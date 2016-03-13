ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛОМ «ОЙЛА»

Орлова Анастасия

Встреча с редакцией журнала «Ойла» — познавательного журнала для школьников.

Это наш первый поход в редакцию ежемесячного научно-популярного журнала для школьников и родителей «Ойла». Ойла — только начинающий приобретать известность в Казахстане журнал, но уже заинтересовавший довольно значительную часть аудитории, на которую он направлен.

Члены команды, работающей над первым в нашей Республике научным журналом, во главе с главным редактором Ердосом Тулегеновым, очень приветливы, и встречают журналистов довольно бодро, несмотря на только начавшийся рабочий день. Ердос Тулегенов сразу же знакомит гостей с каждым из присутствующих: Мадина Жолдыбаева, Асия Джаишева, Олжас Исенов, Александр Фишер, Гамзат Бияров, Азамат Букешов, Жандос Хайдар, Асем Жапишева. Мы внимательно слушаем небольшие рассказы от главного редактора и о каждом из членов команды «Ойла», что само собой показывает сплоченность и взаимопонимание Ердоса Тулегенова и его коллег.

Ердос, мы провели анализ нескольких выпусков «Ойла», обсудили прочитанное и увиденное, но что же по-вашему считается «идеей» журнала? В чем она заключается?

Основная концепция журнала в том, чтобы работать со школьниками и учителями одновременно. Для старшего поколения в плане интеллектуального развития, культуры и воспитанности, возможно, это уже бесполезно, поэтому мы решили заниматься детьми. Так, собственно говоря, родилась идея этого журнала.

Вы пытаетесь общаться с учителями для вашего журнала? Идут ли они вам на встречу, и нравится ли им идея «Ойла»?

Общаться с учителями мы пытаемся, но не все идут на контакт. Скажем так, учителя-друзья идут. Любой учитель привык чувствовать себя главным, когда входит в свой класс. Поэтому когда кто-то дает преподавателю что-то подобное, например наш журнал, — даже если журнал очень хороший,- всегда первая мысль учителя – защитить ребенка, как своего. Преподаватель смотрит, листает, а затем говорит, — «Вот то, что я даю тебе на уроке – вот это надо. А это…». Подобные слова могут ребенка быстро остудить. Вспоминая себя в детстве, какие –то идеи, инициативы, озвученные неправильному человеку, сразу гасились. Ведь дети всё понимают, любой взгляд и жест. Но, конечно, есть нормальные учителя, которые только «за» подобные журналы.

Как уже ясно, что Ваш журнал основан на научной тематике, статьях. Но какие еще темы приветствуется для печати в «Ойла»?

Да, в изначальном планировании наука и техника была впереди, но мы здесь, с коллегами, уже достаточно в таком возрасте, что иногда начинаем ударяться в слишком фундаментальные вещи. В такого рода журнал всегда нужно привносить что-то более молодежное, чтобы нашему потенциальному читателю не было скучно. Допустим, если кто-то разбирается в современных молодежных течениях, пожалуйста.

Ну и, конечно же, в первую очередь текст должен быть познавательным. Но в полезной информации также должна содержаться легкость. Например, прочитал тяжелый текст в учебнике по математике, затем отвлекся и прочел относительно легкий текст в журнале о том же, только простыми словами.

В Казахстане таких журналов не было, и нет. Возможно ли такое, что вы что-то подчеркнули из-за рубежа?

Ясное дело, что мы подчеркнули что-то из научно-популярных изданий, таких как National Geographic . Обычный журнал – это либо чисто научный, либо популярное издание, в котором тексты дают тебе эрудицию, широкий кругозор. А есть, допустим, учебники, методические пособия по математике, точные науки. Мы просто взяли их и скрестили. Мы стараемся, чтобы, скажем так, фундаментальная часть была подкреплена какими-то частями из жизни.

Как обстоят дела с продажами журнала, хорошо ли он продается у нас в Казахстане? И каким вы видите «Ойла» в будущем?

Мы стараемся продаваться, учитывая, что у нас, скажем так, низкая плотность населения в Казахстане в целом. У нас Россияне покупают журнал, с Якутии приезжают, берут, а наши казахи не хотят. Хотят, но мало. Я считаю, что народ мало читает, любого моего зарубежного друга взять они там постоянно что-то читают. Если же посмотреть у нас, старшее поколение – ленивое.

В дальнейшем мы хотим утолщать журнал, потому что 100 страниц – нормально, но мы можем больше. Пусть будет больше подписчиков, тогда мы сможем печатать и 200 страниц. С нашим коллективом мы можем выпускать столько абсолютно спокойно. Другое дело производить такое количество страниц себе в убыток – это никому не интересно. Тут вопрос оптимальности затрат. Потратить 75% сил, результат 85% . Потратить 100% сил и получить 68% результат. Эти 15-25% сил мы бережем для рывка.

На сегодняшний день, наверное, самым большим конкурентом для подобного рода изданию может быть интернет. Что вы можете предложить, что не может предложить интернет?

Да, интернет конкурент всему в информационном пространстве. Но если так разобраться, то 40% всей информации в мире, которая находится в интернете — непристойность. Остальные 59 % делятся на анекдоты, картинки, какие-то видео. И только 1% — нормальная информация. Интернетом пользуются правильно только профессионалы, зашел, посмотрел почту, новости, которые ему надо. Если же он бухгалтер, он занимается бухгалтерией, если он инженер – то ему нет времени сидеть за интернетом. Мы не рассчитаны на ту аудиторию, которая говорит, что «я найду в интернете». Не найдете! Вы можете найти аналоги: вам нужно отсечь недостоверные источники, внутри достоверных источников выбрать то, что вам понятно. Вбейте что-нибудь в поисковике, вы увидите проплаченную рекламу, затем компании, производящие это … Чтобы отсечь из всего этого информацию, которую мы дали, вам нужно будет потратить минимум минут 40.Тот, кто производит настоящие знания, интернет ему никогда не страшен.

А что насчет гуманитарных «вещей» в журнале? Они идут как-то по остаточному принципу, или…?

Это большой предмет для споров, — говорит Асем Жапишева, редакционный директор «Ойла», — потому что направление журнала научное. Изначально первенство отдается математике физике, химии, биологии, а затем остальные предметы, но мы не думаем, что литература, история, риторика это плохие предметы. Они более описательны. Цель журнала не просто дать знания, а сделать так, чтобы читатель понял, а если человек понял, то не надо ничего учить. В этом случае наш читатель поймет, что ему нужно значить языки, историю, культуру, искусство. Лично я борюсь, чтобы этого в нашем журнале было как можно больше.

Планируется ли журнал издаваться на английском языке?

Да, такое есть в наших планах, — отвечает главный редактор журнала, — до февральского номера мы издавались на двух языках: русский и казахский. С марта печать казахской версии «Ойла» мы хотим прекратить, так как ее не читают. Но также готовится электронная версия с выходом на другие языки.

Вы говорите, что казахи не читают. Может, просто не достучались до казахской аудитории?

Дело в том, что это бизнес – деньги большие и чужие. Да, может быть, мы сделали ошибку и не достучались, но выбора нет, деньги надо экономить. В принятии такого тяжелого решения принимали участие все. Допустим, если на русском языке покупается несколько тысяч журналов, то на казахском было всего 18 подписчиков. А делать один журнал, чтобы его напечатать, перевести, распространить требуется около 4 млн. в месяц. Вот, например, приходят родители, и если их ребенок учится в казахской школе, журнал все равно берут на русском, так как эту версию легче читать.

Какой же совет вы можете дать всем будущим журналистам?

Журналистика — это такая сфера, где требования к журналистам возрастает каждый день. В почете те, кто умеет работать с цифрами, с графиками, и желательно быть трехъязычными. К тому же, в каждом журналисте должна быть смелость, с учетом самоцензуры. Журналист должен расти каждый день, быть дерзким. Для этого нужны знания, ведь одним «бла-бла-бла» в журналистику не пробьешься. Также, в первую очередь, нужно отдавать предпочтение печатным изданиям, так как текст учит структурировать свои мысли, логику, дает инструментальный смысл в реальной жизни. Можно из каждых сфер деятельности понемногу набраться знаний и построить нормальную карьеру журналиста. Журналист должен знать всё: языки, математику, финансы, должен быть культурно высокообразованными. Вот тогда журналистика в Казахстане выйдет на нормальный уровень.