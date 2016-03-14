Лухнева Яна
Одиночество общества
Чтобы не начинать с этимологии словосочетания «массовые коммуникации» продолжу повествование с отправной точки: город Жезказан. Расположен он в центральной части Казахстана, где число населения едва дойдет до ста тысяч человек. Для такого количества людей выходят шесть печатных изданий, ведёт вещание местный телеканал, а также существует несколько новостных порталов. Значительная проблема малых городов, перед большими видна невооруженным глазом: медленная адаптация к современным реалиям плюс глубокая непросвещенность.
Не знаю, как это происходит в других странах, но в Казахстане зачастую действует принцип «моя хата с краю, ничего не знаю». Взять, к примеру, 2013 год, когда вышел закон о повышении пенсионного возраста у женщин. В то время я подрабатывала в редакции сайта «Жезказган сегодня», где получила задание провести опрос среди населения по поводу новоиспеченной реформы пенсионной системы. Немного позависав на форумах, почитав комментарии и реакции жителей других городов, я обнаружила достаточно активное участие людей в обсуждении данной темы. Выйдя за стены нашей «мастерской» с камерой в руках (цель была наглядно показать мнение), и отправившись путь, я начала проводить социальный опрос, где мною было увидено: а) большинство хлопая ресницами смотрели на меня, как на идиотку; б) некоторые не стесняясь отскакивали, будто на них только что свалился метеорит и в) также происходили случаи, где люди просто разворачивались меняя направление. Будучи разбитой неоправданным ожиданием, я на себе ощутила падение «космического булыжника». Моё задание повисло в невесомости. Лишь через несколько дней в редакции раздался звонок, где адресант изъявил желание встретиться и обсудить возможность дать интервью о «набившей оскомину» темы. Это оказалась женщина 47-ми лет, рассказавшая про свою многодетную мать, которой, в связи с состоянием здоровья, каждый день приходится надрываться на работе, в тяжелых условиях, где имеется лишь одно приятное ожидание – выход на пенсию. При встрече Айжан также поделилась желанием организовать масштабную петицию об отмене закона. Радостно рассказывая о том, что уже имеется 69 подписей, она надеялась через СМИ увеличить это число. В ответ мы поделились своим «горьким» опытом. Вся эта история закончилась тем, что своё мнение выражали лишь те, кому оставалось пару лет до пенсии. Остальные отмалчивались и вели себя совершенно не заинтересованно.
Как в таком обществе не почувствовать себя изгоем?
Следующая история берёт свое начало в далёком 2008 году, когда до жезказганских тинейджеров (в том числе и меня) доходит веяние различных субкультур, то, что взрывало запад с 50-ых годов. Я знакомлюсь с впечатлившей меня музыкой и соответственно проявляю это через свой внешний образ. Если моя внутриличностная коммуникация была готова к «экспериментам», то общественная коммуникация складывалась крайне трагично. Вместо того чтобы проявить осведомленность, хотя бы внутри межличностной коммуникации, люди попросту похерили моё проявление. А выражалась это в отторжении и непринятии даже возможности существования чего-то «другого». Постоянные вызовы к директору в школе, и ладно если бы это было за девиантное поведение! Ругали за не понятные для них аксессуары, тетради и рисунки в альбоме. На улице люди всё время «таращились» на то, что ты одет по-другому. Последней каплей был звонок бабушки, после просмотра программы «Пусть говорят», в которой обсуждали ситуацию о готах, съевших девочку. Моя бабушка, вся в слезах подумала, что это относится и ко мне. Очень повезло в то время попасть в Караганду и сравнить, как дело с восприятием обстоит в городе с населением в пять раз больше. Тех, кто «таращился» было значительно меньше.
Постепенно возвращаемся к настоящему времени. 2016 год, Алматы, многомиллионник. Город, в котором увеселительных заведений найдется на любой вкус и цвет. Общество, в котором на тебя смотрят, как на сумасшедшего, если случайно обмолвишься о том, что ты не ешь мясо, не пьешь алкоголь, хочешь стать сыроедом, практикуя ЗОЖ. Там, где на паре преподаватель говорит: «Ваше мнение слишком индвидуально. Его не стоит учитывать». Что в таком случае написать в эссе по теме «Массовые коммуникации и общественное мнение»? Показать, на собственном примере (т.к. действие происходит в Казахстане) насколько усвоен материал, и обратить внимание на проблему одиночества нашего общества, которое, так или иначе, сквозило на протяжении всего материала.
ОДИНОЧЕСТВО ОБЩЕСТВА
Лухнева Яна
Да,пожалуй, эта проблема особенно актуальна сегодня. И дело даже не в размере города, в котором ты живешь. Вся причина кроется в нас самих. С самого раннего детства ребенок боится остаться один. Ведь остальные ребята будут смеяться над ним. Дальше –больше. В школе есть популярные дети, есть изгои. Ведь всем везет по-разному: кто-то рождается очень красивым и общительным и у такого человека всегда много людей рядом, а кто-то очень робок, и от этого проживает свою жизнь более одиноко. В XXI веке каждый человек имеет доступ в Интернет. Казалось бы, что еще может быть надо для преодоления робости, раскрытия себя как личности. Но и тут не все так просто, немаловажную роль играет и количество людей, которые подписаны на тебя, и фотографии, которые ты выкладываешь. Так же, как и в реальной жизни, в социальных сетях есть своя элита, диктующая моду на смешные картинки, популярные видео, стиль жизни. По моему мнению, представители «элиты» зачастую тоже одиноки. Быть одиноким — это состояние души, когда есть с кем общаться, но некому рассказать о том, что творится в душе. Нет ни с кем близости, поэтому можно иметь хоть сотню друзей и при этом быть одиноким. Мы живем в обществе потребителей, где ты будешь в центре внимания, пока у тебя есть, что предложить обществу. Случись у тебя проблемы, все просто развернутся и пойдут искать другой источник.
Но на самом деле одиночество ‒это боязнь остаться без внимания общества, боязнь беспомощности, ведь мы привыкли полагаться на других, боязнь внутренней дисгармонии. Выход из этого очень прост и банален. Нужно научиться жить в гармонии с самим собой, непрерывно развиваясь и совершенствуясь. Читать больше книг, смотреть фильмы, изучать языки. Ведь человек, который не зависит от общества и получает массу положительных эмоций от единения с самим собой, никогда не будет одинок!
Полностью согласна с автором. Тема очень актуальна и, как мне кажется, становится актуальней с каждым годом. Люди перестали понимать людей, перестали слышать друг друга. Мир полон эгоистов! Сейчас каждый думает только о себе: как бы выгодней устроиться, улучшить условия жизни, материальное положение…. Никто не говорит о том, что это плохо. Это естественное чувство и право каждого человека. Но улучшая свою жизнь, человек не задумывается о том, что своими действиями он может ухудшить жизнь другого. Сегодня все готовы «идти по головам» лишь бы только «удержаться на плаву». И даже среди близких людей найдутся такие, кто готов предать родных, разорвать родственные отношения только для того, чтобы оказаться на верхушке социальной лестницы. Люди совершенно не заинтересованы в проблемах других. И если та или иная тема их не касается, ведут себя отстранёно, проявляя пассивность. «Моя хата с краю».
Согласна и со второй частью статьи. «Стадное» чувство поглощает общество. Людям легче согласиться с большинством и подавить свое личное мнение, чем противостоять обществу и отстаивать иную точку зрения. Проявление индивидуальности приравнивают к девиантному поведению (именно с отрицательной его стороны), даже если нет никакой негативной подоплёки. Чаще всего человек-одиночка – это личность, которая на определенном этапе, в силу обстоятельств, противопоставила себя обществу. Индивид не согласен с мнением общества и поступает так, как считает правильным, не нанося при этом вреда социуму. Однако его начинают считать изгоем, сторонятся и пытаются исключить из своего круга общения.
Актуальность проблемы одиночества человека в современном обществе очевидна. И автор смогла продемонстрировать это в полной мере.
Я полностью согласна с автором. И вправду, хоть и СМИ всегда передавать информацию происходящую в стране, в мире, стараясь максимально завлечь читателя. Наше общество не читает это если это ему не нужно. Именно придерживаясь,и в правду принципа ‘моя хата с краю».Сейчас стало всем по душе фактор включенности в происходящее, непосредственное присутствие в происходящих событиях, что влияет на массовые коммуникаций.
Не могу не согласиться с автором этой статьи, так как пережила на себе подобный опыт и не раз сталкивалась с безразличием или же, напротив, с агрессивной реакцией на самые безобидные вещи. Все дело в менталитете нашей страны, в неверном понимании некоторых вещей, в восприятии и где-то даже в отсутствии толерантности. Жизнь в крупном мегаполисе во многом отличается от жизни в маленьких городках и поселениях. Но дело даже не в количестве людей, а в ритме жизни горожан, в масштабности их мышления, кругозоре и многих других факторах. Будучи неординарной личностью, естественно, хочется найти себе подобных, единомышленников и не чувствовать себя «белой вороной». В таком случае, жизнь в больших оживленных городах наилучший вариант из имеющихся.
Автор знает, о чем пишет и действительно, тема на сегодняшний день актуальна касательно второй истории, а вот в первой истории, люди скорее всего боятся, что скажут что-то неправильно.
Прочитала я статью, увы, не могу не согласиться. Проблема очень актуальна, тем более сейчас. Мы живем в веке, в веке дико развивающихся информационных технологий. Интернет играет значительную роль в нашей, повседневной жизни. Люди создают иллюзию общения, иллюзию жизни. Сами по себе люди одиноки, не привыкшие к этому зловещему слову «одиночество», они углубленно ищут себе «сетевых друзей». Я часто замечаю большинство людей, которые приходят в заведения, видят знакомые лица(благодаря соц. сетям) и здороваются. Но дело в том, что они только здороваются и ничего более. Одинокие люди создают мнимую жизнь в социальных сетях, создают свой некий образ, пытаются найти друзей, пытаются быть знаменитыми, потому что им нужно внимание. Но выйдя в свет, это все растворяется в жестокой реальности, и тогда ты понимаешь, насколько ты одинок. Но я хочу обратить внимание не только на это, но и на то, как деградирует наш мир. Ведь вместо того, чтобы развиваться, жить лучше, совершенствоваться, добиваться целей, помогать нуждающимся, получать новые навыки, читать книги, и просто радоваться жизни, мы сидим в интернете, тратя свое бесценное время на создание вышеперечисленных действий в разных аккаунтах. Поэтому я хочу призвать не боятся открываться этому миру, радоваться жизни, стараться заполнить ее, узнавать новое, учиться, гулять. Мы все одиноки, нет ни единого человека, кто не был бы одинок. Просто кто- то не подает вида, кто- то считает, что это незначительно, что не нужно давать этому всеобщую огласку и правильно делает, тогда он забывает об этом и живет полной жизнью, а кто- то делает из этого центром своей маленькой эмоциональной вселенной, тем самым позволяя этому контролировать все твои действия.
Мнение — то, чему на сегодняшний день уделяется много внимания, что особо то и не нужно. То есть, чье-то мнение бывает настолько для нас важным, что это может сковать, не дать сделать шаг ради себя самого. Как и с точностью наоборот — люди пытаются своим так сказать «мнением» уничтожить человека. Наверное, тут есть еще одна грань, когда любое мнение не имеет право на существование, конечно, для таких, которые приведены в предыдущем положении. После этой статьи, я задумалась, что зачастую, перед любым предстоящим разговором с незнакомым человеком у двух сторон происходит сначала визуальный контакт, то есть две стороны знакомятся с внешним образом другого и тут складывается мнение. Какое оно складывается? Что если человек во всем черном, то он придерживается какой-то непонятной стороны общества (хотя это просто черный, вечно модный, вечно актуальный цвет); если у человека борода, то он он точно что-то задумал; если человек надел футболку с названием любимой группы, то всё, что он делает — поклоняется этой группе, а также им подобным и всё время уделяет этому. Из-за принятия слишком быстрого решения по поводу внешности другого человека, из-за какого-то мнения, разговор-то и не получается. Конечно, может быть, это исключение или мой неудачный опыт из пятилетней давности, но суть в другом. В людях заложена оценка по картинке, по тому, что есть снаружи, и это не только касаемо внешности человека, но и других вещей, тех же самых неодушевленных предметов. Отсюда вытекает мой личный вопрос, нужно ли держать людям своё «всегда правильное-имеющее-право-на-существование» мнение при себе или же нужно научиться, либо помнить, либо как-то вбить себе в голову то, что с обратной стороны вещи другие .
НЕ СОГЛАСНА! Вы говорите о том, что общество одиноко лишь потому, что: а) «моя хата с краю и т.д»; б) города с небольшим населением не такие активные и понимающие. А что, если войти в положение людей, к которым Вы обращались с просьбой дать свой комментарий на происходящее. Как я понимаю, люди все взрослые, состоявшиеся. Приоритетно женщины. Я смотрю на это так: Во-первых, СССР. Как бы ни было банально, но это факт. Почти всё наше взрослое население до сих пор «живет» в Союзе. Это видно по взглядам на жизнь, по ценностям, даже по поведению. Как известно, при Союзе «Всё всегда было прекрасно. И страны лучше СССР не было.» А что Казахстан сегодня? Казахстан — постсоветское государство, как ни крути. Возможно, это и объясняет нежелание взрослого населения разглагольствовать на камеру: «Мол, политики совсем с катушек послетали, да и государство совсем о людях не думает.» Во-вторых, если Вы даже и задавали вопросы людям нашего поколения, то есть людям возраста, примерно, 17-30 лет, возможно, активности и энтузиазма было хоть отбавляй, а вот объективности можно было и не ждать. «Не доросли» мы ещё до этого.
Теперь о том, что Вы рассказали нам про то, что мол в больших городах люди совсем иначе смотрят на ярких, самовыражающихся людей. Не вижу в этом правды. Люди в Казахстане везде одинаковые. Большой город или маленький… Вот представьте, идёте вы, например, одевшись, как гот, а рядом иду я, одевшись, как кто-нибудь ещё. Значит идём мы и видим такую картину: Два молодых, хорошо одетых мужчины сидят где-то на лавочке. Ничего необычного, правда? Но в следующий момент, они начинают страстно целоваться друг с другом у всех на глазах. Вы не станете «таращиться»? Навряд ли. Я вот буду. Так уж устроено. Всегда человек неформальной внешности и поведения будет выделяться из толпы. Кому-то будет всё равно, а, возможно, кто-то сделает вид, что не заметил. Но всегда то, что выделяется из «обычного» будет обсуждаться и осуждаться. Особенно в странах постсоветского пространства
Поэтому, я считаю, что неправильно ругать людей за то, что они не хотели с Вами сотрудничать или потому, что смотрели на Вас косо. Такие уж мы получились. Такими нас воспитали.
От своей точки зрения могу сказать, это одна из самых актуальных вопросов на сегодня. Многим людям все равно на актуальные темы. Главное с ними все было хорошо, И конечно они буду смотреть косо на такие опросы, Думают «Что этой девушке надо?», «Зачем ей повышение пенсий у женщин?» «Делать ей больше нечего» и т,д, Этим людям не хватает понимания и восприятия на волнующие темы.
Чтобы не остаться в мире «Одиночества», надо жить самим собой. Надо творить и развиваться. Изучать все прелести жизни. Ведь тогда ты будешь богатым, и никакого одиночества не будет в твоей жизни.
Я согласна с автором статьи. Это очень актуальная тема на сей день. Большинство людей думают о себе. остальное их вообще не волнует. Люди эгоистичны. Сейчас говорят, что все это в последнее время изменилось, раньше не так было. Так всегда было. Я думаю люди просто равнодушны. Станет плохо на улице никто не поможет. Если упадешь на проходе просто переступят.
Одиночество- это современная болезнь нашего общества, которую никто даже и не пытается одолеть. Это одиночество создано самим обществом, хотя » общество» давно пора переформулировать в » стадо» Люди привыкли жить в недопонимании, и просыпаются утром с одной мыслью » Лишь бы меня никто не тронул». Но ведь на сегодняшний день, для многих это самая удобная позиция. Скажешь что — то или сделаешь, всё обернется себе во вред. И просто быть тенью в темной толпе, жить как все- легче всего. Зачем брать большие города, к примеру возьмем обычную среднюю школу. Учителя приходят домой и жалуются на недобросовестность директоров, каждый день работают проклиная этого директора, но эти жалобы дальше дома никуда не уходят. А зачем? Когда предлагаешь собрать подписи и отправить жалобу в вышестоящие органы, все одним большим стадным криком отвечают » Да нет, вы что! Стыдно же! Что люди скажут?! Как мне дальше здесь работать?!» -а никак!!! Дальше жить и работать стадом ничего не меняя, и растить такое же стадо!