Лухнева Яна

Одиночество общества

Чтобы не начинать с этимологии словосочетания «массовые коммуникации» продолжу повествование с отправной точки: город Жезказан. Расположен он в центральной части Казахстана, где число населения едва дойдет до ста тысяч человек. Для такого количества людей выходят шесть печатных изданий, ведёт вещание местный телеканал, а также существует несколько новостных порталов. Значительная проблема малых городов, перед большими видна невооруженным глазом: медленная адаптация к современным реалиям плюс глубокая непросвещенность.

Не знаю, как это происходит в других странах, но в Казахстане зачастую действует принцип «моя хата с краю, ничего не знаю». Взять, к примеру, 2013 год, когда вышел закон о повышении пенсионного возраста у женщин. В то время я подрабатывала в редакции сайта «Жезказган сегодня», где получила задание провести опрос среди населения по поводу новоиспеченной реформы пенсионной системы. Немного позависав на форумах, почитав комментарии и реакции жителей других городов, я обнаружила достаточно активное участие людей в обсуждении данной темы. Выйдя за стены нашей «мастерской» с камерой в руках (цель была наглядно показать мнение), и отправившись путь, я начала проводить социальный опрос, где мною было увидено: а) большинство хлопая ресницами смотрели на меня, как на идиотку; б) некоторые не стесняясь отскакивали, будто на них только что свалился метеорит и в) также происходили случаи, где люди просто разворачивались меняя направление. Будучи разбитой неоправданным ожиданием, я на себе ощутила падение «космического булыжника». Моё задание повисло в невесомости. Лишь через несколько дней в редакции раздался звонок, где адресант изъявил желание встретиться и обсудить возможность дать интервью о «набившей оскомину» темы. Это оказалась женщина 47-ми лет, рассказавшая про свою многодетную мать, которой, в связи с состоянием здоровья, каждый день приходится надрываться на работе, в тяжелых условиях, где имеется лишь одно приятное ожидание – выход на пенсию. При встрече Айжан также поделилась желанием организовать масштабную петицию об отмене закона. Радостно рассказывая о том, что уже имеется 69 подписей, она надеялась через СМИ увеличить это число. В ответ мы поделились своим «горьким» опытом. Вся эта история закончилась тем, что своё мнение выражали лишь те, кому оставалось пару лет до пенсии. Остальные отмалчивались и вели себя совершенно не заинтересованно.

Как в таком обществе не почувствовать себя изгоем?

Следующая история берёт свое начало в далёком 2008 году, когда до жезказганских тинейджеров (в том числе и меня) доходит веяние различных субкультур, то, что взрывало запад с 50-ых годов. Я знакомлюсь с впечатлившей меня музыкой и соответственно проявляю это через свой внешний образ. Если моя внутриличностная коммуникация была готова к «экспериментам», то общественная коммуникация складывалась крайне трагично. Вместо того чтобы проявить осведомленность, хотя бы внутри межличностной коммуникации, люди попросту похерили моё проявление. А выражалась это в отторжении и непринятии даже возможности существования чего-то «другого». Постоянные вызовы к директору в школе, и ладно если бы это было за девиантное поведение! Ругали за не понятные для них аксессуары, тетради и рисунки в альбоме. На улице люди всё время «таращились» на то, что ты одет по-другому. Последней каплей был звонок бабушки, после просмотра программы «Пусть говорят», в которой обсуждали ситуацию о готах, съевших девочку. Моя бабушка, вся в слезах подумала, что это относится и ко мне. Очень повезло в то время попасть в Караганду и сравнить, как дело с восприятием обстоит в городе с населением в пять раз больше. Тех, кто «таращился» было значительно меньше.

Постепенно возвращаемся к настоящему времени. 2016 год, Алматы, многомиллионник. Город, в котором увеселительных заведений найдется на любой вкус и цвет. Общество, в котором на тебя смотрят, как на сумасшедшего, если случайно обмолвишься о том, что ты не ешь мясо, не пьешь алкоголь, хочешь стать сыроедом, практикуя ЗОЖ. Там, где на паре преподаватель говорит: «Ваше мнение слишком индвидуально. Его не стоит учитывать». Что в таком случае написать в эссе по теме «Массовые коммуникации и общественное мнение»? Показать, на собственном примере (т.к. действие происходит в Казахстане) насколько усвоен материал, и обратить внимание на проблему одиночества нашего общества, которое, так или иначе, сквозило на протяжении всего материала.