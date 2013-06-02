Тревожное существование туркменских студентов в заграничных университетах

Гость сообщение написано «Максвелл»:

Как вам всем известно, что за границей учится очень много туркменских граждан. Мы составили список стран где учатся туркменский молодёжи.

1. Украина

Основной часть туркменов приезжают в Украину что бы получит высшее образования. Не знаю, как так получилось, но город Харьков там называет 6 велаятом Туркмении. Почему? Потому что там очень даже очень много туркменов и каждый год каждый студент привозит собой своих родных знакомых и близких, поэтому быстрым темпом увеличился количество обучающих. Только с одного университета можно найти около 3000 туркменских граждан. Харьков наверно 1-е место по количеству туркменских студентов, но еще и в Киеве тоже не мало народа учится. Также во Львове, в Одессе еще Полтава и Днепропетровске. Ну как мы знаем говорят, что учится в Украине легче чем где ни будь в другой стране.

Тут наверно уже туркмены как местное население. В Харькове уже существует 3-4 туркменских кафе, и что там студенту ездят в машинах, т.е. тут уже они чувствует себя как на своей стране.

2. Белоруссия. Минск.

В Белоруссии тоже не мало, но только они в основном в столице страны. Ну и еще некоторые города которые находится рядом. В отличии от Украины оттуда уходят из учебы что бы учится где-то в Украины или в России.

Но с поддержкой государства сюда не мало студентов отправляют. В Белоруссии тоже есть люди которые есть машины а может даже и квартира.

3. Россия.

В России тоже не скажу, что тут мало, в основном учатся в Москве или в Санкт-Петербурге. Но говорят, что поскольку там опасно, боятся выйти на улицу и в основном не ходят по улицам. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга еще учатся в Туле, Астрахани, Казан и т.д.

4. Китай



Последнее время начали еще в Китай поехать. Но сейчас вы сами знаете, что с Китаем хорошие отношения с государством.

Это основные страны где туркменские граждани получают высшее образование. Кроме этих стран еще учатся в Малайзии, Румынии, Кипре, Англии еще в Америке.

Но страна сжимает свой народ при отправке их учится за границу. При выезде ничего не говорят, но когда только приезжают миграция устраивает им допрос, как будто они виновные лица. Это процедура повторяет каждые год летом когда студенты приезжают отдыхать. Не знаю имеют ли на это право, но наверно это надо.

В прошлом году в Харькове убили одного туркмена. Эта события какое-то время шокировал всех. После этого люди из посольства начали ехать по городам Украины.

Кроме допроса еще и каждый год надо себя регистрировать в институте знании. А там уже можно увидеть сколько туркмены учится за границы.

То, что туркменский молодежь учится за границей своей страны это должно быт хорошим, но, каждый год выходит новые слухи который пугают их и этого они ненавидят. Каждый год студентам которые учатся за границей особенно в России, Белоруссии и Украины бывает такие информации. Например: в этом году придумали проблема о паспортах, т.е. те люди, которые будут поступать в этом году им нужен новый паспорт, а паспорт для мужского пола дается только при случи военного билета, но это тема не давно для студентов по-другому слышалась, т.е. как, они думали так, как они приедут и их заберут на армию, а на учебу плевать. Но такая же ситуация уже была.

Студент, которого уже имеется степень бакалавра и в тот момент он учился на магистратуру. Приезжает этот студент к себе домой на неделю по личным делам, а его забирают в армию. Но самое страшное что у него через неделю защита диплома. Значит этот парен просто так потерял 2 года жизни своей, а деньги который он потратил ради того что бы получит образования?

Такие вещи государству даже интересует, по любой причине он могут сделать так что бы человек не вышел за границу. Не дай Бог если попадёшься в полицию, ну скажем студент делал глупость в своем районе, то тогда первая причина что бы его спугнуть это будет угроза о том что он выйдет за границу т.е. конец с его учебой. Ну а зачем так пугать людей, зачем это им, когда задаешь такой вопрос гос служащему от них никогда не слышишь ответа, так что этот вопрос остается без ответа.

После учебы что бы защитит диплом в стране нужно сдавать экзамены в институте знании. 1-й экзамен по специальности который закончил и 2-й по книге Рухнама.