдан, увы, не ушли в историю. Они навсегда в языке и сознании, и в нашем тоже. В нем – в языковом мире – отразилось все: революция Майдана, захват Крыма, война на Донбассе.

Книга написана известным в постсоветском и западном мире украинским лингвистом Светланой Жаботинской. В «Языке» есть теория, причем эксклюзивная когнитивная теория, которая обладает объяснительной силой. А неизбежным материалом научной рефлексии стала ситуация, когда язык становится оружием. Кстати, так уже было в недавней советской истории. Нынешний язык, который используется российскими пропагандистами, изменяет и примитивизирует сознание как россиян, так и наше – казахстанцев, поневоле зрителей и свидетелей происходящего. Автором книги вводится такое понятие как «консциентальная война», в которой сражаются не столько с противником, сколько с сознанием собственного народа.Точнее, воюют уже не столько с врагом, сколько манипулируют сознанием потенциального союзника, неважно где находящегося — в стане врага или собственной стране. Уничтожение сознания и умение руками потенциального союзника уничтожить врага происходит посредством лексических инноваций (неологизмов и окказионализмов). Знаковые символы активизируют негативную оценку происходящего. Замечу, даже в западной прагматично настроенной науке при признании универсальной природы войны за сознание, признается этически недопустимым влияние на собственный народ. Цель книга точна и научно выверена: как слово может отражать оценку существующего факта и как слово же может само порождать «факт».

Мировоззреничские фреймы складывающейся ситуации идеально воплощены в словесной формуле «ВАТНИК VS УКРОП». Если за первым неологизмом (пришедшим из Украины) неприятие очевидного типа мировоззрения, то за вторым — грубое по фонетической форме ругательство, рожденное росссийскими пропагандистами. Постсоветский дискурс в России выражен в особой идеологии, являющейся симбиозом советского великодержавного наследия и современного национализма, идеально воплощённом в концептуальном понятии «крым наш». Это есть — та особая идеология, в которой сохраняются советские идеологемы, в том числе и наиболее явное — ненависть ко всему иному, догматизм и поверхностность мышления

. Очень многие неологизмы столь просты, что «механика» их создания и даже авторство вычисляемы с достаточной долей точности.

Одной из функций любого языка является мировоззренческая функция, являющаяся в то же время и объединительной. Но если основная функция языка — объединение нации, народа, то функция языка ватников в этом ряду иная. Она в объединении отдельных элементов и противопоставление их остальной части общества, даже в границах одного российского общества. Наконец, невозможно и «утаить» примитивность, косность, деспотичность языка ватников. Такой язык осваивает реальность, но при этом искажает и «топит» ее.

Собранные данные были упорядочены автором в словаре-тезаурусе, в котором неологизмы располагаются не в обычном алфавитном порядке, а по темам (о себе, о Майдане, об Антимайдане, о Януковиче, о России и так далее0. Значение некоторых терминов иллюстрируется визуальными мемами

(фотожабами), которыми изобилует Интернет. В словаре даются: а) толкование происхождения неологизма; б) значение неологизма; в) в ряде случаев – интерпретация термина самими его создателями и пользователями, а также реакция оппонентов на термин, отражающая полемику антагонистов.

К причудливой лексике сепаратистского движения (в другом обозначении – ополченцев) относятся : термины из советской публицистки (хунта, каратели, фашиствующие молодчики), юмор ватников (свидомый, едыне Украйына), собственно лагерный жаргон.

Подобных книг на сегодняшний день в постоветском пространстве только две, обе созданы в Украине: рецензирумая работа Светланы Жаботинской и книга Надежды Трач о слоганах Майдана.

Противоядие в подобной языковой войне только одно – осознание собственного сознания. Именно это и блистательно делает эта книга.

* Жаботинская С.А. Язык как оружие в войне мировоззрений. Майдан – Антимайдан. Словарь лексических инноваций. Черкассы, 2015.

Газинур Гиздатов