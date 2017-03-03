NewEurasia не мертва, просто еле-еле… жива

Мы получаем множество обеспокоенных сообщений, в которых люди спрашивают о судьбе NewEurasia. Наши английский и русский сайты работали до Навруза прошлого года, а наши сайты на местных языках не обновляются уже давно*.

Что же, грустная правда заключается в том, что мы страдаем от той же самой проблемы что и множество других центральноазиатских некоммерческих организаций — трудность нахождения финансовых средств, снижение интереса к волонтерству, «утечка мозгов» из региона и т.д. Из-за этих причин мы были вне доступа некоторое время. В том время как некоторые некоммерческие медиа поднимали шторм используя те или иные стратегии, другие, как мы, ушли на время в тишину.

NewEurasia еще не мертва окончательно: у нас есть команда, у нас есть идея, у нас есть потенциальные перспективы и у нас есть нежелание просто «тихо раствориться в ночи». Подытоживая: мы вернемся. Это вопрос «когда» а не «если».

Увидимся скоро!

* Честно говоря, мы были сильно заняты в последние годы одним из местных языков, но на другой платформе, не этой. Это все что мы сейчас можем сказать.